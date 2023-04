Sjoemelt de Jumbo met de weegschaal?

We laten ons niet inpakken door marketingtrucs, smoesjes en verkooppraat. Onze eigen ombudsman spreekt zich uit. Deze keer: het wegen is ondoorgrondelijk.

Hebben we hier het grootste supermarktschandaal van Nederland te pakken? Volgens een aantal TikTokvideo’s die begin maart viraal gingen, kan het niets anders zijn dan pure oplichting en moeten de verantwoordelijken direct achter slot en grendel. Waar gaat het over? Een TikTokker met de naam Blakauma laat in de Jumbo op de groente- en fruitafdeling zien dat een appel meer weegt met de plastic hoes over de weegschaal dan zonder.

Klinkt even heel logisch, maar de ­wakkeren onder ons met Wiskunde A1 in het lespakket weten dat de plastic beschermhoes geijkt is met het gewicht van de weegschaal. Dus mét hoes is het gewicht nul, zonder is het gewicht in de min. Met andere woorden: de beschermhoes is één met de weegschaal. Daar was geen meditatieretraite voor nodig. Maar Blakauma ziet de plastic hoes als je reinste misleiding. In de video verschijnt de tekst: ‘Zo worden we genaaid’. Jumbo zou bewust de weegschaal plastificeren om als extra gewicht te dienen zodat onschuldige supermarktbezoekers tientallen centen extra betalen voor groenten en fruit.

Eigen gelijk

Het bleek achteraf geen onschuldige video te zijn van een maker zonder wiskundeknobbel. VKmag, het populaire online platform met een trits foto’s en video’s waarop bezoekers kunnen reageren, pikt de video op en deelt hem gretig op verschillende mediakanalen met de opmerking: ‘Volgende keer toch even de weegschaal inspecteren of je niet genaaid wordt’. Zo zien op 13 maart 214.000 mensen de ‘sjoemelweegschaal’ op Facebook. Er volgen andere videos op TikTok, van mensen die verhaal halen in de Jumbo. Zo weegt een man zijn bananen, doet de ‘ontdekking’ en confronteert een Jumbo-­medewerkster: ‘Jullie lichten ons op!’ Je hoort de vermoeidheid in de stem van de medewerkster als ze voor de zoveelste keer uitlegt dat de hoes geijkt is. ‘Dat is onzin, dat is onzin.’ Ze praat tegen iemand met een eigen gelijk. Oftewel dovemansoren.

Niet alleen op social media wordt weegschaalgate behandeld. Op klachtenkompas.nl scandeert ene R. Loo dat in Beuningen en Nijmegen de Jumbo iedereen ‘oplicht’ met louche weegschalen. Jumbo reageert moedwillig met de tekst dat ze contact zullen opnemen met desbetreffende filiaalmanagers. Volgens Loo is daar de klacht niet mee opgelost. Hij wil geld zien. Ook Radar krijgt meerdere mails, met gul gebruik van uitroeptekens. ‘Ik haal iedere dag vers fruit voor mijn kinderen, maar we worden dagelijks voor duizenden euro’s opgelicht!!!!!!’

Wat doet zo’n complottheorie met een supermarkt? Woordvoerder van Jumbo ­Linda Roovers bevestigt dat medewerkers ‘tientallen mensen in de supermarkt moesten uitleggen dat het niet om oplichting gaat.’ Sinds een week ligt bij elke Jumbo-­weegschaal een A4’tje met uitleg dat de plastic hoes geen extra gewicht is waarvoor de klant betaalt. ‘Maar de rust is wedergekeerd nadat we het softwaresysteem van alle weegschalen hebben aangepast. Je zag voorheen standaard nul gram staan, al haal je de plastic hoes van de weegplaat. Nu zie je ook het gewicht in de min.’ Als dommige complottheorieën een schreeuw om transparantie zijn, dan heeft deze gewerkt.

Verslaggever en RADAR-presentator Fons Hendriks baant zich een weg door reclames, claims en de kleine lettertjes – en haalt verhaal.