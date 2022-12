Sjefietshe Al Paso: gulden middenweg tussen toko en restaurant

Sjefietshe Al Paso. Beeld Jakob van Vliet

Bij Sjefietshe Al Paso hangt een tokoachtige sfeer. Dit komt mede door de vrij kleine, donkere ruimte, hoge tafels langs de muur en het raam, en de keuken die zich bevindt achter een houten scherm. De tweede vestiging van deze cevicheria, in een voormalige sushizaak, kwam voort uit de populaire afhaalgerechten die na de laatste lockdown van de kaart verdwenen. “In de kern is dit Sjefietshe to go, maar je kunt hier ook lekker met vrienden komen zitten.”

Seger Abels (33) maakte twee jaar lang ceviche in pop-uprestaurants, tot hij Bas Lammersen (38) in 2018 ontmoette. “Toen zijn we ideeën gaan uitwisselen en in juni 2019 openden we samen met twee compagnons onze eigen cevicheria,” vertelt Abels. Daarvoor runde Lammersen restaurants in Haarlem en Delft. Abels werkte in de reclamebranche en in meerdere hotels.

Abels vergelijkt ceviche met kip: “Je kan het met bijna alle smaken combineren, het blijft altijd lekker. Daarom kunnen wij er onze eigen draai aan geven, in plaats van alleen de Peruaanse variant te bereiden. We respecteren de Peruaanse achtergrond van het gerecht, maar we doen er ons eigen ding mee. Je schrijft de naam ook als een Amsterdamse verbastering.”

Ze bieden meer aan dan alleen ceviche (vanaf €13). Visburgers (€12) en hotdoctopus (€16), bijvoorbeeld, of gefermenteerde radijsjes (€10). “In januari gaan we de kaart hier uitbreiden,” zegt Lammersen. Abels: “Als Al Paso het goed doet, kan Amsterdam er denk ik nog wel een gebruiken in een andere buurt.”

