Séphien Hulst (9) en haar zusjes redden padden uit de put: ‘Ze krijgen wat eten en daarna zetten we ze uit’

Hoe komt dat?

“Er wordt veel in de buurt gebouwd en de padden trekken weg uit de bouwplaats en vallen dan in de put. In de buurt van een net gebouwde school. Mijn zusjes Florise, Julieke en vriendin Anna doen elke dag een rondje op het schoolplein. Dan gaan we met een schepnet op pad en met dat net kunnen we precies door de spijlen van de put door. Die is ongeveer 50 centimeter diep.”

Hoeveel padden hebben jullie al gered?

“Vorig jaar meer dan vijftig. En deze maand hebben we negen padden en zeven watersalamanders uit de put gered. Er zit hier ook de bedreigde rugstreeppad. Die heeft een gele streep op zijn rug.”

Wat doen jullie met die padden?

“Eerst gaan ze in een verblijf. We hebben een speciale bak gemaakt voor padden en eentje voor watersalamanders. Ze krijgen dan gelijk een beetje te eten, zoals pissebedden en regenwormen. Die vangen we zelf. Daarna zetten we ze uit in een speciaal gebied. De buurvrouw van Anna, Martine, weet precies waar dat is en we moeten daar met de auto naartoe.”

Wat nou als jullie op vakantie gaan, neemt iemand de padden-in-put-check over?

“Dan gaan we daarna weer verder en zitten er iets meer padden in de put. Soms gaat er eentje dood, maar dat komt niet zo vaak voor.”

Wat zou de gemeente kunnen doen tegen deze paddenmisère?

“Misschien kunnen ze trappetjes maken bij de put zodat de padden er zelf uit kunnen klimmen. Of een soort klamboe. Maar we vinden het ook heel leuk om padden te redden.”