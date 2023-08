Sheila (55) zette een doneeractie op voor haar buurman, een taxichauffeur die sinds storm Poly zonder busje zit

Tijdens storm Poly viel er een boom op het taxibusje van de buurman van Sheila Wassington (55). Buurman zonder inkomen; buurvrouw schiet te hulp.

U heeft een goede band met uw buurman?

“Jazeker, en een nog betere met de buurvrouw. Die brengt en haalt elke dag haar kindjes naar en van school en opvang. Ik zag haar dus vaak passeren, we raakten in gesprek en nu keutelen we heel gezellig. Het zijn zulke bijzondere, aardige, beschaafde mensen, en nu verdrinken ze in een woud van regeltjes, formulieren en bureaucratie.”

Want wat gebeurde er tijdens Poly?

“Een boom aan onze kade in Noord viel op het taxibusje van Naser. Hij ontsnapte zelf aan de dood, een godswonder; hij zat net even thuis een kopje koffie te drinken met zijn vrouw.”

Was hij niet verzekerd?

“Alleen WA. Met behulp van mijn zoon, die is jurist, hebben we onderzocht of de gemeente aansprakelijk kan worden gesteld, want die iepen zijn onderzocht en de wortels van deze boom zien er ook niet bepaald gezond uit. Dat is allemaal nog in onderzoek, daar wachten we nog op, maar inmiddels zit Naser zonder auto, zonder werk, zonder inkomen. Ik heb van alles geprobeerd, van het Fonds Bijzondere Noden tot de Ombudsman, maar dat duurt allemaal erg lang.”

Wat is de schade?

“Dat bleek ook niet makkelijk uit te vinden, je vindt niet zomaar een nette garage die een behoorlijke offerte wil maken. Maar we weten nu dat de schade ongeveer 7000 euro is.”

U hebt een steunactie opgezet via Steunactie.

“Ja, want dat gezin moet ook eten. Vorige week ben ik begonnen en of het nou 5 euro of 100 euro is, ik ben echt ontzettend dankbaar voor elke donatie.”

De steunactie is hier te vinden.