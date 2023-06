Shula Tas onderzoekt de culturele kloof: ‘Wat verklaart die woede?’

Bezorgd over polarisatie maakte schrijver en programmamaker Shula Tas de documentaireserie Shula door stad en land, waarin ze de culturele kloof onderzoekt. In elke aflevering bezoekt ze iemand in het land om te praten over thema’s als vlees, migratie, woke, en in dit voorproefje van de serie: stikstof.

“Daar staat ie.” Sanne wijst naar de trekker waarmee ze een paar maanden geleden in colonne de snelweg blokkeerde. Het is een gigantische machine, die me direct imponeert. Ik onderdruk mijn weerstand en loop met haar mee in de richting van het gevaarte. Waar ben ik in hemelsnaam aan begonnen?

Ik bevind me graag binnen de grenzen van de Ring. Het is er heerlijk toeven. We hebben onze ingewikkelde koffies en onze bakfietsen; onze veel te dure woningen en onze zuurverdiende welvaartskloof. Maar bovenal is het comfortabel om binnen onze bubbel continu met gelijkgestemden dezelfde conclusies te trekken. Over de staat van de wereld, over waar de oplossingen liggen, en vooral ook: wie de dwarsliggers zijn die zo halsstarrig weigeren om daaraan mee te werken. De klimaatcrisis (let op het woordgebruik) de gevolgen van de stikstofdepositie in de natuur, dierenwelzijn en migratie. In grote lijnen zijn ik en de mensen in mijn stadse bubbel het er roerend over eens aan welke kant van de maatschappelijke kloof we staan: wij weten hoe het écht zit, en de plattelanders houden er maar vreemde denkbeelden op na. Het is bijna grappig.

De schaamteloos randstedelijke podcasts en nieuwsbrieven vliegen ons om de oren. We vinden het hilarisch om onszelf op de hak te nemen. Zoals het VPRO-­programma Plakshot onlangs haarscherp samenvatte in de sketch over de podcast Navelstaren: “Havercappu. Swapfiets. Heel herkenbaar. Honderd procent.”

Muur van onverschilligheid

Maar in ieder geintje zit een pijntje, en onder deze grap ligt een stinkende wond. Namelijk de vervreemding ten opzichte van mijn medelanders.

In de afgelopen jaren ben ik iets te vaak tóch nog verrast door een verkiezingsuitslag of een boerenopstand. En laten we eerlijk zijn: dat ik zoiets fundamenteels niet werkelijk begrijp, past niet bij mijn zelfbeeld als wereldlijke randstedeling.

Steeds vaker vroeg ik me af: hoe komt het dat ik me zorgen maak over de staat van het land, en me tegelijkertijd wil distantiëren van iedereen die er anders over denkt dan ik? Welk effect heeft afstand nemen op het oplossen van problemen? En eerlijk gezegd gaat het nog verder dan me er van willen distantiëren. In feite voel ik een vorm van afkeer. Een mix van verontwaardiging, woede, misschien zelfs walging, als ik word geconfronteerd met een ander wereldbeeld dan dat van mij.

De Amerikaanse socioloog Arlie Russell Hochschild noemt dit fenomeen ‘de empathiemuur,’ die zij definieert als een ‘obstakel tot het diepe begrip van een ander’. Volgens Hochschild zorgt die muur ervoor dat we onverschilligheid of zelfs vijandigheid voelen richting mensen met een ander wereldbeeld, of wiens achtergrond verschilt van die van jou.

De afgelopen maanden maakte ik, in de geest van Hochschild, een docuserie voor het online videoplatform AD Play. Hierin onderzoek ik de culturele kloof tussen (Rand)stad en platteland. Is er een manier om wat meer compassie voor elkaar te op te brengen?

Dus hup, ik ging die Ring uit. Zuurstofmasker op, havercappu to go (in een eigen, duurzame meeneembeker, uiteraard) en laarzen mee voor in de strontstallen. (Goor. Honderd procent.)

Piekbelasters

Twee mensen kunnen kijken naar hetzelfde ding en iets compleet anders zien.

Die trekker, bijvoorbeeld. Als ik er tegenwoordig een voorbij zie rijden, dan denk ik aan de verschillende boerenprotesten, aan de massaliteit ervan, de agressie die ik ervoer, en het gevoel aan het begin van een burgeroorlog te staan. Een beangstigend gevoel. Die trekker is voor mij inmiddels synoniem voor de ontkenning van de stikstofproblematiek en voor die agressie; voor de ideologische afstand tussen mij en de boze boeren.

Een van de mensen die ik ontmoette voor mijn serie was de 21-jarige Sanne, een welbespraakte boerendochter uit Drenthe. Sanne was bij meerdere protesten aanwezig, op de trekker van het melkveebedrijf van haar familie. Sanne wil zelf niet spreken over woede, als het gaat over de boerenprotesten: ze spreekt liever van ­frustratie.

Sanne Ezendam (21), dochter van een melkveehouder in Drenthe: ‘Bijzonder gevoel; met de trekker over de snelweg rijden.’

En die frustratie is begrijpelijk, als je kijkt naar de situatie waar zij en haar familie in zitten. Hun boerderij met zo’n 120 koeien staat tussen twee verschillende Natura2000-gebieden in. Daarom is de kans groot dat zij worden gezien als piekbelasters die ofwel weg moeten, ofwel moeten verkleinen. Beide uitkomsten zijn eigenlijk geen optie, wat hun betreft. Een vervelende situatie, in de eerste plaats omdat ze al maanden nergens uitsluitsel of duidelijkheid over krijgen. Maar wat een grotere rol speelt bij hun frustratie is het feit dat tussen hun bedrijf en de Natura­2000-gebieden respectievelijk een snelweg en twee grote afvalverwerkingsbedrijven zitten. Die bedrijven hoeven niet te krimpen. Sterker nog: die zijn alleen maar gegroeid in de afgelopen jaren. Terwijl hun stikstofuitstoot toch ook aanzienlijk zal zijn. Ik kan hun frustratie begrijpen.

Wat ik nog vergat te melden, is dat Sanne niet vindt dat er een stikstofprobleem is. Volgens haar is het een door de overheid gecreëerd probleem en zijn de wetenschappelijke artikelen de ‘verkeerde’ ­artikelen. De wetenschap, die deugt niet. Volgens haar zijn alle feiten die duiden op een stikstofprobleem de verkeerde feiten. Onzinnige artikelen, die in het leven worden geroepen door mensen met een speciaal belang, meestal geld.

Wilco Boender (49), ondernemer in de groenvoorziening in Zuid-Holland: ‘Ik ben tegen abortus. In Amerika zijn ze al goed op weg.’

Politieke elite

Socioloog Jeroen van der Waal – eveneens geïnspireerd door Hochschild – verklaart dit wantrouwen ook via de kloof tussen stad en platteland. Verschil in opleidingsniveau, legt hij uit, valt gedeeltelijk samen met de scheidslijn tussen regio en Randstad. “Er is steeds meer segregatie, die begint met wie je omgaat, met wie je relaties aangaat, met wie je naar school gaat. Onze belevingswerelden groeien steeds verder uiteen, en we hebben ook steeds minder met elkaar te maken.”

Er is een soort culturele verzuiling gaande, realiseer ik me. Van der Waal beaamt dat, maar ziet een belangrijk verschil met de verzuiling in de vorige eeuw: “Tijdens de verzuiling had elk segment een eigen elite waarin ze zich konden herkennen. Een elite die hun culturele belangen behartigde, ook in de overheid. En die verschillende elites bedisselden de boel – hún boel – in Den Haag. Maar nu herkennen veel mensen zich niet in de politieke elite die daar zit.”

Ik kijk naar de wetenschap en zie waarheidsvinding, een betrouwbare bron. Maar voor Sanne is de wetenschap gelijk geworden aan een elite die niet haar taal spreekt, en al helemaal niet in haar belang. Langzaam rijst de vraag of onze verschillen in inzicht misschien meer zijn dan ideologisch.

Willem Berkers (30), varkenshouder in Brabant: ‘Als je varkensboer bent, dan ben je dierenvriend.’

Van der Waal: “Wetenschap raakt voor grote delen van de samenleving steeds meer besmet. Zeker voor mensen buiten de Randstad, omdat zij het associëren met een groep mensen die hen niet serieus neemt, die andere belangen en voorkeuren heeft. Wetenschappelijke inzichten raken daar in hun ogen mee vervlochten.”

Sanne en ik kijken naar hetzelfde ding, en zien iets anders. En dat gaat deels over ideologie, maar ook voor een groot deel over een identiteit die is gebaseerd op ons wereldbeeld.

Onderbuikgevoel

Maar waarom roept een verschil in wereldbeeld zoveel aversie op? Wat verklaart die woede?

De segregatie zit in verschillende pijlers van identiteit, legt Van der Waal uit. Dat begint al in woordkeuze, bijvoorbeeld in het benoemen van het klimaatprobleem als ‘crisis’ of een boerenprotest als ‘opstand’. Afhankelijk van in welk milieu je bent opgegroeid, ervaar je datzelfde gedrag juist als passend of juist ongepast.

“Je groeit op in een bepaalde omgeving, een habitus, om in sociologische termen te spreken. Je internaliseert de codes van je omgeving. Hoe je denkt, hoe je voelt, hoe je praat, voor welk voetbalteam je juicht: het gaat automatisch. Humor is een goed voorbeeld. In sommige milieus wordt keihard om seksistische grappen gelachen, terwijl die humor in andere milieus heel anders valt. Of het zit in hoe iemand praat: Sigrid Kaag heeft een heel kalme, gereserveerde manier van spreken, die voor veel lageropgeleiden en mensen buiten de steden als hautain wordt gezien. Terwijl zij zelf zegt: tja, zo ben ik nou eenmaal opgegroeid. Andersom zijn veel hoogopgeleiden juist heel enthousiast over haar.”

“Vaak wordt de term ‘onderbuikgevoel’ gekoppeld aan populistisch rechts, maar het groenlinksige gedachtegoed is net zo goed een product van de omgeving. Ik zou zeggen: we hebben allemaal een onderbuikgevoel. Een diep doorvoeld standpunt vanuit je eigen identiteit,” besluit Van der Waal. “En het doet pijn als mensen daar aan tornen.”

Want: wereldbeeld is onderdeel van je diepste zelfbeeld, van je identiteit. En het is vaak het ene wereldbeeld versus het andere. Dus als iemand jouw wereldbeeld niet deelt, kan dat voelen als een afkeuring van wie je ten diepste bent. Daar wordt een probleem dat op het oog eenduidig is, zoals het stikstofdossier, een stuk complexer van. Van der Waal: “Het is echt een ander mechanisme dan een koude berekening van eigenbelang. Belangen, conflict en status zijn ontzettend met elkaar verweven. In deze debatten voelen mensen dat ze een hogere of lagere status toebedeeld krijgen: de meningsverschillen zijn ook hiërarchisch geschikt. Daardoor wordt het een kluwen van emoties.

Volgens Van der Waal is dat ook waar Hochschild met haar empathiemuur op doelt. Wanneer we steeds minder in gesprek gaan met mensen uit een andere maatschappelijke groep, raken we versteend in onze eigen ideeën en vervreemd van hun andere, maar niet direct afkeurenswaardige belevingswereld. Dan lukt het steeds moeilijker om je in elkaar in te leven.

De oplossing voor dit probleem is contact maken. En contact maken is elkaar serieus nemen. Hoe moeilijk dat ook kan zijn.

De trekker van Sanne staat gewoon op hun erf, alsof die nooit naar Stroe was gereden. We zijn er samen in geklommen. En nu ze me hier zittend vertelt hoe het voor háár was, die trekkercolonne, begrijp ik dat het moment dat mij angst inboezemde, voor haar een moment was van hoop, en saamhorigheid. Mijn negatieve associaties met de trekker zijn niet weg. En ideologisch liggen Sanne en ik nog steeds ver uit elkaar. Maar we hebben wel een klein sloopkogeltje in die empathiemuur gezet. Honderd procent.