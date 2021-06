Snijbonen? Tegenwoordig snij ik ze bijna nooit meer

Snijbonen. Beeld Emma Levie

Snijbonen kunnen ­lekker zijn, maar belanden te vaak fijngesneden en door­gekookt in een plasje kookvocht op het bord. Bij ons thuis was het enige leuke aan snijbonen het bereiden ervan. We hadden zo’n oldskool snij-bonenmolen. Als kind vond ik het fantastisch om de bonen al draaiend aan de molen door de hakselaar te halen. Het resultaat van de bereide snij­bonen was steevast vreugdeloos.

Tijdens een opname van mijn nieuwe podcast Het laatste avondmaal ontvang ik gasten in mijn keuken om een gerecht te koken dat troost biedt of bijzondere herinneringen oproept. Toen Howard Komproe mij de boodschappenlijst doorgaf voor zijn laatste avondmaal, kip met bonen en rijst, zag ik dan ook op tegen de snijbonen. Dat bleek niet terecht. Howard legde ze in hun geheel op de grill tot ze zwart blakerden. Het waren de lekkerste bonen die ik in tijden at.

Draderig

Een belangrijke reden dat we zo gewend zijn aan het snijden van deze bonen is dat ze in het verleden draderig waren. Dat herinner ik me ook nog uit mijn jeugd. De bonen konden taai aanvoelen in je mond.

Modernere rassen hebben dat euvel niet meer. Tegenwoordig snij ik ze bijna nooit meer; de molen heb ik een paar jaar geleden naar de kringloopwinkel gebracht.

Nu maak ik met hele snijbonen heerlijke salades, stoof ik ze met tomaat en knoflook en maak ik er een pasta mee. Grillen is dus een nieuwe bereidingswijze die je kunt toevoegen aan je arsenaal.

Genoeg tijd

Let op, snijbonen moeten goed gaar zijn, dus geef ze genoeg tijd of blancheer ze voor je ze op de grill legt. Voor het recept liet ik me dit keer inspireren door het gerecht van Howard, maar het werd iets totaal anders. De zachte zwartebonencrème geeft comfort, de pittige dressing houdt je bij de les. Een fantastisch zomers gerecht, zou ik zo zeggen.