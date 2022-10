Slotervaart Zuid heeft kastje met gratis voedsel, maar: ‘De vraag is veel groter dan het aanbod’

De weggeefkoelkast in Huis van de Wijk Het Anker. Beeld Gaby du Pon / Combiwel

Waaraan merkt u dat een voedselkastje nodig is?

“Er maken bijvoorbeeld meer mensen gebruik van de Groene Kans, waarbij we voedsel weggeven dat anders weggegooid zou worden. Eerst bleef er regelmatig eten over, nu is alles meteen weg. Door de stijgende prijzen neemt de armoede toe. Ik hoor soms schrijnende verhalen: een vrouw vertelde dat ze geen toiletpapier meer gebruikt, omdat ze van dat geld liever brood koopt. Het voedselkastje is een toevoeging aan ons hulpaanbod om deze mensen te ondersteunen.”

Is het kastje een succes?

“Ja en nee. De vraag is veel groter dan het aanbod. Als iemand een donatie doet, is binnen paar uur alles weg. Soms staan mensen een half uur voor openingstijd voor de deur, zodat ze als eersten kunnen kiezen. Helaas treffen ze vaak een leeg kastje aan.”

Hoe reageren mensen op de hulp?

“Positief. Alleen al het gevoel dat er aan hen gedacht wordt, kan weer een beetje energie geven. Maar we spreken lang niet iedereen. Schaamte speelt een grote rol, dus mensen hoeven zich niet te melden voor ze iets uit het kastje pakken. We vertrouwen erop dat alleen buurtbewoners die het echt nodig hebben iets meenemen. We streven naar een gemeenschap waarin mensen naar elkaar omkijken en vriendschappen opbouwen. Wanneer we dan alles wantrouwen, geven we een verkeerd signaal af.”

Waar is het meeste vraag naar?

“Lang houdbare producten zoals koffie, pasta, olie en groenten in pot. Het is zo simpel: als je één artikel doneert en twee mensen vraagt hetzelfde te doen, krijgen we zo’n voedselkastje mákkelijk vol.”

Doneren en ophalen kan bij Huis van de Wijk Het Anker, Jacques Veltmanstraat 427.