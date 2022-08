Sets in the city – twintig jaar achter de schermen met fotograaf Bob Bronshoff

Iedere lichtvrouw en camera­man kent ze inmiddels: waar wordt gefilmd, schiet Bob Bronshoff (64) foto’s van de set. Jan Pieter Ekker (57), die al twintig jaar meegaat en teksten schrijft bij de beelden, vertelt over hun bijzondere blik achter de schermen. ‘Het gaat ons niet om de stunts en het spektakel.’

“Hé man,” zegt Bob als ik net op tijd aan kom fietsen voor de pont naar de Zamenhofstraat. “Waar gaan we naartoe?” “Naar de Meeuwenlaan, toch,” antwoord ik. “Ja, dat weet ik,” hapt Bob. “Maar welke film wordt daar opgenomen?”

Peperstraat 2, juli 2020. De jonge hoofdrolspelers Aiko Beemsterboer (Anne Frank, rechts) en Josephine Arendsen (Annes vriendin Hannah Goslar) van Ben Sombogaarts Mijn beste vriendin Anne Frank. Rechts cameraman Jan Moeskops. Beeld Bob Bronshoff

Het is een vast patroon; sinds het begin van deze eeuw gaan fotograaf Bob Bronshoff en ik samen naar de opnamen van Nederlandse speelfilms, studentenfilms, documentaires, kunstprojecten en series, van aanstormende talenten en gelauwerde regisseurs. Eerst voor het filmblad Skrien, na het verscheiden in 2009 voor de Filmkrant. Bob maakt een foto van de set, ik schrijf er een stukje bij. En ik maak doorgaans de afspraken, onderweg vertel ik Bob waar we naartoe gaan.

Olympisch Stadion, maart 2021. Op het gras van de Arena mocht niet worden gefilmd, dus figureert het Olympisch Stadion in de Zweeds-Nederlandse coproductie I am Zlatan. Op het gras is een kleedje neergelegd, waarop hoofdrolspeler Granit Rushiti (Zlatan Ibrahimović) keer op keer moet gaan liggen na zijn wonderdoelpunt tegen NAC, om vervolgens te worden bedolven onder zijn medespelers. Beeld Bob Bronshoff

We waren samen in half Nederland: in Rotterdam en Utrecht, Almere en Aalsmeer, in Huizen, Weesp en zelfs in Waterlandkerkje, een gat in Zeeuws-Vlaanderen waar Nanouk Leopold Boven is het stil opnam. Maar het vaakst waren we in Amsterdam: in het Zomerhuis in Noord en in het Rijksmuseum, in het Concert­gebouw en Paradiso, het Vondelpark en het Olympisch Stadion, in de Rai en het toilet van de Stopera (Robert Oey filmde er in 2010 zijn eega Femke Halsema voor De leugen, zijn ‘muzikale documentaire’ over de affaire Ayaan Hirsi Ali).

Burenruzie

Nu zijn we op de Meeuwenlaan, op de set van Hou me vast, een aflevering van de Amazon Original-serie Modern Love Amsterdam, die medio december in meer dan 240 landen en gebieden exclusief te zien zal zijn op Prime Video. En zoals bijna altijd kent Bob iedereen en kent iedereen Bob. “Jullie zijn te vroeg,” zegt regisseur Boudewijn Koole. “We moeten eerst nog een tussendoorscènetje opnemen, daarna filmen we een enorme burenruzie.” Ons standaardantwoord luidt: het gaat ons niet per se om stunts en spektakel; we ­kijken niet naar wat zich voor de camera afspeelt, maar vooral naar wat er áchter de camera gebeurt. Naar jullie dus.”

Meeuwenlaan 104, augustus 2022. Regisseur Boudewijn Koole overlegt met hoofdrolspeler Romijn Conen, terwijl diens auto door een productiemedewerker op de juiste plek wordt gezet, op de set van Hou me vast, een aflevering van de Amazon Original-serie Modern Love Amsterdam. Boven de auto hangt een enorm doek, tegen de zon. Voor de voorruit staat een verrijdbare lamp, waarmee Conens gezicht wordt uitgelicht. Achter de camera Melle van Essen. Beeld Bob Bronshoff

Inmiddels maakte Bob meer dan 250 foto’s op sets van films als Borgman, Filmpje, Flodder, Ja zuster nee zuster, Karakter, Minoes, Prins, Suzy Q, Unter den Palmen, De bezette stad en Wolf. Door het verstrijken van de tijd is het als vanzelf filmgeschiedenis geworden (De setfoto’s worden opgenomen in de collectie van Eye). Géén complete geschiedenis overigens, maar daar zijn we ook nooit mee bezig geweest; we waren iedere maand ‘gewoon’ weer op zoek naar een set voor een volgende aflevering van onze rubriek. In retrospect ontbreken Paul Verhoeven, Rutger Hauer en Marleen Gorris bijvoorbeeld.

Geldersekade 2, december 2016. Op een steenworp afstand van het Prins Hendrik Hotel, waar Chet Baker op 13 mei 1988 dood op de stoep werd aangetroffen, neemt regisseur Rolf van Eijk een sleutelscène op van My Foolish Heart. In deze ‘neo-noir muziekfilm’ onderzoekt een ambitieuze Amsterdamse rechercheur de mysterieuze dood van de trompettist. Gijs Naber neemt de rol van de rechercheur op zich, de Ierse acteur en zanger Steve Wall speelt Chet Baker. Beeld Bob Bronshoff

Maar Alex van Warmerdam, Dick Maas, Martin Koolhoven, Jim Taihuttu, Sam de Jong, Paula van der Oest, Mark de Cloe, Steve McQueen, Mees Peijnenburg, Frans Weisz, Antoinette Beumer, Theo van Gogh, Pieter Verhoeff, Mijke de Jong, Daria Bukvić, Louis van Gasteren, Heddy Honigmann en Johan van der Keuken zitten er wel bij, net als Carice van Houten, Tycho Gernandt, Halina Reijn, Jeroen Willems, Fedja van Huêt, Jeroen Krabbé, Barry ­Atsma, Thekla Reuten, Thorn de Vries en Hanna van Vliet. En een karrenvracht aan camera-, geluids- en lichtmannen (m/v), opnameleiders en haar- en make upartiesten van wie bijna niemand de naam weet (Bob wel), maar zonder wie er geen film gemaakt zou zijn.

Penetrante frietlucht

Een productiemedewerker tilt een invalideparkeerplaatsbord uit de grond. “Hebben we er zelf neergezet,” legt ze uit, “maar het staat in de weg als we de volgende ­scène opnemen. Die oplaadpaal daar is ook van ons.” Op de set hangt een penetrante frietlucht, afkomstig van frietkot P&P Frites en Sandwiches. Het is nog geen twaalf uur. En het is warm. Een andere productiemedewerker komt naar ons toe lopen. “Zijn jullie al getest?” vraagt ze. Bob en ik kijken elkaar aan. Getest? Waarvoor? Ah, corona, dat is lang geleden. We worden gesommeerd ons naar de testlocatie te begeven, om de hoek, aan het einde van de Hamerstraat.

Nieuwe Herengracht 33, april 2017. In werkelijkheid zetelt het in 1901 opgerichte studentencorpsdispuut Honesto Et Bono Excellamus (‘in het eerlijke en goede blinken wij uit’) in een statig pand aan de Nieuwe Herengracht. In Niemand in de stad, het door Michiel van Erp verfilmde boek van Philip Huff, heet het studentenhuis Het Weeshuis en staat het op de Prinsengracht. Beeld Bob Bronshoff

“Komen jullie ook figureren?” vraagt de vriendelijke dame die de testen afneemt. Nadat we hebben uitgelegd wat we wél komen doen, vertelt ze dat er deze week nog niemand positief is getest. “Sowieso nog niemand van de crew en vaste cast. Maar vorige week waren wel twee figuranten positief; die hebben we meteen weer naar huis gestuurd.

Kadijksplein, februari 2002. Thekla Reuten en Jeroen Spitzenberger dansen in De Tweeling, Ben Sombogaarts verfilming van het boek van Tessa de Loo, later genomineerd voor een Oscar. De buurt was gewaarschuwd met een nette brief. ‘Ten behoeve van de opnamen zijn diverse figuranten gestoken in Duitse legerkleding en voorzien van wapens uit de Tweede Wereldoorlog. We zijn ons er terdege van bewust dat onze aanwezigheid niet onopgemerkt zal blijven.’ Beeld Bob Bronshoff

Als we een kwartier later terug op de set zijn, is alles in gereedheid gebracht voor het ‘tussendoorscènetje’. Hoofdrolspeler Romijn Conen stapt in zijn auto, start de motor en rijdt weg. Na twee keer zijn regisseur Boudewijn Koole, zijn assistent ­Wouter Severijn en cameraman Melle van Essen tevreden. Bob ook. Vaste prik: voordat we wegfietsen laat hij zijn foto’s nog snel even zien aan de mensen achter de camera. “Hebben we dat ook maar gehad.” Even later staan we weer op het pontje. “Ik stuur de foto’s eind van de middag,” zegt Bob als we ieder ons weegs gaan. “Ik moet eerst nog effe naar een andere klus.”

Buikslotermeerplein, juli 2014. Op een mooie ochtend in juli vinden bij de achteruitgang van Bowling Pool Noord aan het Buik­slotermeerplein opnamen plaats van Prins, het gelauwerde speelfilm­debuut van Sam de Jong. Beeld Bob Bronshoff

Actie! Bob Bronshoff op de set is t/m 11 september te zien in in Eye Filmmuseum. Op de slotavond wordt Bronshoff geïnterviewd aan de hand van een selectie van zijn foto’s en zijn er columns van Hans Aarsman en filmmaker Peter Delpeut, een filmquiz onder leiding van regisseur Martin Koolhoven en een optreden van een gelegenheidsband onder leiding van De Dijk-gitarist Jelle Broek.

Bob Bronshoff op de set van Hou me vast. Beeld Jan Pieter Ekker