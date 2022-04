Sinaasappelijs met de smaak van Sicilië bij Miuz op de Overtoom

Miuz, Overtoom 117. Beeld Daphne Lucker

Carlo Petroni (44) komt uit Turijn, Noord-Italië. Sinds hij in Amsterdam woont is hij op zoek naar echt Italiaans ijs, maar telkens kwam hij teleurgesteld thuis. “Het ijs dat we hier hebben, lijkt niet op wat er in Italië is. Mijn vrienden zeiden: waarom open je zelf geen gelateria?”

“Amsterdam is klaar voor echte gelato en geen ijs gemaakt met prefab poeders, zoals smurfenijs en Nutella.” Petroni maakt zijn ijs met, zo veel mogelijk, lokale en seizoensgebonden producten. Achter een grote glazen deur is het ‘laboratoria’. Hier maakt Petroni zijn lekkernij samen met een Italiaanse chef.

Het ijs van Miuz is anders dan we gewend zijn. Het is romiger, dus je kunt er geen bolletje van draaien. Daarnaast zijn de smaken authentiek. Er worden geen kleur- of smaakstoffen toegevoegd. “Als je ons sinaasappelijs proeft, is het alsof je in Sicilië in de zon een sinaasappel eet.”

Achter de glazen vitrine staan bordjes met de smaken van het ijs. Daarbij staat waar de ingrediënten vandaan komen. “Ik weet waar mijn producten vandaan komen en laat dat ook aan klanten zien.” De citroenen komen van de Amalfikust, de aardbeien uit Nederland, en de pistachenoten uit Bronte.

Naast de hoorntjes en bakjes ijs (klein: €4 middel: €5,50 groot: €7) verkoopt Petroni ook takeaway-ijs (vanaf €13). “In Nederland zie je dat weinig, maar in Italië is dat heel normaal. Daar zie je geen ijs in de supermarkt, maar haal je het vers bij de gelateria. Als Italianen gaan eten bij vrienden, nemen ze een bak ijs mee in plaats van een bos bloemen.”

Bekijk ons overzicht met alle nieuwe winkels, restaurants en cafés. Tips? open@parool.nl