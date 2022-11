Singel 87: misschien wel het best geschilderde huis van 2022

Sergio Klabbers (l) en Jesse Pols, met op de achtergrond het hoekpand dat ze repareerden en schilderden.

Ze was er slecht aan toe hè, Singel 87.

“De vorige huiseigenaar had niet goed voor haar gezorgd. Rotte kozijnen, kapotte ruiten. De nieuwe eigenaar wilde haar wat meer liefde geven. Haar volledige ‘naam’ is trouwens Singel 87 – Lijnbaanssteeg 9: een hoekpand.”

Achterstallig onderhoud: jammer voor het aanzicht, mooi werk voor jullie.

“Toen we zagen wat er moest gebeuren, hebben we de klus geaccepteerd onder de voorwaarde dat we het écht supermooi mochten maken. Niet maar half. We zeiden ook dat we ons op voorhand wilden aanmelden voor de Schildersvakprijs.”

Lekker zelfverzekerd!

“Geen uitdaging te groot.”

Wat was het moeilijkst?

“Onze mentaliteit vasthouden en doorzetten, drie maanden lang. Schilderen van houtwerk bestaat uit veel facetten: repareren, ontvetten, schuren, houtrot herstellen, plamuren, plamuur schuren, primeren, lakplamuren, schuren, kitten, voorlakken en aflakken. Foutjes bij een eerdere stap kun je eigenlijk niet meer herstellen. Je moet het áltijd perfect willen doen.”

Waan je je op zo’n plek ook een soort oude kunstenaar?

“Een beetje wel. Je bent je bewust van de monumentale waarde. We hebben ook de originele kleuren opgezocht in het archief en die gebruikt. Er liepen tijdens het werken altijd veel Amerikaanse toeristen langs. Die vonden het heel bijzonder, al die hoogglans. Ze vroegen trouwens ook de hele tijd waar Dam Square was, dus we waren ook een soort gidsen. Slechte trouwens, want we komen uit Utrecht.”

En dan nu nog even winnen.

“Ja, als iedereen op ons stemt. Onze medefinalisten schilderden een landhuis en een Gooise villa. Mooi, maar dit grachtenpand, dat is prachtig.”