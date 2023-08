Snackbar Marja in De Baarsjes heeft er ijswinkel Oh my gelato bijgekregen

Elke dag openen nieuwe winkels, restaurants en cafés in de stad. In onze rubriek Net open lees je erover. Vandaag: bij Oh my gelato in de Jan Evertsenstraat eet je ambachtelijk, roze ‘Barbie-ijs’.

Emaad Lazar (38) giet een aluminium blik vol groene emulsie in een grote, cilindervormige machine. Hij laat het mengsel vijf minuten lang centrifugeren en bevriezen. Dan lepelt hij met een enorme schep het eindresultaat naar buiten: anderhalve liter vers pistacheijs. “Het lekkerst net uit de machine.”

Lazar raakte door een vriend geïnteresseerd in ijs maken en schreef zich in voor een gelato-cursus in Verona. Bij thuiskomst tikte hij via Marktplaats drie ijsmachines van het Italiaanse merk Cattabriga op de kop.

Toen Wasima Kalachi (25) voor het eerst het zelfgemaakte ijs van haar man proefde, had Lazar gelijk een naam voor zijn ijssalon: Oh my gelato. En Kalachi leverde meer inspiratie. Naar aanleiding van haar enthousiasme over de gelijknamige film, verkoopt Lazar nu de roze ijssoort Barbie. Geruststellend: “De smaak is gewoon aardbei hoor.”

Er is sorbetijs, met citroen- of watermeloensmaak bijvoorbeeld, maar ook romiger gelato-ijs met smaken als pistache, hazelnoot en cheesecake. Alle twaalf verkrijgbare smaken hebben dezelfde prijs: van €2 voor één bolletje tot €5,50 voor drie.

Veel klanten van Oh my gelato hebben behoefte aan een toetje, zegt Lazar. Vaak hebben ze namelijk net een frietje gegeten bij snackbar Marja, in hetzelfde pand. Officieel is Oh my gelato dan ook een uitbreiding van snackbar Marja, die al sinds 1986 wordt gerund door Lazars vader Abdel.

Toen zijn zoon met het idee kwam om een inpandige ijssalon te openen, gaf Lazar senior hem de ruimte. Nu werken vader en zoon vaak tegelijkertijd. Abdel: “Dan staat hij ijs te maken en ik frieten te snijden. Allebei lekker vers.”

Oh my gelato (in Snackbar Marja) Jan Evertsenstraat 20, West Naamgever Snackbar Marja, waarin Oh my gelato gevestigd is, werd vernoemd naar de dochter van de oprichter. Abdel Lazar nam de zaak uiteindelijk van haar over. Smaken Oh my gelato heeft twaalf ijssmaken maar gaat, met onder meer vijg en tiramisu, uitbreiden naar twintig. Openingstijden Snackbar Marja is open van zondag tot en met donderdag van 11.00 tot 01.00 uur, en vrijdag en zaterdag van 11.00 tot 03.00 uur.

