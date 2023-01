Socialistisch tijdschrift Jacobin nu ook in Nederland: ‘Het moet anders met het kapitalisme’

Waarover gaan jullie schrijven?

“We proberen het gedachtegoed van de linkse traditie te populariseren en aan te haken op allerlei discussies die gevoerd worden op links, zoals de wooncrisis en de stijgende inflatie. Vanuit een socialistische invalshoek en in toegankelijke, enigszins brutale en gevatte bewoordingen. We hadden gisteren bijvoorbeeld een interview op de site met een rechtsgeleerde over hoe rijke mensen de wet gebruiken om hun kapitaal veilig te stellen. Het doel van zo’n tekst is dat mensen zulke dingen dan beter begrijpen en zien dat het anders kan.”

Verschijnen jullie ook op papier?

“Op het moment alleen digitaal. We hopen binnenkort duizend abonnees te hebben, en dan kunnen we vier keer een tijdschrift laten drukken.”

Er zijn al veel linkse bladen.

“Het verschil is dat wij niet alleen mikken op bijsturen binnen het kapitalistische systeem, maar oproepen tot het omverwerpen ervan. In die zin zijn we minder beschouwend, en meer gericht op het bieden van handelingsperspectief. We willen mensen in beweging brengen, ze nieuwe perspectieven aanreiken.”

Want het kan anders?

“Ik denk dat veel mensen tot die conclusie zijn gekomen. Het moet anders met het kapitalisme. Maar hoe dan? Wij willen laten zien dat het mogelijk is om iets op te bouwen naast het kapitalisme wat het uiteindelijk kan vervangen. Er zijn alternatieven mogelijk.”

Tina, there is no alternative, zit wel diep in ons verankerd.

“Maar naast Tina heb je ook Tamara, there are many and real alternatives. En die alternatieven gaan wij laten zien. De bandbreedte is het socialisme, maar daarbinnen is veel variatie mogelijk.”