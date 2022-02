Seksshophouders over hun zaak en klanten: ‘Mij verbaast niets meer’

Seksshops zijn mainstream geworden. Echtparen, senioren, bondageliefhebbers, mindervaliden en allerhande nieuwsgierigen vinden hun weg naar sekstoys en andere stimulerende accessoires. Of een workshop vingeren. Vier Amsterdamse en hun succes: ‘We helpen iedereen hier met liefde.’

Pure Lust, Oudezijds Voorburgwal Kaylee Achterberg (26, manager) en Trix Markot (63, shopmanager)

‘We richten ons vooral op vrouwelijk genot’ Beeld Marjolein van Damme

Achterberg: “We zijn een echt familiebedrijf; mijn opa begon deze seksshop vijftig jaar geleden. Hij verkocht toen alleen video’s, inmiddels is het assortiment behoorlijk uitgebreid en hebben we vier filialen in Amsterdam.”

Markot: “Ik heb jarenlang een kantoorbaan gehad, maar door een reorganisatie raakte ik mijn baan kwijt. Toen de moeder van Kaylee zei: ‘Waarom kom je niet bij ons in de zaak staan?’ dacht ik, ja, waarom ook niet. Het is me nog geen dag tegengevallen. Je maakt zo ontzettend veel mee.”

Achterberg: “We krijgen veel verschillende klanten in de winkel. Van giebelende jonge koppeltjes tot gesluierde moslima’s die lingerie komen uitzoeken. Als mensen het willen, geven we advies. Er zijn vrouwen die nog nooit zijn klaargekomen en dat eerlijk met ons delen. Samen kijken we naar een oplossing om haar dan wel tot dat hoogtepunt te kunnen laten komen. We richten ons vooral op vrouwelijk genot.”

Markot: “Soms komt hier een koppel binnen waarvan de man duidelijk heel dominant is over de vrouw en van alles voor haar uitzoekt. Ik probeer dan toch mijn advies zo te brengen dat ik weet dat ze de shop uitlopen met iets waar vooral zij van gaat genieten.”

Achterberg: “De wand-vibrator is ons best verkochte product. Ook Libido Liquid – een lustopwekkend drankje – loopt altijd goed. Het meest opmerkelijke dat we verkopen zijn de vibrators die er niet uitzien als vibrators. Zoals een vibrerend lippenstiftje. Deze worden vaak gekocht door vrouwen die in hun eigen land geen seks­toys mogen kopen of gebruiken, zoals in Dubai. Zo’n vibrator ‘incognito’ wordt bij de douane tenminste niet afgepakt.”

Markot: “De meeste mensen gedragen zich in de winkel heel normaal. Heel soms moeten we groepen toeristen melden dat het hier geen kermis is. Het gekste dat ik hier heb meegemaakt was een man die een buttplug kocht en vroeg of hij even gebruik mocht maken van de paskamer om ’m direct in te brengen.”

Achterberg: “Ons is niks te gek, we helpen iedereen hier met liefde.”

Mister B, Prinsengracht André Donker (57), shopmanager

‘Zolang er geen kinderen of echte dieren in voorkomen, vind ik alles prima.’ Beeld Marjolein van Damme

“We zijn een gay fetisj-lifestyleshop, georiën­teerd op heren. We staan onder andere bekend om onze uitgebreide leercollectie , die we zelf ontwerpen. Hierin zitten bijvoorbeeld broeken met afneembare of openritsbare delen, spannend en handig tijdens de seks. Daarnaast hebben we BDSM en elektrospeeltjes. We hebben ook een wand met tientallen verschillende dildo’s in alle soorten en maten.”

“Mannen komen hier soms lekker rondsnuffelen, anderen hebben een heel duidelijk plan. Zo was er ooit een klant die in een rolstoel zat en een diep verlangen had volledig in leer gestoken te worden. Dat ik hem het pak heb kunnen aanmeten zal ik nooit vergeten, dat is waar je het voor doet.”

“We zijn een grote community, iedereen is welkom. Er komen hier BN’ers die we discreet helpen, maar ook jongeren die voor het eerst in een gayshop komen. We vinden het belangrijk dat vooral die jonge doelgroep zich veilig en welkom voelt bij Mister B.”

“Ik kijk nergens meer van op. De mensen van wie je het niet direct verwacht, hebben de grootste fantasieën. Ooit kwam er een uitermate net echtpaar binnen, even leek het alsof ze in de verkeerde winkel waren beland, maar ze vertrokken met een volledige latex outfit. Fetisj is voor veel mensen een mooie manier om even uit de werkelijkheid te vluchten.”

“Sommige speeltjes hebben een duidelijke uitleg nodig, zoals de elektrotoys. Die kun je bijvoorbeeld beter niet in het gebied rondom het hart gebruiken. Als mensen iets extreems kopen, zoals een XXL-butplug, vragen we bij de kassa nog wel even of ze ‘getraind’ zijn. Voorop staat dat we onze klanten kunnen bedienen in hun grootste fantasieën. Zolang je er samen of met meerderen plezier in hebt en er geen kinderen of echte dieren in voorkomen, vind ik alles prima.”

Mail & Female, Nieuwe Vijzelstraat Madeleine Vreekamp (37), shopmanager

‘We waren de eerste sekswinkel die de Tarzan in Nederland op de kaart zette.’ Beeld Marjolein van Damme

“We bieden meer aan dan alleen sekstoys. Zo hebben we workshops in vingeren en aftrekken, waar altijd veel animo voor is. Er komen koppels en singles op af, maar ook senioren. Een oudere dame die deelnam aan de cursus aftrekken zei eens: ‘Seks lukt ons niet meer, dus nu word ik de allerbeste in aftrekken.’ Ik vergelijk de cursus altijd met een kookworkshop; verandering van smaak doet eten.”

“Seks is een persoonlijke ontdekkingsreis; we helpen je graag de juiste weg te vinden. Ik zal nooit vergeten hoe ik een jonge transman aan z’n eerste strap-on hielp. Hij liep dolgelukkig de winkel uit. Seks is niet alleen genot, het is ook emotie. Sommige mensen met seksuele problemen komen terug om te vertellen dat ze in huilen uitbarstten toen het wél lukte te genieten door onze tips en toys. Dat is waar ik het allemaal voor doe.”

“In de elf jaar dat ik hier werk heb ik van alles voorbij zien komen; van mensen met een beperking die ik kon helpen de juiste middelen voor masturbatie te vinden, tot een vrouw van 88 die ik moet uitleggen hoe ze haar vibrator moet opladen. Alles wat we aanbieden is conscious, de buttplug-konijnenstaartjes zijn faux fur, imitatiebont. De meeste toys die we aanbieden zijn van siliconen, maar we hebben ook speeltjes van edelsteen, glas of metaal.”

“Helaas zit er geen keurmerk op seks­toys, waardoor veel mensen zich niet bewust zijn dat ze ongezonde en milieuvervuilende plastics in huis halen. Omdat we ook dit belangrijk vinden, hebben we ooit een ruil-je-vibrator-in-actie georganiseerd: mensen konden hun vibrator konden inruilen voor een conscious exemplaar.”

“In de 33 jaar dat we bestaan zijn we altijd pioniers geweest, we waren de eerste sekswinkel die de Tarzan in Nederland op de kaart zette. We hebben een duidelijke missie om vrouwelijk genot af te dwingen.”

Hot Stuff, Lange Niezel David Daniël (31), eigenaar

‘Mensen durven veel opener en eerlijker te zijn over seks.’ Beeld Marjolein van Damme

“Op mijn 21ste nam ik deze seksshop over, ik voelde dat ik de winkel tot een groter succes kon maken. Ik stond hier vervolgens als rechtenstudent achter de toonbank, en ik deed de inkoop van vibrators en andere sekstoys tussen het studeren door. Mijn moeder was niet bepaald enthousiast over mijn carrièreswitch, ze is christelijk en moest even wennen aan het idee. Inmiddels is het volkomen normaal dat ik een sekswinkel en -webshop run.”

“Om de zaak te verbouwen, moest ik geld lenen bij mijn familie. Bij de ingang van de winkel stonden cabines waarin je erotische films kon kijken, inmiddels volledig achterhaald. In de afgelopen jaren heb ik de shop volledig vernieuwd en laten inrichten door een interieurontwerper. Het is belangrijk dat de winkel een open, lichte en veilige sfeer uitstraalt, daarom ruik je parfum als je binnenkomt.”

“Ik richt me vooral op speeltjes die via een app te besturen zijn en via een usb-aansluiting kunnen opladen. Geen batterijen, slechte plastics en goedkope toys in mijn winkel. Sommige producten, zoals de Satisfyer, zijn populair door TikTok. Ik speel in op de trends en zorg dat er in de winkel altijd iets te voelen valt. Ik ontsmet alle toys regelmatig met antibacteriële toy-cleaner.”

“De mentaliteit in deze buurt, maar ook in de seksshop, is de afgelopen jaren enorm veranderd. Er komt minder ‘schunnig’ publiek binnen. Ooit stal iemand een enorm grote dildo. Ik rende achter hem aan en op het Oudekerkplein liet hij de de dildo uit z’n handen vallen. Ik kreeg een staande ovatie van alle toeristen die het zagen.”

“Gelukkig worden seksshops steeds serieuzer genomen. We groeien mee met de tijd: mensen durven veel opener en eerlijker te zijn over seks.”

Beeld Marjolein van Damme