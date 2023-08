Sjaaltjes, geblokte broeken en kleurige bodywarmers: bij Flip de Drip huur je verrassende vintage kledingpakketten

Eigenaren Jackie van Gemert Yuna Verwiel en van Flip de Drip stylen klant Mitchel Charles. Beeld Jennifer Gijrath

Flip de Drip staat voor het ‘flippen’ – ook wel omruilen – van een ‘drip’ – straattaal voor iets wat er gelikt uitziet. Maandelijks stellen oprichters Jackie van Gemert (26) en Yuna Verwiel (31) verschillende outfits samen van zeven items, zoals felgekleurde, excentrieke wijde broeken, jasjes, bloesjes of oversized basketbalshirts. Ook zijn er petten, gehaakte hoedjes en sjaaltjes in alle kleuren van de regenboog. Dit pakket huur je voor een maand voor vijftig euro, daarna ‘flip je de drip’ weer om voor een nieuw persoonlijk samengesteld pakket.

Voor de eerste ontmoeting geef je door welke maat je draagt, eventueel foto’s van stijlen of items die je leuk vindt. Ook kan je aangeven of je accessoires draagt en of er kleuren zijn die je niet wilt. Flip de Drip legt dan items voor je klaar, waarvan ze denken dat het goed past. Er wordt uitgeprobeerd, geadviseerd en geluisterd naar wat je wensen zijn. Zo’n flipsessie duurt ongeveer een uur.

Na een maand geef je door wat je wilt: flippen voor een andere drip, doorgaan met dezelfde drip, volledig terugbrengen, of iets kopen. Je kunt het abonnement per maand stopzetten en elk item heeft specifieke wasinstructries. Wat je terugbrengt, lever je gewassen in. Aan de hand daarvan zal er weer een nieuw pakket worden samengesteld – wederom in de studio. De daaropvolgende keren zullen de sessies minder lang duren. “Maar als het heel gezellig is, kan het soms ook uren duren,” zegt Verwiel.

Nicaragua

Verwiel zit met blote voeten in een pastelgroene outfit met witte parelketting en witte pet op een groene stoel. Naast haar zit Van Gemert in donkergroene outfit, een zijden sjaaltje en aan haar voeten Dr. Martens. “We ontmoetten elkaar toevallig in Nicaragua. De eerste dag hadden we meteen een klik,” aldus Van Gemert.

Van Gemert had net ontslag genomen bij schoenenwinkel Skechers. “Ik werd door het werken in winkels me zo bewust van de consumptiemaatschappij. Daar werd ik ongelukkig van.” Verwiel zou een paar maanden gaan surfen en yoga doen om fris terug te komen voor haar opleiding tot huisarts. “Ik ben nu tijdelijk gestopt met de opleiding. Momenteel word ik namelijk gelukkiger van mensen inspireren voor een duurzamere wereld, dan het constant ‘aan moeten staan’ tijdens het helpen van zieke mensen.”

Het begon als idee in 2021 in Nicaragua, waar ze de naam en het concept bedachtten. “Het was er een walhalla wat betreft tweedehands kleding. Goede kwaliteit winterkleding, overgescheept uit Amerika, die gezien de temperatuur niet door locals wordt gedragen,” zegt Verwiel. “Perfect om ze in Nederland een tweede leven te geven.”

Twee maanden later vlogen ze terug naar Nederland met een grote extra tas kleding. De collectie is inmiddels aangevuld met kleding uit eigen kast, kringlopen, Vinted en markten zoals de IJhallen en het Waterlooplein. Ze bewaren de kleding op de studioboot.

Sinds april 2022 hebben ze meer dan driehonderd drips verhuurd. Momenteel zijn er twintig vaste huurders. “We zijn blij dat we niet zó hard zijn gegroeid in ons eerste jaar. Kijk maar naar VanMoof, dat is niet haalbaar en niet duurzaam,” zegt Verwiel.

Kleding kopen

Als je voor een langere tijd hetzelfde pakket wilt huren, dan kan dat. Ook zijn de kledingstukken te koop. Toch willen ze bij Flip de Drip het kopen niet aanmoedigen. “We willen dat meerdere mensen van hetzelfde kledingstuk kunnen genieten en voorkomen dat het uiteindelijk toch ergens achter in de kast belandt,” zegt Van Gemert.

Daarom stellen ze eerst voor hetzelfde kledingstuk nog een of twee maanden te huren. “Sommige jasjes zijn bijvoorbeeld 50 euro, terwijl een nieuw pakket met zeven items ook 50 euro kost.” Hiermee willen ze huurders bewuster maker van hun koopgedrag. Van Gemert: “Vaak zijn de huurders na twee maanden dan toch uitgekeken op dat kledingstuk.”

Operationeel manager Flavie Dabin (26) komt uit Frankrijk en woont in Noord

Flavie Dabin: 'De kleurrijke, opvallende kleding van Flip de Drip past goed bij mij.' Beeld Jennifer Gijrath

“Ik zit bijna een jaar bij Flip de Drip, met af en toe een tussenstop. Als klein meisje ging ik al met mijn moeder naar Parijs om daar marktjes met tweedehands kleding te bezoeken, dan stonden we samen tussen gigantische stapels kleding te zoeken.”



“Ik hou van aandacht, dus de kleurrijke, opvallende kleding van Flip de Drip past goed bij mij. Als mensen zeggen dat iets niet hun kleur is, kan ik daar zo boos van worden. Ik vind dat alle kleuren voor iedereen zijn, en dat we alle kleuren moeten kunnen dragen.”

“Sinds ik bij Flip de Drip zit geef ik minder geld uit aan kleding. Doordat je maandelijks nieuwe items krijgt, herontdek je ook je eigen kledingkast weer. Omdat je dat vergeten kledingstuk ineens kan combineren met iets wat al jaren ergens achterin je kast lag. Het leukste is het delen. Soms ben ik echt verliefd op een kledingstuk dat ik huur, dan wil ik het het liefst hebben. Maar als je weet dat iemand anders ook van dat kledingstuk gaat genieten, geeft dat voldoening.”

Freelance producer Iona Smith (26) komt uit Schotland en woont in De Baarsjes

Iona Smith: 'Ik vind het fijn dat er geen duidelijke scheidingslijn is tussen mannelijke of vrouwelijke kleding.' Beeld Jennifer Gijrath

“Sinds zes maanden maak ik gebruik van Flip de Drip, via vrienden werd het me aangeraden. Ik ging door een donkere fase, qua kleding. Alles was altijd zwart. Sinds ik bij Flip de Drip zit heb ik weer plezier in kleding gevonden. Niet alleen omdat ik meer kleur ben gaan dragen, maar vooral omdat je wordt aangemoedigd met kleding te experimenteren. In een winkel heb je niet altijd iemand die op deze manier meedenkt.”



“Ook vind ik het fijn dat er geen duidelijke scheidingslijn is tussen mannelijke of vrouwelijke kleding. In een winkel kan het nogal intimiderend zijn om als vrouw bij de mannenafdeling te gaan winkelen. Hier zijn alle kleren voor iedereen.”

“Omdat ik weet dat hierna een andere huurder ook de kleding zal dragen, ga ik er beter en bewuster mee om. Bij tweedehands kleding van de IJhallen bijvoorbeeld, ga ik er juist omdat het zo goedkoop is, niet altijd zorgvuldig mee om. Maar hier is kleding onderdeel van de gemeenschap.”

Chef-kok Mitchel Charles (31), komt uit Engeland en woont in de Baarsjes



Mitchel Charles: 'Mijn stijl is er heel erg veranderd door Flip de Drip.' Beeld Jennifer Gijrath

“Ik zit nu vijf maanden bij Flip de Drip en ik vind het geweldig. Het idee van een wisselende kledingkast met coole en unieke kleding is heel inspirerend. Via Instagram ben ik bij ze terechtgekomen. Een van de leukste dingen is gestyled te worden door Jackie en Yuna, die met je meedenken.”

“Mijn stijl is er heel erg door veranderd. De geblokte broek en de bodywarmer die ik nu aan heb, had ik bijvoorbeeld anders nooit aangetrokken. Hiervoor droeg ik veel minimalistische kleding, met minder kleur, veel donkere tinten. Nu draag ik geel, paars, rood, groen. Ook ben ik meer accessoires gaan dragen, zoals sjaaltjes, die je bijna bij elk pakket krijgt. Ik probeer ook weleens kleding waarin ik me niet comfortabel voel. Er is gelukkig altijd ruimte om dat te zeggen, dan proberen we iets anders uit.”

“Het prettige vind ik de duurzame manier van kleding dragen. Ook staat Flip de Drip open voor ruilhandel. Een vriend van mij gaat bijvoorbeeld een film voor ze maken, en nu krijgt hij korting op zijn kledingpakket. Dat geeft echt een gemeenschapsgevoel.”