Shannie Ataliede zamelt geld in om kinderen een schooltas te geven: ‘Ze horen geen boodschappentas mee te nemen’

Shannie Ataliede (38) zamelt de hele zomer geld in om kinderen uit Amsterdam-West een (goedgevulde) schooltas te kunnen schenken voor schooljaar 2023-2024.

U bent overblijfhulp op een school in Amsterdam-West, en toen merkte u iets op.

“Ik zag kinderen met boodschappentassen als schooltas. Dat herinnerde me aan mijn eigen jeugd op Curaçao, waar ik zonder ouders opgroeide. Het was heel moeilijk om aan spullen te komen en wat ik kreeg, moest ik gebruiken. Ik gebruikte toen ook een plastic boodschappentas. Toen ik dat zag bij die kinderen voelde dat zo verkeerd, een kind hoort geen boodschappentas mee te hoeven nemen naar school.”

Wat deed u toen?

“Ik ben eerst met de ouders gaan praten. Van hen hoorde ik: ik kom echt niet rond, ook niet met de scholierenvergoeding. Ik was ook ooit zo’n kind, dacht ik. Dus ik ben toen meteen aan de slag gegaan: met mijn buurvrouw Tessa Wernink heb ik flyers gemaakt en een aanmeldlijst verspreid, en ook aanvragen gedaan voor subsidie, maar dat is lastig om zo snel te regelen. Dus daarom wil ik het graag ook uit de gemeenschap laten komen.”

Wat is het uiteindelijke doel?

“We willen driehonderd kinderen een tas geven die duurzaam is, dus die twee of drie jaar meekan, inclusief thermosfles en broodtrommel. En voor oudere kinderen en tieners ook nog een etui met alles wat ze nodig hebben op school. Sommige mensen uit de buurt dachten dat de actie een scam is. Maar iedereen die ik spreek, vertel ik: ik weet wat die kinderen meemaken. Dat zou niemand mee moeten maken. Dus help alsjeblieft.”

Op 30 augustus hoopt u de uitdeelactie te kunnen doen.

“Ja, bij het buurthuis op het J.J. Cremerplein. Mensen kunnen doneren wat ze willen. Alle kleine beetjes worden samen uiteindelijk wat groters.”

Doneren kan via de QR-code die te vinden is op de flyer.