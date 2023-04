Snackbars verkopen zelden vis, maar deze visboer heeft wél een uitstekende snack

Volendammer Vishandel Schilder. Beeld Eke Bosman

Eigenlijk best vreemd dat je in de cafetaria de meest uiteenlopende snacks kunt vinden maar dat, als het om vissnacks gaat, je vooral krekelgeluiden hoort op de achtergrond. Kibbeling vind je nooit bij de snackbar, maar bij de vishandel. Ik heb er nooit over nagedacht, maar de vissnack is zeker snackwaardig genoeg om tussen de groene blaadjes te liggen.

Afijn, aan de andere kant is het ook prettig om gefrituurde vis over te laten aan de speciaalzaken. Een van die fijne tenten is

de Volendammer Vishandel Schilder aan de Javastraat, die een snack in de vitrines heeft liggen waar mijn frituurhart sneller van gaat kloppen: de calzone gebakken vis. Ik twijfel echter een beetje of dit een calzone is, want het lijkt toch eerder een taco. Maar goed, ik respecteer de vrijheid van etensuiting van deze zaak en dus blijven we het calzone noemen.

Deze snack is namelijk werelds; de vis is lekker krokant, de kerriekruiden zijn overvloedig en de lente-ui, worteltjes en paprika zorgen voor een net zo aangename balans als het ­middenveld van Ajax tijdens het Champions League-seizoen 2018-2019. Ik vind het leuk om te zien dat vishandels als deze experimenteren met snacks die je ter plekke kan eten, want een bakje kibbeling halen is zeker leuk – maar soms wil je eens wat anders. Dat kan nu. Fijn!

De calzone gebakken vis, model taco. Beeld Eke Bosman

Volendammer Vishandel Schilder

Javastraat 98

ma-vr 8.00-18.00 uur

za 8.00-17.00 uur