Slijterij Overmars opende in 1968, maar sluit nu haar deuren voorgoed

Meta Blüm-Overmars en Jaap Blüm. Beeld Jennifer Gijrath

Langs het water, verlicht door de zon, zie je het gouden rijtje. Een lingeriewinkel, een kaaswinkel en in het midden Slijterij Overmars. Meta Blüm-Overmars (72) was 18 toen haar vader in 1968 de slijterij opende. Ze hielp mee in de winkel en ontmoette er zelfs haar man Jaap Blüm (75), die de bestellingen rondbracht.

Blüm-Overmars nam de slijterij in 1977 met veel plezier over van haar ouders en een jaar later woonde ze met haar man in het appartement erboven. Blüm hielp altijd mee en werkte fulltime in een technisch bedrijf. Nadat hij met pensioen was gegaan, deden de twee het samen. Blüm-Overmars: “We hebben het al die jaren ontzettend leuk gehad, we kennen iedereen in de buurt en weten alle verhalen.”

Het paar wilden de slijterij graag laten overnemen. Ook haar neef Ton Overmars uit Amsterdam heeft de slijterij bekeken. Blüm-Overmars: “Dat hadden we wel leuk gevonden als hij het overgenomen had, dan hadden we de naam Overmars door kunnen zetten.” Maar door een langdurig conflict met de pandeigenaar moeten ze eruit en wordt het pand verkocht.

De sfeer van Slijterij Overmars was uniek volgens de Weespers: “Deze winkel is zó authentiek. Het hoort gewoon bij Weesp.” Vaste klanten vragen zich af waar ze nu naartoe moeten. Blüm: “Ja nou ja, misschien Kortenhoef, daar zit ook nog wel een leuke meneer.”

In de laatste week dat ze open waren kwam iedereen langs om de laatste aankopen te doen. Blüm-Overmars: “Het is heel gek, we sluiten, maar we maken nu de top van de slijterij mee.” Ook kwamen mensen afscheid nemen en het paar bedanken, de winkel staat vol bloemen en kaarten. Blüm-Overmars: “We zijn echt overspoeld door mensen die langskwamen, heel lief.”

Slijterij Overmars Binnenveer 5, Weesp Verhuizen Meta Blüm-Overmars en Jaap Blüm woonden boven de slijterij. Nu de slijterij sluit moeten ze niet alleen de winkel leeghalen, maar ook hun woning. Ze verhuizen naar de Hoofdstraat verderop. “We blijven uitkijken op het water, dat is wel heel leuk.” Bijzonder Het paar dacht altijd mee. Als klanten iets nodig hadden mochten ze ook weleens buiten openingstijden komen of namen ze het mee en rekenden ze later af. In de familie Ton Overmars van de slijterij in Amsterdam is de neef van Meta Blüm-Overmars. Naast de familienaam, deelden de slijterijen ook een aantal leveranciers.

