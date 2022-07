Shared dining Indiaas met een Amsterdamse twist

Miri Mary, Van der Helstplein 15. Beeld Sophie Saddington

Geen boekwerk met verschillende biryani’s en tikka masala’s en Bollywoodmuziek op de achtergrond. Bij Miri Mary aan het Van der Helstplein in De Pijp zijn de hints naar India subtiel: handgemaakte meubels en onderzetters die verwijzen naar Scrabble, Ludo en Snakes & Ladders, de favoriete bordspellen uit de kindertijd van eigenaar Foram Kamdar (31).

Vijf jaar geleden kwam Kamdar vanuit New Delhi naar Nederland. Vanaf moment een klaagde ze over het slechte aanbod aan Indiaas eten. “Zwaar, met veel calorieën en oliën, en ook de opmaak is nooit zo charmant.” Ze werkte als strafrechtadvocaat, maar gooide haar carrière om en begon een horecazaak waarmee ze de stereotypes uit de Indiase keuken wil doorbreken.

Miri Mary biedt een hedendaags shared dining-menu met eten ontwikkeld rondom een cocktailkaart. Alle kruiden in bijvoorbeeld de Watermelon Mezcal (€13,50), met koriandersiroop, en Pineapple Chili (€13,50), met chilipoeder, komen uit India. Elke 100 kilometer verandert in India het dialect, maar ook het eten. Daarom bevat het menu gerechten uit verschillende deelstaten.

Elk gerecht is een combinatie van India en westerse cultuur. Zo is het rijst­gerecht vangi bhat verwerkt in een Italiaanse arancino (rijstballetje) van aubergine en tomaat (€8) en de Portugese rissóis (pastei) van jackfruit en kaas (€9) is gebaseerd op het zoete deeggerecht ghughra. Binnenkort zullen er ook bitterballen aan de kaart worden toegevoegd. “Het menu heeft een Amsterdamse persoonlijkheid met een Indiase ziel.”

Toch is er ook ruimte voor een paar traditionele gerechten, zoals de butter chicken (€8) en saag paneer (€8). Maar alleen als bijgerecht.

Bekijk ons overzicht met alle nieuwe winkels, restaurants en cafés. Tips? open@parool.nl.