Sham: fantastische mezzes, met zorg bereid

Culinair schrijver Monique van Loon bestelt en bespreekt een thuisbezorgmaaltijd. Dit keer: Sham.

Waar bestellen we?

Recensent Gilles van der Loo prees Syrisch restaurant Sham begin dit jaar om de ‘prima prijs-kwaliteits­verhouding en een uitstekende sfeer’. Sham bezorgt ook. Jammer dus dat je sfeer niet in een tasje kunt stoppen.

Wat biedt het menu zoal?

Broodjes, soep en veel maza’s (kleine hapjes), geserveerd met traditioneel Syrisch brood. Klassiekers als hummus, tabouleh en baba ganoush, maar ook wat onbekendere voorgerechtjes. Het is lastig kiezen, maar gelukkig kan dat ook voor je worden gedaan met door de chef vooraf samen­gestelde selecties. Ook de hoofd­gerechten, een mooie mix van vlees (veelal lams) en vegetarisch, klinken aantrekkelijk. Tot slot: een aantal drankjes, met en zonder alcohol, en drie desserts.

Rijden maar!

Na dertig minuten ontvang ik mijn bestelling. Wat is het véél! De maza special voor twee personen (€ 21,95) zou zes gerechtjes moeten bevatten, maar ik tel er acht – en ik heb ook twee flesjes ayran (een yoghurtdrank) gratis gekregen.

Over de kwaliteit ben ik net zo enthousiast. Elke mezze blijkt met zorg bereid, royaal in portie en smaak, en goed gekruid. Ik zou een extra pagina nodig hebben om alle losse items uitvoerig te bespreken, dus benoem ik er enkele die er uitspringen.

Elke mezze blijkt met zorg bereid. Beeld Monique Van Loon

De muhammara, een puree van gegril­de paprika met walnoten en granaatappelmelasse, is een van de beste die ik ooit at. Zoetig, licht pittig en de perfecte kompaan bij het zeer verse platbrood. Het is even­eens prettig dippen in de mutabal: de romige auberginepuree heeft een fikse geroosterde smaak en de yoghurt en tahini maken ’m fris. De yalangi, met rijst gevulde druivenbladeren, zijn zurig door de citroen en vettig door de olijfolie. De fatoush is een droom van een salade, vooral door de stukjes gefrituurd brood en de plakkerige granaatappelsiroop.

Dat klinkt heerlijk. Wat proefde je nog meer?

De falafelsandwich (€5,95) is een uit de kluiten gewassen wrap met veel hummus, tomaat en sla. Een prima rol, al vind ik dat de tahini iets overheerst, en ik heb wel­eens betere falafel geproefd.

De maqluba (€18,95) is een stevig hoofdgerecht van gekruide rijst met aubergine, lamsvlees en geroosterde amandelen, geserveerd met een yoghurt-komkommersaus. Ruim een halve kilo, met prachtig gegaard vlees en sappige aubergine. Dit zou ik absoluut opnieuw bestellen.

Tot slot als toetje: Syrische baklava (€4,95 voor vier blokjes), met honderd procent pistachenoten als vulling. Gelukkig niet té zoet, zoals de Griekse of Turkse variant vaak is, en lekker boterig. De sfeer van de zaak mag je dan thuis missen, met de smaken zit het meer dan snor.

