Sloterplas, de ‘Sunshine state’ van Amsterdam

De wandeling langs de Sloterplas. Beeld Jet de Nies

A.

We starten bij The Beach, de voormalige Garage Notweg; niet aan de oevers van de Sloterplas, maar wel dé locatie voor creativiteit uit Osdorp en om lekker te eten. Sinds 2009 zijn bewoners en ontwerpers hier al met een sociale en duurzame inslag bezig. Oprichter Diana Krabbendam streeft ernaar de wereld via ontwerp te verbeteren. Om de hoek was ooit het tentenkamp van asielzoekers uit de vluchtelingenkerk; The Beach dacht mee over woonoplossingen.

B.

Via Osdorper Ban en Meer en Vaart lopen we naar de Sloterplas, waar links op de landtong architectenbureau BFAS in 2020 het paviljoen Kaap West opleverde. Deze verbetering van de zuidwestoever is onderdeel van de gemeentelijke ambities om van het Osdorpplein en omgeving het nieuwe centrum van Nieuw-West te maken. Wat ons betreft een ­geslaagde zet.

C.

We lopen linksom de Sloterplas rond en je ziet meteen dat dit water een ‘gift that keeps on giving’ is. Wuivende bomen op de oever, zeilboten in de verte en informatieborden die allerlei routes aanbieden. Kijk niet alleen naar de plas op rechts, maar ook naar links. Op een heuvel ligt daar het werk Groot ­Landschap van kunstenaar Wessel ­Couzijn, ook wel ‘Groot vliegtuigongeluk’ genoemd vanwege de gebroken ­metalen vorm.

D.

We lopen door en zien behalve een oude Amsterdam-Light-Festival-­bekende – The Light Kite (2016) van Hoogendoorn en Wijnands (met ­onbedoelde associatie met André ­Hazes’ De vlieger) – opvallend veel sport-en-spelopties.

Beeld Floor van Spaendonck en Gijs Stork

Naast de speeltoestellen ligt op de betonnen vloer het Labyrint, dat in 2011 door een bewonersinitiatief werd geïnstalleerd. Ook zie je hier korven van stalen kettingen waarin frisbees gegooid kunnen worden; de zogenoemde holes van disc golf. Spelers lopen langs de Sloterplas de 18 etappes af. De officiële discs zijn te koop bij het Sloterparkbad.

E.

Van sport & spel lopen we naar next level topsport: het Sloterparkbad is een van de grootste zwemcomplexen van Nederland. Gebouwd in de jaren vijftig door architect Roy Gelders, met een kinderbad met de spuitende olifant van Jan Meefout (1957) en twee eilanden, waarvan een voor naaktrecreatie. Op de olifant na is alles veranderd. Het bad is nu vooral bekend door de nationale kampioenen die er worden klaargestoomd.

Beeld Floor van Spaendonck en Gijs Stork

F.

Van topsport en diverse haventjes ­lopen we naar het Van Eesteren Paviljoen voor meer informatie over de buurt; de Sloterplas ligt midden in het stedelijk plan van Cornelis van Eesteren, die de Westelijke Tuinsteden bedacht. Zijn architectuur kenmerkte zich door het motto ‘licht, lucht en ruimte’, waardoor de huizen en flats frisser ogen en voorzien zijn van tuin of balkon aan de zonzijde. Dat de oevers niet zijn volgebouwd past ook in dit plaatje; het water blijft voor iedereen zichtbaar.

G.

We naderen de noordzijde van de plas en voor ons ligt het Schip van Slebos, een stralend gebaar van Het Nieuwe Bouwen. Dirk Slebos ontwierp een strak wit paviljoen en een panoramaterras met stippen. Vanaf de overkant van de plas doet het denken aan een binnenvaartschip, vandaar de naam: het Schip van Slebos.

Beeld Floor van Spaendonck en Gijs Stork

H.

Hierna voert de route terug langs de Oostoevers en de woonwijk met straatnamen die verwijzen naar de mooiste musea ter wereld; wat een feest als je hier woont te midden van deze permanente viering van cultuur. Ter hoogte van de Bonnefantenstraat treffen we een van de beste voorbeelden van Nederlandse beeldhouwkunst. André Volten maakte in de jaren zestig Constructie H-Balk DIN 30, opgebouwd uit ijzeren balken met een I, H of T-vorm. Hij noemde de sculpturen, waartoe ook deze constructie behoort, ‘kromme gaten’.

I.

Verder lopend langs de oevers, zien we tussen de bomen het fameuze ‘I AMSTERDAM’-logo in een speeltoestel gegoten.

Beeld Floor van Spaendonck en Gijs Stork

J.

Op de Zuidkop lopen we langs een plek waar buurt en gemeente een ­gevecht leveren over de oevers. ­In de discussie rondom de nieuwbouw van het Meervaart Theater staan vastgoedmaffia, wethouders en stadsdeelpolitici die warmlopen voor een plaats in de plas, tegenover bewoners en stedenbouwkundigen die de openheid van de ­oevers bewaken. Ons ­advies: luister naar Van Eesteren!

K.

In het midden van de kop steken we over naar het winkelwalhalla van ­Osdorp om terug te keren bij The ­Beach.

Floor van Spaendonck en Gijs Stork: ­Amsterdam door! Gijs & Floor – wandelen met een frisse blik op de stad, Uitgeverij Fjord, €22,50 (verschijnt 15 mei).