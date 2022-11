Slagerij Van der Schaft op de Kinkerstraat sluit na 54 jaar: ‘Ze janken allemaal en weten niet waar ze nu naartoe moeten’

Emotionele en drukke laatste dag afgelopen weekend bij Slagerij Van der Schaft in de Kinkerstraat. Beeld Jennifer Gijrath

Na 54 jaar was Slagerij van der Schaft afgelopen weekend voor het laatst open. In 1999 nam René van der Schaft de zaak over van zijn vader en verhuisde het bedrijf naar de overkant van de straat. Helemaal met pensioen gaat hij niet: online blijft hij bestellingen aannemen. “Ik ben in Mijdrecht bezig met een nieuw werkplaatsie. Daar ga ik een beetje worst maken voor de webshop en voor wat andere slagers. Die zitten nu namelijk allemaal zonder personeel.”

De ambachtelijke slager was geliefd onder buurtbewoners. Van der Schaft: “Ze janken allemaal en weten niet meer waar ze naartoe moeten.” Een van die buurtbewoners is Gep (67) die geregeld met zijn hondje Lodewijk langskwam, ditmaal voor een laatste grote bestelling. “Lodewijk rouwt ook, het is hier de delicatessenshop voor hem. Paardenhart weigert ie, maar runderhart vindt ie heerlijk.”

Gep gaat de slagerij missen en is nog op zoek naar een geschikt alternatief. “Ik kwam hier altijd met veel plezier en ook een beetje voor de lokale roddel. Het zou fijn zijn als er weer een buurtwinkel terugkomt, maar dat wordt lastig, denk ik.”

Van der Schaft heeft het pand in de Kinkerstraat verkocht, de nieuwe eigenaar zal het gaan verhuren. “Misschien stop ik het geld van de verkoop in een nieuw pand, maar niet in Amsterdam. Ik vind het niet leuk meer hiero. Vroeger was het écht een leuke volksbuurt, maar het zit het nu volgepakt met yuppen. Als je nu iets wil huren in deze straat, moet je hard sappelen. De huurprijzen gaan helemaal nergens meer over.”

Bekijk ons overzicht met alle nieuwe winkels, restaurants en cafés. Tips? open@parool.nl.