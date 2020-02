Sekszusjes TV: ‘Over masturbatie praten vond ik echt heel kut’

Krista (links) en Marcelle Arriëns aan het werk voor seizoen twee van Sekszusjes TV. Helemaal rechts muzikant Willem Wits. Beeld Jakob Van Vliet

Wat ze het aller, állergênantst vond om voor het tweede seizoen van Sekszusjes TV uit de doeken te doen? Marcelle ­Arriëns hoeft er niet lang over te peinzen. “Alles, eigenlijk,” zegt ze lachend. “Maar over masturbatie praten vond ik echt heel kut.”

Om dat wat makkelijker te maken knutselde ze met haar zus Krista een soort ganzenbordspel in elkaar, maar dan met allerlei quizvragen over masturbatie, die ze voor de camera beantwoordden. Hoe vaak doe je het, maak je geluid, wat is de gekste plek waar je ooit hebt gemasturbeerd, en denk je eigenlijk altijd aan je vriendje of passeert er ook weleens iemand anders de revue? Krista: “Bij het verzinnen van die vragen dachten we heel vaak: ik hoop dat de ander ’m krijgt. Maar we willen júist over zulke onderwerpen praten. Als wij het ongemakkelijk vinden, is het bijna altijd ook iets dat te weinig besproken wordt.”

Voor de zussen Arriëns is het inmiddels enigszins normaal geworden om zo openlijk over hun seksleven te praten, sinds krap een jaar geleden het eerste seizoen van hun serie bij de VPRO online kwam. Krista bedacht het idee nadat het haar was opgevallen dat seksuele voorlichting meestal gaat over het voorkomen van soa’s en ongewenste zwangerschappen – en niet hoe tieners hun eigen grenzen kunnen leren kennen, of ontdekken wat ze prettig vinden in bed. Eerlijke verhalen over ervaringen of twijfels moeten jongeren al helemaal met een nachtkaars zoeken. “Ik kan het niemand kwalijk nemen, maar ik kan boos worden als ik hoor hoe tieners over seks leren.”

Sekszusjes TV wordt naast Krista en Marcelle gemaakt door Marcel van der Velde. Beeld Jakob Van Vliet

Zelfgemaakte decors

En dus gaan ze in het eerste seizoen de straat op met ­gekleide vulva’s (inclusief een model naar zichzelf) om te vragen naar wat nou de mooiste is, krijgt Marcelle advies van haar zus hoe ze haar bedpartner instructies kan geven tijdens de seks en biechten ze hevig lachend en met het schaamrood op de kaken hun laatste standje op. De afleveringen werden tussen de twee- en vijfhonderdduizend keer bekeken, waarna jongeren ze op sociale media ­bestookten met ideeën voor nieuwe onderwerpen.

Ook fijn: de VPRO bestelde snel een tweede seizoen, waaraan ze al maanden werken in een jarentachtigboerderij in de weilanden net buiten Amsterdam, die Krista ­antikraak bewoont met twee huisgenoten. Een geschenk uit de hemel, want het gigantische gebouw heeft genoeg ruimte om al hun zelfgemaakte decors te herbergen, en ook nog eens een schuur met allerlei praktische ouwe rommel die als materiaal kan dienen.

Sekszusjes TV heeft namelijk nogal een hoog Kreatief met kurk-gehalte. Zo kletsen ze in een roze decor met een enorme purschuimen vulva, en gaan ze in de nieuwe reeks de straat op met huisgefabriceerde piemels. “Ik vind het jammer dat veel programma’s zo platgeproduceerd zijn,” zegt Krista terwijl ze spijkers trekt uit een paar oude planken in haar woonkamer. “Alles ziet er zo strak uit, terwijl wij vinden dat iets pas karakter krijgt als je het zelf hebt gemaakt.” Marcelle: “Op de middelbare school deden we dat ook altijd al, decors bouwen voor toneelstukken ­enzo. Dat hebben we van onze vader, hij is fotograaf en ­automonteur. Hij leerde ons iets zelf te maken, in plaats van naar de winkel te lopen en het te kopen.”

Schaamhaar

De planken moeten straks een decortje van een sauna vormen waarin ze een groepje mannen zullen ondervragen naar hun perikelen omtrent hun schaamhaar – een van de onderwerpen waar veel verzoekjes over binnen kwamen. “Ze willen eigenlijk allemaal weten wat normaal is.”

Een van de andere onderwerpen is anale seks. Krista en Marcelle hoorden tijdens een gesprek met de GGD dat jongeren dat nu een stuk eerder doen dan vroeger. Krista: “Dat weten ze omdat ze steeds jongere mensen behandelen voor anale chlamydia. Soms meisjes van vijftien jaar – waarschijnlijk omdat ze door porno denken dat dat bij de seks hoort. Choquerend, vonden wij, en uiteraard een heel goed onderwerp om te bespreken. Anders blijven jongeren alleen porno als referentiekader houden.”

Sekszusjes TV wordt naast Krista en Marcelle gemaakt door Marcel van der Velde, regisseur van programma’s als Volle Zalen en Opium. Hij had acht jaar een relatie met Krista, nu even niet, maar wie weet, ooit – hoe dan ook, ze kennen elkaar van haver tot gort. En dat is essentieel, zeggen ze alle drie, want bij zo’n kwetsbaar onderwerp wil je geen pottenkijkers hebben.

“Ik zie het als mijn grootste taak ervoor te zorgen dat de zussen écht zijn, kwetsbaar. En ik bewaak ook de grens; hoe ver we gaan,” zegt Van der Velde. “Hun ontboezemingen moeten wel een nut dienen, dat iemand zich bijvoorbeeld in ze kan herkennen. Ons doel is niet dat Krista en Marcelle zo veel mogelijk op straat flikkeren; dan ga je de kijker afstoten, wordt het smakeloos. Ik grijp ook vaak in. Het moet niet te braaf, maar ook niet te hip. Gewoon normaal, eigenlijk.”

Marcelle: “We moesten een regisseur hebben die honderd procent te vertrouwen is, en die niet alleen kijkt naar of iets mooie tv oplevert. Ik voel me relaxter omdat ik weet dat Marcel het gaat monteren – mocht ik me later bedenken over iets dat ik heb gezegd, dan kan het er gewoon uit.”

Beeld Jakob Van Vliet

Wilde ik dit wel?

Het kleine team maakt de serie intensief: per aflevering van ongeveer een kwartier is het drietal zeker een paar ­weken bezig. En dan maken ze ook nog voor elke aflevering een lied, samen met muzikant Willem Wits, in de serie bekend van zijn rubriekje als ‘aseksuele Willem’.

Wits, die ook een handje helpt met de montage, laat vanachter zijn geïmproviseerde kantoor in het boerderijkeukentje een van hun nummers horen. “Een carnavalskraker, Je neukt geen dronken wijf, waarmee we wilden zeggen dat het toch eigenlijk niet cool is om seks te hebben met ­iemand die heel dronken is.” Van der Velde: “Die is voor in de aflevering over consent; instemming. Tijdens straat­interviews hebben we gevraagd: heb je weleens seks gehad waarover je achteraf dacht: wilde ik dit wel? Bijna iedereen zei ja, echt ongelooflijk. Wij vroegen ze dan: bij wie ligt de verantwoordelijkheid? Ben je dan verkracht, of was je dom omdat je te veel had gedronken? Dat grijze gebied.”

De aflevering over consent is zo’n beetje de essentie van Sekszusjes TV, zegt Krista, terwijl ze een nieuwe partij planken de woonkamer in sleept om te verbouwen tot sauna. “Het is natuurlijk niet zo sexy, om daar zelf naar te vragen. Maar we willen juist dat jongeren leren dat seks echt moet gaan over wat ze prettig vinden, en niet wat er van ze verwacht wordt. Ik denk dat we die boodschap nog heel lang kunnen blijven herhalen.”

Sekszusjes TV is vanaf vrijdag te zien op YouTube en vpro.nl/sekszusjestv

Seksuele voorlichting op beeld Het Nederlandse aanbod aan programma’s over seksuele voorlichting is karig te noemen. Op televisie is er De Dokter Corrie Show met Martine Sandifort, een vrolijk en los programma over seksualiteit en puberteit voor kinderen rond de 9-12 jaar (terug te kijken op NPO Start). Online is de NPO-serie Wie doet het? te vinden, waarin bekende mensen vertellen over hun eerste tongzoen of meest gewaagde sekservaring, en Linda de Munck, een 24-jarige YouTuber die allerlei video’s maakt waarin ze vertelt over seks en relaties. Qua fictie is Sex Education op Netflix momenteel heel populair, waarvan net het tweede seizoen is begonnen. Geen seksuele voorlichting, wel een goede manier om met jongeren over seks te praten.