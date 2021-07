Sibbe Jan zoekt droomvrouw: ‘Ik heb denk ik driehonderd mails gehad’

Het vliegtuigje met de Nopperts oproep ‘Date mij!’ dat over Nederland vloog. Beeld Privé-archief

U verschijnt in kranten, op de radio en in televisie-items. Hoe is het om zo in de spotlights te staan?

“Best surrealistisch. Kijk, ik ben een optimist, dus ik dacht: als die boeren van Boer zoekt Vrouw tweeduizend brieven ontvangen, dan zal ik er toch ook wel minstens honderd krijgen? Maar al deze media-aandacht, nee, dat had ik niet voorzien. Dat is wel spannend, hoor.”

Daags na uw oproep heeft u meteen korte nachten?

“Ik ging vanochtend om half zes naar bed. Ik heb de hele nacht op mails van vrouwen gereageerd en maar een paar uur geslapen. Toen belde de radio alweer. Ik voel me net een BN’er.”

Iedereen heeft het over u.

“En dan ga je toch alle reacties lezen, hè. Allemaal leuke, en één negatieve, en dat doet je dan toch wat. Ik laat het maar gaan, en kan er ook wel om lachen.”

Is dit geen marketingstunt of grap?

“Absoluut niet. Mensen die mainstream door het leven gaan, kunnen niet geloven dat ik zoiets doe. Wie regelt er nou honderd BN’ers die een videoboodschap maken, huurt een vliegtuigje en bouwt een eigen website? Het is overweldigend, maar typerend voor wie ik ben. Ik wilde eerst een week lang reclame inkopen op de radio. Dat hoeft niet meer: ik was nu toch al overal te horen.”

U krijgt dus veel mails?

“Het is knettergek. Ik heb denk ik driehonderd mails gehad. Ongeveer de helft is support in de trant van: wat tof dat je dit doet. Zo’n tien procent probeert het, maar zij zijn niet het type vrouw dat ik zoek. En de rest heeft potentie. Ik reageer op iedereen.”

Hoe ziet die droomvrouw eruit?

“Maximaal rond de 35, een positieve instelling, energiek, aantrekkelijk en grappig. En ze moet door deze hele actie heen kunnen prikken.”

En u biedt?

“Ik ben een goedlachse optimist, ondernemend, zit vol goede intenties en heb een gouden hart. Ik hoor vaak dat ik wijs en slim ben. Bescheidenheid past me niet zo. Alleen: ik vind iederéén fantastisch, inclusief mezelf dus. Iedereen zou wat meer van zichzelf moeten houden.”

En nu?

“Voor deze week heb ik een date gepland. Tegen andere vrouwen zeg ik: misschien stuur ik later nog een berichtje, want ik wil dingen niet door elkaar laten lopen. En nu maar hopen dat ik mijn droomvrouw vind.”