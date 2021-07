Sherry smaakt als vanouds, bij tostadas met jamón serrano

Meneer Hamersma weet alles over wijn, mevrouw Hamersma doet niets liever dan koken. Deze week: tostadas met jamón serrano. Met sherry, bijna als vanouds.

Het is alweer een tijdje geleden, maar in de jaren tachtig waren wij toch het grootste sherrydrinkende land ter wereld. Sliepuit, Verenigd Koninkrijk, dat tot die tijd de nummer 1-positie bekleedde. Maar ja, daar hadden ze dan ook geen Albert Heijn, die de halfzoete variant (medium dry) tegen stuntprijzen aanbood. Hup, in een oorkruik van twee liter, en niet veel later konden de dames – want die dronken het voornamelijk – aan hun ‘sherryuurtje’ beginnen.

Nu was dat overigens een inspanning waarvoor niet werd gewacht tot de vijf in de klok zat. In plaats van samen koffie te drinken, werden er ’s ochtends gezellig al wat glaasjes sherry weggetikt.

Dieet

Al doende werd dan ook meteen een toen buiten­gewoon geliefde vorm van afvallen doorgenomen: het sherry­dieet. Een kuur die voorschreef dat iedere ­maaltijd met twee ­glazen sherry weggespoeld diende te worden.

Ook mevrouw Hamersma ­herinnert zich nog goed dat zij actief lid van de club was. “O ja! Dan mocht je al om elf uur twee plakjes jonge kaas eten met een glas sherry erbij. Heerlijk!” Ze zou een geweldige ambassadrice zijn geweest, ware het niet dat die positie al vergeven was aan prinses Juliana.

Enfin, daarna is het alleen maar minder geworden met de trots uit de Andalusische driehoek Jerez de la Frontera, San­lúcar de Barrameda en El Puerto de Santa Maria. Ondanks alle inspanningen. De afgelopen 35 jaar zijn door het overkoepelende sherryorgaan en de pro­ducenten verwoede pogingen ondernomen de boel weer op gang te krijgen.

Er werd reclame gemaakt op tv en in de bioscoop. Flesvormen werden gemoderniseerd om zo een nieuwe, jonge gebruikersgroep aan te spreken. Er werd ­be­sloten niet meer het beladen woord ‘sherry’ te gebruiken, maar ‘vino de Jerez’. Sherry moest wijn worden. En om het aan zijn nieuwe rol te laten wennen, diende het zijn ­traditionele aperitieffunctie te verruilen voor een vaste plek aan de eettafel. Daarvoor is een nieuw geheim wapen ingezet: ‘vinagre de Jerez’, sherryazijn. Behalve sommeliers kunnen nu ook de koks aan de slag. ­

Oude tijden

Hiervoor werd – mede mogelijk gemaakt met fondsen van de EU – een nieuw offensief ingezet, dat onlangs resulteerde in een sherry­azijn-spijssessie voor bloggers in de kookboek­winkel. Daarvoor had de kok van dienst diverse gerechten gekookt, met sherryazijn als ingrediënt, en een bijpassende sherry ernaast.

Aldus verscheen er Hollandse Nieuwe in gran reserva sherry­azijn met een glas manzanilla on the side. Zo ook eendenborstfilet met moscatel-sherryazijn, vergezeld door amontillado en oloroso. “Fascinerend!” luidde het oordeel. “Spannend!”, “Lekker!”, “Heel apart!” zoemden daarna de sociale media.

Voor mevrouw Hamersma herleefden oude ­tijden. De fino sherry beoordeelde zij als ‘heerlijk’. Al werd deze nu niet bij kaas, maar bij jamón geschonken en niet om elf uur ’s ochtends, maar om half negen ’s avonds.

Tostadas met jamón serrano, groene asperges, olijven en kappertjes. Beeld Jakob van Vliet

Tostadas met jamón serrano, groene asperges, olijven en kappertjes Ingrediënten

150 g groene asperges

100 g serranoham, dungesneden

4 el olijfolie

zout en peper

3 el sherryazijn

½ teen knoflook

4 sneetjes stevig volkoren- of zuurdesembrood (of ander lekker brood naar keuze)

knoflookmayonaise (uit pot of zelfgemaakt)

garnering: paar kappertjes ( ± 5 per broodje) en 1 el geroosterde amandelen Bereiding

Verwarm de oven voor op 200 graden en bekleed een bakplaat met een vel bakpapier. Verdeel 2 el olijfolie gelijkmatig over de plakken brood. Verhit een grillpan en gril het brood goudbruin. Smeer het warme geroosterde brood, de ­tostadas, in met de opengesneden knoflook. Was de asperges en snij de harde uiteinden eraf. Leg de ­asperges op een bakplaat en besprenkel ze met wat van de olijfolie. Hussel ze goed door elkaar. Breng op smaak met peper en zout. Bak de asperges in ­8-10 min in de voorverwarmde oven. Besprenkel de warme asperges met 2 el sherryazijn. Smeer de tostadas in met een dunne laag knoflook­mayonaise. Leg daar de serranoham en asperges op. Besprenkel met wat olijfolie en een paar druppels sherryazijn. Garneer met de geroosterde amandelen, kappertjes en eventueel nog wat olijven.