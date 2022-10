Shotjes, bier, spelletjes en kip bij Soju Bar in de Ferdinand Bol

In Soju Bar in De Pijp wordt de Koreaanse streetfoodcultuur nagebootst. Beeld Jennifer Gijrath

Bij Soju Bar op de Ferdinand Bolstraat komen gasten voor chimaek: Koreaanse gefrituurde kip met bier. De Koreaanse streetfoodbar begon in een jaar geleden in Rotterdam en heeft nu ook een filiaal in De Pijp. “We kregen veel klanten uit Amsterdam in Rotterdam, dus het is een logische stap,” zegt eigenaar Hosun Ching (38).

Het concept ontstond vanuit Chings eigen behoefte. “Met mijn Aziatische vrienden misten we een tent waar je laagdrempelig kunt eten en lawaai kunt maken. In veel restaurants moesten we ons inhouden.” Tegelijkertijd zag hij de populariteit van de Koreaanse cultuur groeien in de Westerse maatschappij. Dus begon hij een restaurant waar alles samenkomt; shotjes, bier, spelletjes en kip – de Koreaanse streetfoodcultuur nagebootst.

Op de menukaart staan verschillende gerechten, als Bibimbap (vanaf €13,50), Kimchi (€5), Bingsu (vanaf €9) en meerdere varianten van Korean fried chicken (vanaf €10). De naam komt van de drank ‘soju’; een Koreaanse rijstwijn. “Het is de meest verkochte gedistilleerde drank in de wereld, maar in Nederland kennen veel mensen het nog niet.” In pure vorm is het vergelijkbaar met een milde jenever of een wodka, maar het wordt vaker verkocht met fruitsmaken. Je drinkt het als een shot (€3,20) of als ‘soju bomb’ (€4,70); een mix van soju met bier.

De groene sojuflesjes (€14 per stuk) staan in rekken uitgestald, ook ter decoratie. Verder is de zaak versierd met hangende planten en wandtekeningen met Koreaanse teksten. “In Korea staat er op elke tafel een pot met stiften, en kunnen mensen op de muur kliederen.” Dat vonden ze bij Soju Bar te rommelig worden, dus ontwierpen ze de tekeningen zelf. Achter in de zaak is een wand met polaroidfoto’s, zodat gasten toch nog íets kunnen achterlaten.

