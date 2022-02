Şerifoğlu in Nieuw-West heeft niet alleen de allerbeste baklava, maar ook een subliem Turks ontbijtbuffet (8)

Vergeet al die hippe ontbijtadressen in de binnenstad. Culinair recensent Mara Grimm schoof aan bij Şerifoğlu in Nieuw-West voor een Turks ontbijtbuffet. De prijs-kwaliteit is top, en de sfeer trouwens ook.

Omdat Het Parool onlangs een ochtendkrant is geworden, leek me dat een uitgelezen moment om een ontbijtadres te recenseren. Bovendien wemelt het in Amsterdam sinds een jaar of tien van de ontbijtzaken. Een leuke ontwikkeling, al is het qua originaliteit op de menukaarten vaak behelpen – zeker in de binnenstad; je struikelt over de eggs benedict, ik kan geen homemade granola meer zíen en al die smoothie bowls van meer dan een tientje zijn natuurlijk sowieso waanzin.

Wie ’s ochtends buiten de deur wil eten, kan ik dan ook van harte aanraden verder te ­kijken dan de geijkte adressen. Zo kun je in Nieuw-West aanschuiven bij Şerifoğlu. Ik kom hier al jaren om baklava te kopen, want betere heb ik buiten Turkije nog nooit geproefd. Niet voor niets zit het hier ’s avonds vaak bomvol buurtbewoners. Sterker: het verhaal gaat dat ­restaurants in de buurt tevergeefs desserts serveren omdat hun gasten hoe dan ook na het hoofdgerecht naar Şerifoğlu ­v­ertrekken.

Maar dat terzijde, want baklava is iets voor ’s avonds. In de ochtend is er een traditioneel Turks ontbijtbuffet dat tot 14.00 uur blijft staan. Het kost 13,50 euro per persoon. Kinderen tussen 7 en 12 jaar betalen slechts 7 euro; kroost tot 6 jaar schuift kosteloos aan.

Tijdens ons bezoek op zondagochtend is het dan ook een gezellige chaos van Turkse families; prachtig opgemaakte jonge vrouwen, stokoude echtparen, hongerige kinderen en jonge stellen met al dan niet namaak Hermèstassen: het loopt allemaal dwars door elkaar heen. Wie wat meer rust wil, gaat doordeweeks óf gaat op het terras zitten; de voorjaarszon mag dan nog waterig zijn, hij schijnt wél en er liggen dekentjes op de stoelen klaar.

Recordtempo

Voor je plaatsneemt, loop je langs de kassa. Zodra je hebt betaald, krijg je in recordtempo een bord, een pot Turkse thee en tulpvormige gaasjes. Wie wil tapt zelf nog wat muntwater in plastic bekertjes. Limonade is er ook, maar die is zo zoet dat ik een tandartsafspraak zou inplannen voor je überhaupt een slok neemt.

Het grootste voordeel van een Turks ontbijt vind ik de hoeveelheid verse groenten en olijven die in de ochtend worden gegeten. Dat is bij Şerifoğlu dan ook het beste onderdeel van het buffet: we tellen dik twintig bakjes. Bloemkool met dille, spruitjes in zuur, gebakken aubergines, zwarte olijven, dikke yoghurt met gegrilde groene en rode paprika, muhammara, groene salade met granaatappelpitjes; het is er allemaal. Bijna alles is vers, kleurrijk en goed op smaak.

Beeld Eva Plevier

Ook zeker proeven: de mercimek çorbasi, een linzensoep die in Turkije veel bij het ontbijt wordt gegeten. Naast de pan staan verschilde smaakmakers. Wij voegen zelf wat gedroogde rode peper, komijn, gedroogde munt en verse citroen toe, wat resulteert in een eenvoudige, frisse en vullende soep. Hier elke ochtend een kop van? Ik zou er zo voor tekenen.

Een ander typisch Turks ontbijtgerecht is menemen: roerei met groenten. Die hebben we weleens beter gegeten, want deze is aan de waterige kant. Sowieso is het warme gedeelte van het buffet niet het beste. Het bestaat uit schalen met borek, worst en friet – inclusief zakjes Remia. De friet is redelijk, maar de wel erg zuinig gevulde borek ligt er al een tijdje waardoor hij lang niet zo knapperig is als zou moeten.

Ook de worst is een teleurstelling: we hoopten op sucuk, de pittige Turkse worst die traditioneel bij het ontbijt wordt gegeten, maar wat hier ligt lijkt meer op gebakken stukjes runderknakworst. Overigens zijn we de enigen die er zo over denken; om ons heen wordt zo gretig opgeschept dat de schalen aan de lopende band moeten worden bijgevuld.

Vitrine

Wij laten het verder voor wat het is, want er is nog genoeg te ontdekken. Gekookte eieren in pittige saus bijvoorbeeld. En een vitrine vol salades, yoghurt en kazen, waaronder vezelige çeçil-kaas en verrukkelijke tulum-kaas. Ook het proberen waard: dikke yoghurt met pasta erdoor. Zwaar, maar lekker bij al die groenten. We sluiten af met een bordje tahin, pekmez (een soort fruitsiroop, in combinatie met tahin wordt het beschouwd als Turks superfood) en walnoten. En dan is er ook nog verslavende chocoladehalva.

Twee uur later staan we tevreden weer op straat. Want het is bij Şerifoğlu misschien niet allemaal extreem verfijnd, de sfeer is bijna feestelijk, de bediening gastvrij en de variëteit bijna overdadig – zeker voor €13,50.

8+ Best De grote hoeveelheid groentegerechten; we tellen meer dan 20 bakjes.

Minder We missen sucuk, de pittige runderworst die traditioneel bij het Turks ontbijt wordt gegeten.

Opvallend Dit is behalve een uitstekende ontbijtplek ook hét adres voor baklava.

Leukste tafel: De tafels op het terras in de prille voorjaarszon.

Şerifoğlu Slotermeerlaan 115

020-2294444

serifoglu.nl

ma-zo 09.00-22.00 uur*

* In verband met de coronamaatregelen zijn de openingstijden tijdelijk aangepast