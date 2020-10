Sluit niet uit dat No Time to Die de laatste Bondfilm zal zijn

James Bond (’tussenpaus’ George Lazenby; midden) en Contessa Teresa di Vicenzo (Diana Rigg) in de penarie in On Her Majesty’s Secret Service (1969). Beeld Getty Images

Verheugt u zich ook zo op het officiële James Mondkapje? Het wordt vast een strak model met het logo van een filmtitel die de functionaliteit onderstreept: wie het Bondkapje draagt heeft het te druk om dood te gaan. We kunnen er op wachten, al weet niemand hoelang nog.

Tegen de tijd dat No Time to Die daadwerkelijk in première gaat, dreigt het aantal bioscopen dat de nieuwe Bondfilm kan vertonen aanzienlijk geslonken te zijn. Het nieuws dat de ­premièredatum is verschoven van 20 november naar 2 april 2021 sloeg in als een bom, vooral bij bioscoopuitbaters die van grote publieksfilms afhankelijk zijn.

Het Britse bedrijf Cineworld greep het tweede uitstel van de Bondpremière aan om de zalen in het Verenigd Koninkrijk, Ierland en de Verenigde Staten voorlopig te sluiten. Dat nieuws sloeg ook een krater: Cineworld is de op een na grootste bioscoopketen in de wereld. Het beursgenoteerde bedrijf bezit 790 bioscoopcomplexen met 9518 zalen in acht Europese landen, Israël en de Verenigde Staten. Een geplande overname van de grootste bioscoopketen van Canada werd in juni afgeblazen. Het in 1995 opgerichte ­Cineworld werd marktleider in het Verenigd Koninkrijk door de overname van drie concurrenten met een aanzienlijk langere staat van dienst.

Omdat Cineworld zich in de bioscoopwereld gedroeg zoals Disney dat in de afgelopen twintig jaar in de filmwereld deed, mogen we het geweeklaag van de Holle Bolle Gijs over het besluit van de Bondproducenten met een korrel zout nemen. Een bioscoopketen die overal concurrenten opkoopt en zichzelf afhankelijk maakt van het aanbod uit Hollywood, vraagt om moeilijkheden. Zeker in een tijd waarin grote partijen als Netflix en Amazon miljarden in hun streamingdiensten steken om kijkers aan zich te binden.

Meesterzet

Disney heeft inmiddels een eigen streamingdienst en kondigde afgelopen week doodleuk aan dat de nieuwe Pixarfilm Soul daarop met Kerstmis in première zal gaan, zonder bijbetaling. Voor de spektakelfilm Mulan moesten Disney+-abonnees vorige maand nog een extra bedrag ­betalen. Dat experiment zal dus geen succes geweest zijn, al blijft het gissen nu Disney de hele keten van de teken­tafel tot onze oogballen in eigen handen heeft. Het stemt treurig dat Soul niet in bioscopen verschijnt, want het is de nieuwe film van Pete Docter, die met Up en Inside Out twee van de allerbeste Pixarfilms maakte. Ik hield het bij die films niet droog en neem aan dat ik niet de enige was die het eigen leven in de pixels van Docter weerspiegeld zag.

De kerstpremière van Soul in thuisisolatiebioscopen over de hele planeet kan een meesterzet in de marketing van Disney+ worden. Het leven zit tegen, iedereen worstelt met coronasores, maar onder de kerstboom pinken we allemaal knus een traantje weg bij de fonkelnieuwe Pixarfilm. Jezus en diens vrienden uit het Vaticaan kunnen wel inpakken.

Disneyconcurrent Warner Bros ziet ook een uitgelezen kans om met de kerstdagen een slag te slaan. De enige grote Hollywoodstudio die vooralsnog geen koudwatervrees lijkt te hebben, brengt met de kerst het superheldinnenspektakel Wonder Woman 1984 naar de bioscoop. Dat is de stand van zaken op dit moment. Het is mogelijk dat de sluiting van de Cineworldzalen de studiobazen op andere gedachten brengt.

In een stroomversnelling

Warner Bros boerde redelijk goed met Tenet in de coronazomer, al is de opbrengst volgens gezaghebbende Amerikaanse publicaties niet kostendekkend. Die pijn wordt ook door andere producenten gevoeld: onlangs werden de premières van Jurassic World 3, Avatar 2, Indiana Jones 5 en de nieuwe Batman naar 2022 doorgeschoven. De zalen van Netflix, Amazon Prime, HBO en Disney+ blijven intussen gewoon open.

Het is duidelijk dat Covid-19 de ontwikkelingen in de filmwereld in een stroomversnelling bracht. Het kan nog anderhalf jaar duren voordat bioscoopzalen weer tot de laatste stoel uitverkocht kunnen worden. Films die 250 miljoen dollar kosten, zoals de nieuwe Bondfilm, vormen een aanzienlijk bedrijfsrisico. Het valt niet uit te sluiten dat No Time to Die de laatste Bondfilm zal zijn. Maar misschien valt het mee.

James Bond leek verloren toen Sean Connery er na vijf films de brui aan gaf, maar de Australiër George Lazenby nam daarna in On Her Majesty’s Secret Service (1969) als tussenpaus de honneurs waar. Hij werd de minst gewaardeerde Bondvertolker, maar de film is geen miskleun. Bond en Blofeld bestrijden elkaar op de Zwitserse Alpen en de onlangs overleden Diana Rigg uit De Wrekers ­verleidt 007 zowaar tot een huwelijk, nadat ze hem uit de penarie heeft geholpen. Het einde verbindt dit buitenbeentje in de Bondcanon aan de huidige reeks met Daniel Craig. Dus Bondfans: houdt moed en geef die ene film die iedereen ­altijd overslaat een herkansing. Het dragen van een Bondkapje is optioneel.