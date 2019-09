Sneakerfans: ‘Mooie sneakers geven je status’

Jamie van Vliet. Beeld Lin Woldendorp

Jamie van Vliet (19)

Leerling-verpleegkundige bij Ziekenhuis Amstelland

“Mijn eerste sneakers kocht ik toen ik dertien jaar was. Ik had een bijbaantje bij een kwekerij en kon ze van mijn eigen geld kopen. De Nike Rosie Run was toen helemaal in, maar ze kostten wel 200 ­euro. Mijn ouders wilden dat echt niet voor me betalen. Het was ook voor mij een hoop geld, maar ik wilde ze zó graag hebben.

Sindsdien koop ik zeker eens per maand een paar sneakers bij de Foot ­Locker of Nike Store. Laatst zag ik een vriendinnetje met Nike Zoom Kayden. Die vond ik zo leuk dat ik ze ook meteen in twee kleuren kocht. Als ik genoeg geld overhoud, kan ik dat doen. Mijn vaste lasten zijn niet hoog. Ik huur tegen een laag bedrag het huis van mijn vader. Zelf woont hij bij zijn vriendin.

De mooiste sneakers die ik heb zijn van Alexander McQueen. Ze waren 400 euro. Behoorlijk duur, maar aan kleding geef ik veel minder uit. Luxe sneakers maken mijn outfit echt af. Ze springen eruit. Ik heb nu weer een nieuw model van Alexander McQueen en sneakers van Balenciaga op mijn wensenlijstje. Die zijn rond de 600 euro.

Mijn moeder is het er niet mee eens. Die vindt het zonde van het geld. ‘Je kunt er zo veel andere leuke dingen van doen,’ zegt ze. Mijn vader vindt dat ik er hard voor heb gewerkt en zelf moet weten wat ik ervan koop. Ik werk in het ziekenhuis als leerling-verpleegkundige. Tijdens mijn werk loop ik veel, dus daar zijn goede sneakers natuurlijk heel erg handig voor!”

Jazzley Kneulman (20)

Verkoper bij Speijer herenmode

“Bijna elke maand koop ik een paar nieuwe sneakers bij de Bijenkorf of Paul Warmer. De goedkopere gooi ik na een tijdje weer weg. Ik heb nu een stuk of twaalf duurdere paren in de kast staan. Die zien er nog als nieuw uit. Ik draag ze regelmatig en wissel ze steeds af.

Op mijn twaalfde kocht ik mijn eerste paar sneakers. Dat waren Adidas Superstars, laag en zwart-wit. Ze waren 90 à 100 euro. Vergeleken bij de sneakers die ik nu koop, waren ze heel normaal. Ik kies nu voor luxe en exclusieve modellen. Die zijn een stuk duurder. De ene keer heb ik liever een strakke, nette schoen, de andere keer een grover model.

Het liefst draag ik designerschoenen van Alexander McQueen of Balenciaga. Op dit moment is de Balenciaga Triple S mijn favoriet. Het design vind ik heel mooi. Je betaalt er tussen de 400 en 800 euro voor. Een prijzige schoen, maar ik woon nog bij mijn ouders. Vaste lasten heb ik niet, dus als mijn bankrekening het toelaat, koop ik ze. Dat geld heb ik ervoor over, want je krijgt er kwaliteit voor terug. Als je een goedkoop setje van de Zara draagt, maken mooie sneakers je hele outfit beter. Ze geven je status. Mijn vrienden kopen ook dure sneakers. We zijn het erover eens dat die het mooist zijn.”

Hoeveel besteden ze? Jongeren geven gemiddeld 230 euro uit aan een nieuw paar sneakers. Zij besteden daar gemiddeld een kwart van hun kledingbudget aan. Daar zitten ook jongeren tussen die er 700 tot 1000 euro voor over hebben. De uitgaven verschillen sterk per leeftijd. Een 12-jarige heeft volgens kenniscentrum Nibud ongeveer 22 euro per maand te besteden. Bij een 18-jarige is dat tien keer zoveel: 220 euro per maand. Bron: Analyse van Winkelstraat.nl ­onder 100.000 transacties bij meer dan 250 winkels en merken.

Sammy Vink (24)

Medewerkster drogisterij

“Ik heb inmiddels 56 paar sneakers. Het is een uit de hand gelopen hobby. Eerst had ik alleen een plank in mijn slaapkamer, maar het werden er zo veel dat ik er twee boekenkasten bij heb gekocht. Die staan in de logeerkamer bij mijn vader, want ik woon bij hem.

De duurste die ik heb zijn 500 euro, maar ik koop ook goedkopere paren van de outlet. Daar kun je voor 30 euro al slagen. Mijn eerste sneakers, die ik in 2012 kocht, heb ik nog steeds. Het zijn inmiddels afgetrapte skateschoenen van Nike Stefan Janoski.

Het liefst draag ik Nikes. De laatste ­jaren heb ik een voorliefde voor exclusieve paren. Daar ben ik wel zuinig op. Ik draag ze bijvoorbeeld nooit als het ­regent.

Op dit moment staat de Nike Air Max 1 Elephant op mijn verlanglijstje. Dit model is twee jaar geleden opnieuw uitgebracht en kost minimaal 650 euro. Je moet ze maar net tegenkomen, want ze liggen niet meer in de winkel. Binnen de sneakercultuur kopen mensen schoenen om ze daarna door te verkopen. Vaak laten ze die een paar jaar ongedragen in de doos staan. Hoe nieuwer en ­exclusiever de schoenen zijn, hoe meer ze ervoor kunnen vragen. Ze komen niet veel op de markt. En dan moet je ook nog het geluk hebben dat je ze in je maat tegenkomt.

Als ik naar de Nike Outlet ga, kijk ik­ ­zeker een à twee uur rond. Het aanbod wisselt de hele dag door, dus er kan net wat moois binnenkomen.

Elke week leg ik geld opzij voor nieuwe sneakers. Ik werk bij een drogist en ben altijd goed geweest in sparen. Als ik de schoenen echt wil hebben, kan ik me dat veroorloven. Zo hoef ik me niet in de schulden te steken. Mijn vriendinnen heb ik inmiddels ook aangestoken met mijn sneakerliefde. Vaak wisselen we foto’s uit van sneakers die we vet vinden. Maar zij hebben er nog geen extra boekenkasten voor hoeven kopen.”

Top 10 populairste sneakers Deze top 10 is gebaseerd op het aantal keer dat er op internet naar een merk is gezocht. 1.Nike Air Max 270 (43.000 keer online gezocht per maand)

2.Nike Air Max 95 (38.500)

3.Adidas Superstar (32.300)

4.Nike Air Max 97 (28.400)

5.Balenciaga Triple S (27.800)

6.Nike Air Max 90 (24.800)

7.Vans Old Skool (21.400)

8.Adidas Stan Smith(14.700)

9.Nike M2 Tekno (9.080)

10.Nike Internationalist(7.820) Bron: Marketingplatform SEMrush.