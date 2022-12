Shafeeq, Derk, Marijke en Anja werden dit jaar geholpen door Amsterdammers: ‘Ik ben de mensen zo ontzettend dankbaar’

Op veel plekken in Amsterdam wonen mensen in armoede. Met hulp van Paroollezers laat de stichting Amsterdammer helpt Amsterdammer wekelijks een wens in vervulling gaan. Vandaag blikken we terug op vier bijzondere verhalen van het afgelopen jaar.

‘Iedereen zag na die vakantie: dit zit wel goed’

Shafeeq Al Hilali (16) en Annelies van Ankeren (51) wilden graag voor het eerst met het hele gezin op vakantie.

Moeder Annelies van Ankeren windt er geen doekjes om als haar wordt gevraagd hoe het met haar gezin gaat: “We mogen absoluut niet klagen. Shafeeq woont weer thuis.”

Dat was dertien jaar lang wel anders. Door een onfortuinlijk lot werd hij als tweejarige uit huis geplaatst en verhuisde Shafeeq van pleeggezin naar pleeggezin. Het laatste jaar woonde hij op eigen verzoek in Amsterdam-Oost, dicht in de buurt van zijn moeder, broers en zus. Hij wilde de band met zijn familieleden verstevigen, al deelden ze niet hetzelfde huishouden. Een vakantie met het hele gezin was een grote droom, om ‘samen nieuwe herinneringen te maken’.

In augustus vertrok het gezelschap voor een midweek naar Limburg. Van Ankeren: “Ik was niet zenuwachtig van tevoren, maar ik dacht wel: als dit maar goed gaat. Het zijn allemaal verschillende karakters en ze hebben nog nooit samengewoond.” Haar zorgen bleken ongegrond, het samenzijn ging moeiteloos. “Alsof dit al jaren zo ging, terwijl het onze eerste vakantie met elkaar was.”

Het reisje bleek iets in gang te hebben gezet waar Shafeeq en Van Ankeren nooit van hadden durven dromen. Zowel de gezinsvoogd als de pleegouder waren bijzonder tevreden over het verenigde gezin, en in overleg werd besloten dat Shafeeq weer thuis mocht wonen. Shafeeq: ­“Iedereen zag na die vakantie: dit zit wel goed. De eerste paar dagen moest ik een beetje wennen, maar dat was van korte duur. Eerlijk gezegd had ik niet verwacht dat ik ooit nog thuis zou gaan wonen.”

Weer in huis

Van Ankeren vult hem aan: “Het is een heerlijk gevoel dat hij thuisblijft en niet meer weg hoeft. En als moeder is het heel fijn om te zien dat je kinderen onderling de kans krijgen een band op te bouwen.” Vooral tijd doorbrengen met zijn oudere broer doet Shafeeq goed. Vroeger konden ze nog weleens botsen, maar sinds ze samen voor de hond zorgen gaat het goed. “We praten veel meer met elkaar en dat is fijn. Ik ga ook graag met hem mee naar buiten om te voetballen, en tijdens het WK keken we samen naar de wedstrijden in de sporthal.”

Als alles goed gaat, krijgt Van Ankeren volgend jaar het gezag over haar zoon terug. “Het is in ­deze fase fijn dat er iemand is die meekijkt en begeleidt waar nodig, maar daar hebben we nog geen beroep op hoeven doen.” Dat ze haar ver­loren zoon weer in huis mocht nemen, voelt als een beloning. “We maken een begin met het inhalen van wat we waren verloren.” Ze wil vooruitkijken, maar negeert het verleden niet. “We praten er wel over, we verzwijgen niets. Ik heb alle dossiers bewaard dus als Shafeeq ooit vragen heeft, kan ik hem antwoorden geven.”

Het is mede dankzij de vakantie dat de gezinsvoogd niet langer reden zag om Shafeeq en zijn gezin gescheiden te houden, zegt Van Ankeren. “En die vakantie was er niet geweest als een ­lezer ons niet daarin had gesteund. Ik ben de mensen die hebben gedoneerd zo ontzettend dankbaar, dat kan ik wel duizend keer benoemen.”

‘Het ergste is achter de rug’

Derk van Tongeren. Beeld Eva Plevier

Derk van Tongeren (42) wenste een gebitsprothese.

Nu Derk van Tongeren een dak ­boven zijn hoofd heeft, wil hij dolgraag aan een nieuw hoofdstuk van zijn leven beginnen, maar zijn zwaar beschadigde gebit belemmert hem daarin. Tijdens zijn tijd op straat verloor hij zijn voortanden en zag de rest zwart.

Toen Van Tongeren weer begon met poetsen, kwam alles op losse schroeven te staan – de tandplak bleek de wankele boel overeind te houden en zonder vielen de tanden een voor een uit. Een prothese is de enige oplossing, maar zo’n ­bezoek aan de tandarts is voor Van Tongeren onbetaalbaar.

Er was noodzaak bij, want hij kon maar met moeite eten en op sociaal vlak zorgde het voor uitdagingen. Schaamte en onzekerheid speelden hem parten, nieuwe vriendschappen sluiten of een relatie aangaan zag hij niet zitten zolang hij met een gehavende mond rondliep.

Op zijn verhaal in Het Parool ­reageerde tandtechnisch laboratorium Edel Tandtechniek. Zij meten gebitsprotheses aan en wilden Van Tongeren helpen. Verschillende bezoeken volgden, afdrukken werden gemaakt en begin december werd de prothese geplaatst.

“Ik ben zo blij. Het trekken van mijn laatste tanden was zeker geen pretje, maar het ergste is achter de rug. De prothese blijft nog niet goed zitten, doordat ie misschien te ruim of te krap is. Binnenkort ga ik terug voor controle en worden er aanpassingen gedaan. Ik ben er nog niet, maar het begin is gemaakt. Ik moet nog iets langer ­geduld hebben.”

Het verlies van zijn eigen tanden accepteert hij moeiteloos, wetende wat hij ervoor terugkrijgt. “Vooral voor mijn perspectief is het fijn, want als ik straks ga solliciteren ziet het er weer netjes uit.”

Hij is gestart met een studie voor ervaringsdeskundige, want het liefst gaat Van Tongeren straks in de sociale hulpverlening aan de slag. “Het is een thuisstudie, wat wel zo handig is zolang ik nog geen fatsoenlijk gebit kan tonen.” Als hij slaagt, hoopt hij werk te vinden waarin hij anderen kan bijstaan op basis van zijn eigen ervaringen. “Bijvoorbeeld mensen die dakloos zijn geworden of worstelen met hun financiën.”

‘Ik kan mensen eindelijk ter plekke helpen’

Marijke Hendriks met haar nieuwe laptop. Beeld Eva Plevier

Marijke Hendriks (73) wenste een laptop om anderen met hun financiële problemen te helpen.

In haar buurt De Banne is de montere Marijke Hendriks (73) geen ­onbekende. Ze is volop actief als vrijwilliger voor verschillende ­organisaties – en van plan dit nog lang door te zetten bovendien. Hendriks helpt mensen hun ­Nederlands bij te spijkeren, de ­financiën op orde te krijgen, en probeert met haar actiegroep de Noordas haar buurtgenoten structureel uit de schulden te helpen.

Ze weet als geen ander hoe zwaar een leven in armoede is. Nadat haar man in 2012 overleed, zadelde een akelige samenloop van omstandigheden haar op met fikse schulden. Een diagnose borstkanker leek de genadeklap. Pas toen ze drie jaar geleden met de schuld­sanering mocht starten, ­begon ze te geloven in een goede afloop.

Sinds deze zomer is Hendriks ­officieel schuldenvrij. “Je wilt niet weten wat een prettig en opgelucht gevoel dat geeft. Ik heb staan juichen en dansen die dag. En hoewel het nog maar een paar maanden geleden is, heb ik alweer een buffertje opgebouwd. Een kleintje hoor, maar het is toch wat. Dat vind ik misschien wel het allerleukste: de mogelijkheid om te sparen geeft een geweldig gevoel.”

Reflecterend betitelt ze de afge­lopen twaalf maanden als ‘een vet leuk jaar’. Tegelijkertijd verloor ze recent haar broertje Willem, op wie ze erg gesteld was. “Zijn overlijden was heel plots, dus ja, ik denk nog met enige regelmaat: dit wil ik aan Willem vertellen.”

De laptop die Hendriks dankzij een gift van een Paroollezer kon aanschaffen wordt veelvuldig gebruikt. “Die gaat wekelijks mee naar het financieel spreekuur in het buurtcentrum. Het apparaat brengt veel goeds: ik kan de mensen die met onbegrijpelijke brieven van instanties aankloppen of problemen hebben met hun toeslagen, eindelijk ter plekke helpen in plaats van op afstand zoals eerst. Het is fijn en dankbaar werk, er gebeurt altijd wel iets grappigs en dan liggen we in een deuk.”

‘Geweldig om zonder angst voor brand in de keuken te staan’

Anja Sprangers in haar nieuwe keuken. Beeld Eva Plevier

Anja Sprangers (45) wenste hulp bij het installeren van een tweedehandskeuken.

Het afgelopen jaar was geen sinecure voor Anja Sprangers (45). In hoog tempo volgden een longontsteking, een longvliesontsteking en een coronainfectie elkaar op. De alleenstaande moeder van drie was permanent benauwd, haar longen hadden het flink te verduren gehad. De ademnood werd begin september zo hevig dat ze met loeiende sirenes naar het ziekenhuis moest, alwaar ze in een kunstmatige slaap werd gebracht. Zes dagen lag ze in coma.

Dat hakte er flink in, zegt Sprangers, en dan heeft ze het vooral over haar kinderen. Drie jaar geleden raakten zij hun vader heel plotseling kwijt door een geknapt leverabces en het scheelde niet veel of ze hadden ook hun moeder het loodje zien leggen. Inmiddels maakt het gezin het naar omstandigheden goed, al is Sprangers nog steeds niet hersteld.

“Ik ben nog erg moe. Werken gaat maar een paar uurtjes per dag.” Haar energielevels zijn zo laag dat ze onlangs aan een ijzerinfuus heeft gelegen. “Dat zou me goed moeten doen, maar ik merk er nog weinig van, helaas. Ik ben wel blij dat ik beetje bij beetje het vertrouwde leven kan oppakken.”

Wat daar zeker aan bijdraagt is de opgeknapte keuken. De Sprangers moesten het lang stellen met een verloederde, onhygiënische en brandgevaarlijke keuken. Plinten waren niet aanwezig, de muizen hadden vrij spel en logistiek was het een nachtmerrie want opbergruimte ontbrak. Via via kreeg ze een tweedehands keuken aan­geboden en met hulp van Parool­lezers is die geïnstalleerd.

“Het is ongelooflijk, ik sta eindelijk weer met plezier in de keuken. Het is geweldig om weer de ruimte te hebben en zonder angst voor brand aan de slag te gaan. We hebben een oven, dus de meisjes kunnen bakken, wat ze graag doen.” Ook het schoonhouden is plotseling geen kommer en kwel meer, maar een haast aangenaam taakje geworden. “Een slecht onderhouden keuken krijg je niet schoon, dat blijf je altijd zien. Vroeger dacht ik weleens: waarom zou ik er aan beginnen? Maar nu zie je verschil en dat geeft veel voldoening.”