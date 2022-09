Simon & Wisse: ‘Van zijn manische-depressiviteit heb ik als kind nooit iets gemerkt’

Vader en zoon Rhebergen: Simon en Wisse . Beeld Harmen de Jong

Simon Rhebergen (66)

“In 1987 begon ik een jachtwerf op de voormalige scheepswerf NDSM in Noord. Eerst bouwde ik er jachten, snelle catamarans en trimarans. Tien jaar later werd het ook een stalling en reparatiewerf. Dit jaar neemt Wisse de werf van mij over, dan is hij hier de baas. Hij kwam hier werken op zijn drieëntwintigste toen hij stopte met zijn studie aan de hotelschool. Na een periode van niksdoen vroeg ik of hij me wilde komen helpen, en hij is nooit meer vertrokken.

Ik ben een denker, Wisse is meer een doener, hij probeert meer uit dan ik en is zakelijker. Hij heeft allemaal plannen voor de werf. Soms moet ik hem een beetje afremmen omdat hij te veel tegelijk wil, maar ik heb alle vertrouwen in hem. Ik zal nog wel op de werf te vinden zijn, al is het maar omdat ik een boot heb die ik wil restaureren.

Als kind was Wisse een heel lief en rustig jongetje, baldadig werd hij pas als puber. Dan bleek hij opeens op een opgevoerde brommer te rijden en moest ik hem van het politiebureau halen. Ik liet hem daar dan net wat langer zitten dan nodig was en gaf hem vervolgens de tip voortaan wat verstandiger te zijn en rustiger te rijden als er agenten in de buurt waren. Ik heb het altijd belangrijk gevonden dat de kinderen voor zichzelf leerden opkomen. Ze moesten lastige dingen altijd eerst zelf proberen op te lossen en pas als dat niet werkte mochten ze mij erop afsturen.

Ik was heel veel aan het werk toen de kinderen klein waren. Ik stond soms tot zestig uur per week op de werf. Maar ik ben er ook een tijdje tussenuit geweest omdat ik manisch-depressief werd. Dat was zeker in het begin niet makkelijk, maar met de juiste medicatie gaat het nu gelukkig goed met me.

We zijn altijd een hecht gezin geweest. Ik bewaar mooie herinneringen aan de vakanties samen, onder andere naar Afrika. Ik heb ooit een tijd in Botswana gewoond en gewerkt, als docent geologie. Mijn plan was toen om vanuit daar op de motor naar Nederland te rijden, maar ik kreeg al in Botswana een ongeluk aan mijn knie, waardoor het hele plan niet doorging. Ik vind het fantastisch dat Wisse de reis wél heeft gemaakt, maar dan in omgekeerde richting. In zes maanden trok hij met twee vrienden op de motor van Amsterdam naar Zuid-Afrika. Stiekem is dat nog altijd een droom van mij.”

Wisse Rhebergen (29)

“Simon en ik hebben altijd een goede band gehad. We bouwden samen een speedbootje of we gingen tijdens vakanties met zijn tweeën aan de wandel, een bergje op en een beetje kletsen of gewoon zwijgen. We gaan nog steeds samen skiën of varen. Een keer sloeg ik als elfjarige met een bootje om op een meer, samen met een vriend. We wisten de boot naar de kant te trekken en mijn vriend ging zwemmend door de sloten in de weilanden naar huis om Simon te bellen voor hulp.

Ik heb altijd alles met Simon kunnen bespreken, hij is heel relaxt. Zowel als vader en als baas geeft hij me veel vrijheid en vertrouwen. Dat ik de werf nu van hem overneem vind ik heel leuk, maar soms ook wel spannend en uitdagend. Het liefst wil ik zo snel mogelijk een nieuwe loods erbij bouwen en alleen nog maar met bootjes in de weer zijn, maar ik moet me nu ook bezighouden met zaken als personeel en administratie.

Simon was daar ook geen ster in vroeger. We praten nu vaak over dat soort dingen, van mijn baas is hij nu mijn adviseur geworden. Hij wil me vooral meegeven dat ik niet te snel moet willen gaan, ‘want Rome is ook niet één dag gebouwd’. Toen we klein waren werkte hij veel te hard, hij was vaak te laat thuis om samen te eten. Zelf probeer ik dat wel anders aan te pakken. Mijn vriendin en ik eten meestal samen, en als ik tot laat doorwerk is het op de avonden dat zij ook de deur uit is.

Van zijn manische-depressiviteit heb ik als kind nooit iets gemerkt. Pas toen ik ouder werd en mijn moeder er met mij en mijn zus over sprak, viel het me op dat hij soms wat dromerig of afwezig was. Iedereen kan ermee te maken krijgen, het belangrijkste is om er open over te praten.

Simon was een inspiratie om op de motor door Afrika te gaan rijden. Ik was vijfentwintig toen ik die reis maakte, even oud als mijn vader toen hij vanuit Botswana wilde vertrekken.

Ik kan soms stressen. Daarin zou ik best wat meer op Simon willen lijken, die laat de zaakjes vooral heel rustig aan zich voorbijgaan. Als mijn hoofd vol zit, ga ik een rondje rijden op de motor of een rondje varen door de grachten.”

Simon Rhebergen (66), (bijna) gepensioneerd eigenaar Werf Rhebergen

Alida Talsma (66), gepensioneerd medewerker Werf Rhebergen

Wisse Rhebergen (29), eigenaar Werf Rhebergen

Nina van de Velden (30), leerkracht basisschool Simon en Alida wonen in Landsmeer, Wisse en Nina in De Pijp.

