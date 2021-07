Skaters veroveren de straat: ‘Je hoeft niet naar de gym of de therapeut’

Skateboarders, rollerskaters en longboarders namen tijdens de pandemie de lege straten over. De trend zet door. Veel ‘newbies’ dienen zich aan, de skates zijn uitverkocht. ‘Ze denken binnen zes maanden een pro te kunnen worden.’

Tijdens de eerste maanden van de pandemie namen opvallend veel rollerskaters en skateboarders de lege Amsterdamse straten over. Naast de bekende skateparken als Zeeburg en de skatebowls in de Marnixstraat of bij het Olympiaplein ontdekten de newbies andere plekken om eindeloos trucjes te oefenen – onder de Badkuip bij het Stedelijk, bij het Centraal Station of op de boulevard voor Eye.

De nieuwe lichting corona-rollerskaters wordt geïnspireerd door de duizenden gelikte filmpjes op Instagram en TikTok. Die zijn vooral van rollerskatende meiden, zoals de 29-jarige Ana Coto, die ruim twee miljoen volgers heeft op TikTok en danseres Oumi Janta uit Berlijn (@Oumi_Janta), die tijdens corona wereldwijd een beroemdheid werd en nu bijna een miljoen volgers heeft op Instagram.

In feite is rollerskating niets nieuws. Al tijdens het discotijdperk in de jaren tachtig was het al een trend, en nog veel verder daarvoor. Rollerskating is bijvoorbeeld altijd onderdeel geweest van de Afro-Amerikaanse cultuur. De rollerskatebanen (ranks) waren in de VS gesegregeerd, en die segregatie is er nog steeds, zoals is te zien in de documentaire United Skates (2018) van Dyana Winkler en Tina Brown, een must voor iedere rolschaatser. Veel jonge skaters, vooral in de VS, grijpen de nieuwe populariteit aan om een boodschap te verspreiden tegen racisme en segregatie.

TikTokkers

Volgens Kari-Anne Bakker (41) – ze rollerskate al meer dan twintig jaar, organiseert evenementen, shows en workshops, en is oprichter van de Skate Dance School – hebben veel TikTokkers geen idee van de historie van de rollerskating. “Bij iedere staat in Amerika hoort een eigen stijl, en de skate family houdt veel meer in dan alleen een slogan op een T-shirt. Het is een inclusieve cultuur, waar iedereen gelijk is en elkaar helpt, ook buiten het rollerskaten om.”

Bakker geeft om de week op zondag les bij het Eye Filmmuseum, aan alle niveaus (op basis van donatie). “Jarenlang worstelden de skateshops en nu zijn alle skates opeens uitverkocht. Door de hype op social media is er een rollerdancecultuur ontstaan, dat is leuk, maar de online generatie is vooral bezig met trucjes en pasjes, niet met de basis van het skaten. De beste skaters zie je niet online, die zijn op straat of in de rank hard bezig om (nog) beter te worden.”

Tijdens Covid-19 is iedereen zelf aan de slag gegaan met online tutorials, waardoor er veel onnodige blessures waren, zegt Bakker. “Mensen leren niet eerst het technische gedeelte. Ze denken dat ze net als sommige online talenten, zoals housedanser Frankie J, binnen zes maanden een pro kunnen worden. Mijn missie is het om zoveel mogelijk mensen in contact te blijven brengen met de beginselen van het rollerskaten. Hopelijk blijven de nieuwkomers het doen, ook als de hype straks voorbij is. Alleen zo kan de cultuur overleven.”

Tour

Tony Lenehan (60) en Puk Fenneman (46) startten vorige zomer in Amsterdam de Skate Heroes Dance School, vijftien jaar geleden opgericht in Londen. Ze geven twee keer per week rollerskateles in Sporthallen Zuid en Sporthal Zeeburg en organiseren iedere vrijdag een skatetour door de stad (met Eye als startpunt). Fenneman: “We begonnen in augustus met tien leerlingen, nu zijn het er meer dan honderd. Door sociale media is de populariteit van rollerskaten wereldwijd enorm gegroeid. Het gaf mensen een doel tijdens de lockdown, het is een sociale activiteit, waarbij je tegelijk afstand van elkaar kan houden.”

Puk Fenneman en Tony Lenehan van de Skate Heroes Dance School. Beeld Marjolein van Damme

Daarbij is (dansen op) rolschaatsen geweldig voor mind, body én soul, zegt Lenehan. “Wie rollerskatet hoeft niet meer naar de gym of naar de therapeut. Je herontdekt je inner child. En er is niets zo leuk als iets nieuws onder de knie te krijgen. Ik ben zestig en ik leer nog iedere dag.”

Als een tierelier... Bij skateboardshop Independent Outlet in de Vijzelstraat waren tijdens de pandemie skateboards soms tijdelijk niet leverbaar. Medewerker Vincent Walthaus: “We verkochten opvallend veel meer aan jonge kinderen, je zag echt dat ouders gek werden van die gamende kids op de bank en dat ze iets zochten om ze de deur mee uit te kunnen trappen.” Bij SkateZone op de Ceintuurbaan steeg de verkoop gedurende corona met 100 procent. Manager Oytun Hassan: “Na de opening van skatepark Zeeburg verkochten we al veel meer, maar toen tijdens de lockdown de sportscholen dicht gingen, leek half Amsterdam opeens samen te gaan skaten. Gelukkig konden wij op het nippertje nog een grote voorraad skeelers opkopen, maar ook de longboards, skateboards, stepjes en rolschaatsen gingen als een tierelier. En nu nog steeds. Vooral onder de dames is rollerskaten een rage. Ik heb alleen nog een paar kleine maten op voorraad.” Skatespots - Zeeburg Skatepark

- Java Skatepark, Java-eiland

- Oosterpark, bij de muziektent en het skatepark

- Westerpark, skateverhuur bij Pacific Parc

- De boulevard voor Eye

- Olympiaplein Skatepark

- SkateCafe, Noord

- Skatepark Noord

- CONS Project, Noorderpark

- Marnixbowl, Marnixstraat

- Skateramp, Museumplein (tijdelijk niet bereikbaar)

- House of Urban Sports, Ookmeer, Osdorp

- Skatebaan Bijlmerpark en Skatebaan Nelson Mandelapark, Zuidoost

- Skatepark Diemen

Bodil Liesdek, H’ alias Aelia Sapph, Rody van Lent en Tos van Eekeren. Beeld Marjolein van Damme

‘Ik dacht: that’s dope!’ Bodil Liesdek (22), student communicatie en mediadesign HvA en model

‘H’ alias Aelia Sapph (24), zangeres

Rody van Lent (21), werkt bij wijnbar Clos

Tos van Eekeren (21), muzikant in de band Par Hasard Bodil: “Ik heb vroeger geskatet en nu hebben H en ik het samen weer opgepakt tijdens corona. Ik zag rolschaatsfilmpjes op Instagram en dacht: that’s dope! Het is leuker dan rennen of trainen, veel socialer.” H: “We skaten samen of met een hele groep vrienden door de stad of we spreken af om te oefenen in het Ooster-, Beatrix- of Vondelpark of op het Olympiaplein. Tijdens corona kon ik niet meer optreden als zangeres, rollerskaten was een goede vervanging.” Rody: “Als kind was ik altijd aan het inlineskaten en ik ben nooit gestopt. Nu ben ik aan het sparen voor een paar rollerskates. De kids van nu zijn bang om hun designerkleren vies te maken of dat hun telefoon kapot gaat, dat is jammer. Skaten was voor ons tijdens corona dé manier om samen dingen te blijven ondernemen, met een muziekje en een wijntje erbij.” Tos: “Toen alles tijdens de lockdown stil kwam te liggen, heb ik mijn skates weer afgestoft. Het bewegen is mentaal fijn, en het is gezellig om samen trucjes te oefenen of door de stad te skaten.”

Anne Posthuma. Beeld Marjolein van Damme

‘Ik kom lekker in de flow’ Anne Posthuma (28)

Videomaker en editor “Vorige zomer ben ik met rollerskaten begonnen, het was een manier om tijdens het thuiswerken even buiten te bewegen. Voor corona deed ik aan lindy hop, nu dans ik op skates. Mijn rollerskates kocht ik online, ik viel meteen op dit paar met lekkere pastelkleuren. Meestal ga ik in mijn eentje de stad in, ik kom lekker in de flow met een speciale rollerskate-playlist op mijn koptelefoon. Of ik ga naar een pleintje in de buurt, om te oefenen met een YouTube-tutorial op mijn telefoon. Op Instagram volg ik een paar rollerskaters die heel inspirerend zijn, zoals @michkainmotion. Ik doe het rollerskaten echt voor mezelf, maar omdat ik videomaker ben lijkt het me wel leuk om nu zelf ook een paar filmpjes te maken.”

Andre Littiere. Beeld Marjolein van Damme

‘Mijn ollie heb ik al 4000 keer geoefend’ Andre Littiere (25)

Werkt op klantenservice bij Fairphone “Toen de game Tony Hawk’s Pro Skater in september na tien jaar opnieuw werd uitgebracht, raakte ik geïnspireerd om zelf een skateboard te kopen. Ik begon met oefeningen onder bruggen en in parkeergarages. Sinds maart ga iedere dag skateboarden, meestal naast De School, maar inmiddels ben ik ook op alle skateparken in de stad geweest. Als beginner ben ik nog wel eens onzeker, maar skateboarders zijn heel behulpzaam en geven advies. Mijn ollie heb ik al vierduizend keer geoefend, maar hij is nog steeds niet perfect. Dat vind ik juist zo mooi; je kunt altijd iets nieuws leren. Skateboarden heeft me door corona geholpen, het was een moment voor mezelf, om even naar buiten te gaan en te bewegen, met mijn koptelefoon op. Wat de fiets is voor de meeste mensen in Amsterdam, is het skateboard voor mij, ik ga er ook op naar m’n werk. Skateboarden geeft me het ultieme gevoel van vrijheid.”

Silvia Rodríguez (links) en Athenais Gueraoui. Beeld Marjolein van Damme

‘Skaten geeft een gevoel van vrijheid’ Silvia Rodríguez (35)

Front end developer “Ik rollerskate al sinds mijn vierde, in Spanje, maar ik ben mezelf echt gaan ontwikkelen sinds ik in Amsterdam woon. Tijdens Covid-19 verloor ik mijn baan in de evenementenindustrie, daardoor had ik tijd om veel te oefenen, onder andere in de bowl. Ik ben altijd op zoek naar adrenaline, mij op wielen door de stad bewegen geeft me die sensatie. Skaten is inspirerend, motiverend en het geeft je een gevoel van vrijheid. De rollerskategemeenschap is heel divers, in leeftijd, gender, afkomst én muzieksmaak. Wat we delen is de enorme liefde voor het skaten. Rolling makes you feel good, daarom zijn rollerskaters zulke lieve, positieve mensen. Door social media is iedereen meer dan ooit met elkaar verbonden. Je stuurt een berichtje naar een rollerskateteam in Parijs en kunt daar de volgende dag met elkaar skaten.” ‘Sinds corona zien we veel beginners’ Athenais Gueraoui (30)

Supervisor customers team Patagonia “Ik kom uit Parijs, daar ging ik vaak in mijn eentje skaten bij het Louvre. Eenmaal in Amsterdam merkte ik dat ik het ging missen. Ik kwam terecht bij de Skate Dance School, waar ik inmiddels zelf help met lesgeven en het organiseren van rollerskate-evenementen. Voor corona gaven we alleen les aan gevorderden, sinds corona zien we veel beginners, onder wie mensen die normaal zouden gaan schaatsen, maar nu niet op een ijsbaan terecht konden. We hopen dat ze allemaal blijven doorgaan met rollerskaten, zodat we in Amsterdam een hechte gemeenschap kunnen opbouwen, zoals in Parijs, LA en New York. Mijn droom is om ooit eens op Venice Beach te skaten, maar in september ga ik eerst naar Skate Barcelona, waar rollerskaters van over de hele wereld samenkomen.”

Otto Woodroof met zijn zusje Mira. Beeld Marjolein van Damme