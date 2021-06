Seks, feest, drank en drugs – de slutty summer kan beginnen in Amsterdam

De zon schijnt, het gaat goed met de vaccinaties: de slutty summer kan beginnen. Na ruim een jaar van bijna niets gaan singles weer ‘live’ daten en flirten – half ontbloot als het even kan. ‘Ik heb gelijk maar een XL-pak Durex in huis gehaald.’

Het was eind mei: ik belandde op een rave in het Rembrandtpark. Meegebrachte drankjes gingen van hand tot hand, er werd gedanst in het gras. De stemming was euforisch: iedereen had er zin in, want er zat eindelijk schot in het vaccineren. En deze zomer zou alles weer teruggaan naar normaal.

Ik raakte er in gesprek met een Britse expat, die toen ik wegging om mijn nummer vroeg. Ik wist nog exact waar en wanneer dat voor het laatst was gebeurd, live, niet online: op een feestje bij Thuishaven, in maart vorig jaar, voor de eerste lockdown. Oogcontact maken op een dansvloer, in een kolkende mensenmassa een vluchtige kus, een 06-nummer of Instagramaccount uitwisselen – het leek een eeuwigheid geleden.

Die nacht had niemand van de feestvierders enig idee wat voor krankzinnig jaar het zou gaan worden. Wat volgde was een oeverloos swipen op datingapps, waarna bij een ‘match’ eerst de nodige ongemakkelijke gesprekken gevoerd moesten worden over wel of geen andere contacten, testen op corona (alsof het om een soa ging), en wel of geen anderhalvemeterdates.

Nu ik ruim veertien maanden later mijn nummer in levenden lijve aan iemand had gegeven, wist ik wél wat er ging gebeuren: dit wordt een lange, zinderende zomer. Sinds het moment dat de bomen in bloei raakten, de zon eindelijk volop ging schijnen en de pas geopende terrassen ramvol zaten, is het overduidelijk: de stad staat AAN.

Sinds de eerste versoepelingen van de coranamaatregelen is de sfeer uitgelaten. Meisjes paraderen in hun kortste zomerjurkjes, nagels, wimpers, wenkbrauwen in de perfecte shape; jongens scooteren met ontbloot bovenlijf door de stad. Koppels op date night doffen zich voor het eerst in maanden weer eens op voor een restaurantdiner of flaneren langs de terrassen. Er wordt gesjanst in de rij bij de ijssalon, vanuit de cabrio en op het water, vanaf sloepen en sup boards. First dates kunnen eindelijk weer op het terras, en de parken en stadsstranden zijn weer het terrein van krioelende stelletjes op een picknickkleed.

“Naar een match op Tinder heb ik gestuurd: ik heb alle parken van Amsterdam nu wel gezien, laten we als-je-blieft op een terras afspreken!” zegt single moeder en communicatiemanager Susanne (44). “Ik heb eelt op mijn voeten van al dat gewandel en ik kan geen glühwein meer zien. Ik wil een date weer recht in de ogen kunnen aankijken, zittend op een stoel een fles rosé leegdrinken en er dan nog een bestellen.” En wat nou ‘Géén ONS’ (Geen One Night Stand, dé tagline van veel datingapp-profielen)? “Ik ben toe aan zorgeloos en alle remmen los, die serieuze relatie komt later wel weer.”

Beeld Lynne Brouwer

Nu er steeds meer naalden in de bovenarmen worden geprikt, lijkt niets de (seksuele) ontlading nog in de weg te staan. ‘Vaxxed, waxed and ready for action’, ‘Gotta get vaxxed to climax, gotta get pricked to get dicks’ – in de VS waren T-shirts met dit soort slogans al niet meer aan te slepen. Vrij vertaald: ‘Hoe laat begint het neuken?!’ – wat je hier als grap hoort.

Coronakoppels

Jip, een 24-jarige marketingmedewerker, vertelt dat alle relaties in haar vriendengroep die rondom de eerste lockdown opbloeiden, inmiddels een voor een uit elkaar zijn geknald, inclusief die van haarzelf. “Tijdens de pandemie was het prettig om niet alleen te hoeven zijn, om iemand te hebben om tegenaan te kunnen kruipen. Een vaste relatie voelde ook veiliger dan daten tijdens corona.”

Nu de wereld teruggaat naar normaal, ontdekken veel coronakoppels dat ze misschien wat al te hard van stapel zijn gelopen. Niet iedere relatie blijkt ook een goede match te zijn. Bovendien werkten veel van die lockdownliefdes ook als een snelkookpan, zegt Jip. “De relatie kwam onder een vergrootglas te liggen. In plaats van vaak uit te gaan, zaten al die stelletjes opeens 24/7 binnen, op elkaars lip. Er was weinig contact met anderen, dat voelde knus en intiem, maar het werd al snel ook beklemmend. Omdat er meer restricties worden opgeheven, wil iedereen weer volop genieten van zijn vrijheid, het liefste zonder verantwoording af te hoeven leggen aan een partner.”

Na een relatie van een jaar is Jip nu met twee jongens tegelijk aan het daten. “Ik heb gelijk maar een XL-pak Durex in huis gehaald, de condooms waren uiteraard in de aanbieding bij het Kruidvat. Laatst was ik met vriendinnen naar het Amstelkwartier, iedereen zat half ontbloot in de zon naar elkaar te loeren. Een vriendin spoorde me aan het nummer te vragen van een knappe gast die iets verderop zat en steeds mijn kant op keek. Ik stapte op hem af met de mededeling dat hij mijn nummer wel mocht hebben, en daar protesteerde hij niet tegen. Iedereen is gewoon niet-normaal hitsig. Het voelt echt alsof we de verloren tijd van het afgelopen jaar moeten inhalen.”

Het nachtleven waar veel jonge Amsterdammers hun versierskills normaal gesproken op elkaar loslaten, is al sinds maart vorig jaar potdicht. De clubs bungelen sinds die tijd zelfs helemaal onder aan de prioriteitenlijst als het gaat om versoepelingen. Het is wachten tot de clubscene eindelijk z’n comeback kan gaan maken.

Beeld Lynne Brouwer

Sander Groet (52), eigenaar van Club Air en Club Shelter, organiseerde onlangs een testevenement in Shelter in de kelder van de A’DAM Toren: “Er waren vijfhonderd mensen, de helft van de normale capaciteit. Het waren net lammetjes in de wei, iedereen kwam de club binnen met een enorme glimlach op het gezicht. Na een paar onwennige minuten was alles al snel weer net als voor corona; er werd gedanst en iedereen stond op een kluitje rondom de dj-booth, je voelde het gonzen.”

Het nachtleven is belangrijk voor sociale contacten, zegt Groet. “Er ontstaan nieuwe vriendschappen en nieuwe liefdes. Af en een toe een flinke uitspatting geeft het leven een extra dimensie. De beleidsmakers in Den Haag hebben dat zelf blijkbaar nooit meegemaakt, het nachtleven kwam helemaal niet voor in het stappenplan. Ze beseffen niet dat jonge mensen de uitgaanscultuur keihard nodig hebben voor hun sociale leven. Een bezoeker deelde op onze Facebookpagina dat na afloop de tranen over zijn wangen rolden bij het besef hoe erg hij het allemaal had gemist. ‘We gaan weer dansen, jongens!’ schreef hij.”

Als de clubs straks eindelijk weer helemaal open mogen, verwacht Groet zeker een summer of love: “Mensen gaan er met volle teugen van genieten als ze elkaar straks ook weer in de nacht kunnen gaan ontmoeten.”

Tot die tijd zijn er vooral veel spontane feestjes thuis, op dakterrassen en in tuinen, zegt muzikant Bram (30). “Je merkt dat iedereen gretig is naar contact, samen chillen en alles wat daarbij hoort. Het valt allemaal samen met het mooie weer – het perfecte recept. Overal waar je komt, voel je die onderhuidse spanning, het idee dat er voortdurend iets staat te gebeuren.”

“De vrijdag voor de horeca weer tot tien uur ’s avonds open mocht blijven, zat ik op een terras om de hoek. Toen we weg moesten, stelde ik voor om bij mij thuis verder te gaan, we waren met z’n tienen en er waren ook mensen bij die ik nog niet kende. Even was het alsof we al die herwonnen vrijheid moesten herontdekken, maar al snel werd er gedanst, geflirt en gedronken. Ik denk dat deze opgewonden sfeer voorlopig nog wel even blijft, de zomer van 2021 wordt er eentje om nooit te vergeten.”

Seks, feest, drank en drugs

Nicholas Christakis, een Amerikaanse epidemioloog gespecialiseerd in de invloed van het menselijke gedrag op de verspreiding van besmettelijke ziekten, voorspelde eerder dit jaar al een tweede roaring twenties, de periode na de Eerste Wereldoorlog en de Spaanse Griep, toen iedereen losging tijdens een grote orgie van seks, feest, drank en drugs. Aan elke pandemie komt een einde, zegt Christakis, en daarna volgt meestal een periode waarin mensen intensief op zoek gaan naar sociaal contact. “Mensen zullen minder religieus worden, veel investeren in hun sociale leven, meer geld uitgeven én seksueel losbandiger worden.” Het is een omkering van de noodgedwongen trends uit de tijd van de coronacrisis. Volgens de epidemioloog moeten we alleen nog wel even wachten voor het zover is, pas in 2024 kan het feest écht losbarsten: eerst moet de samenleving herstellen van de harde sociaal-economische klap.

Beeld Lynne Brouwer

De New York Post kopte onlangs dat alleenstaande gevaccineerde New Yorkers klaar zijn voor een ‘sletterige zomer’. En die hot vax summer, slutty summer of whoring twenties, zo u wilt, hangt ook in Amsterdam in de lucht. Zelfs al waren in mei de meeste jonge Amsterdammers nog niet aan de beurt geweest voor een vaccinatie. Dat in tegenstelling tot New York, waar ongeveer de helft van de 25- tot 34-jarigen al in mei ten minste al één prik had gekregen.

Datingapp Happn deed eind mei een onderzoek onder meer dan vijfhonderd van hun gebruikers over daten in de zomer van 2021. De conclusie: na een jaar ‘pauze’ gaan singles deze zomer los! Want 85 procent heeft weer zin om nieuwe mensen te leren kennen en ruim de helft kijkt ernaar uit om deze zomer volop te ‘crushen’, oftewel binge-daten. Ruim 60 procent gaf aan zoveel mogelijk nieuwe mensen te willen ontmoeten.

De angst voor corona is duidelijk afgenomen: meer dan de helft van de Happn-gebruikers vindt het niet belangrijk of hun date is gevaccineerd of niet. En 40 procent van de singles vermoedt dat deze zomer ‘heel heet’ gaat worden, vol ‘zomerse flings’. Toen Happn vorig jaar een onderzoek deed naar de groeiende seksuele behoefte van singles, zei 56 procent van de ondervraagden nog meer te verlangen naar seksuele ontmoetingen dan voor het begin van de lockdown. Eén op de vier van de singles ontdekte in die periode nieuwe mogelijkheden van plezier in hun eentje.

Reckit Benckiser, het moederbedrijf van condoomfabrikant Durex, zag in veel landen de verkoop van condooms stijgen tijdens de versoepelingen vorige zomer. In juli, augustus en september zette het bedrijf ruim 13 procent meer om dan in het kwartaal dat eraan voorafging.

De concurrentie is moordend

De zomer van 2021 is nu sowieso al de meest gehypte sinds de legendarische summer of love in 1967, toen met de komst van de anticonceptiepil een hele generatie zich zorgeloos over kon geven aan de vrije liefde. Volgens socioloog Marianne van Bochove (37), die sinds april 2020 onderzoek doet naar de effecten van de pandemie op de Nederlandse samenleving als geheel, valt het wel mee met de verwachte seksuele uitspattingen. “Een nieuwe seksuele revolutie verwacht ik niet. We verzetten ons nu niet tegen diepgewortelde normen, maar tegen tijdelijke gedragsregels, een groot verschil met de vorige eeuw.”

Uit haar onderzoek (Impact Corona) blijkt dat de meeste mensen bepaalde vormen van fysieke afstand juist prettig vinden: niet meer drie zoenen op een verjaardag en geen geduw in de rij van de supermarkt bijvoorbeeld. Wat vooral wordt gemist zijn betekenisvolle contacten, een dierbare kunnen omhelzen of knuffelen.

Beeld Getty Images/PhotoAlto

“De meeste mensen willen vooral weer terug naar de oude situatie, de grootste wens is om verder te kunnen gaan met leven. Natuurlijk bestaat er onder jongeren wél de behoefte om weer te kunnen gaan feesten, te daten en naar festivals te gaan. Zij hebben een deel van hun vormende jaren moeten missen en voelen meer dat ze iets in moeten halen. Onder deze groep zal het misschien tijdelijk wat losbandiger worden, maar ook daar zal het niet lang duren of iedereen doet weer gewoon z’n ding.”

Mijn vormende jaren liggen al een hele tijd achter me (ik word deze zomer 49), maar als single ben ook ik blij dat ik weer volop van de stad kan gaan genieten. En weer ervaren hoeveel leuker het is als iemand je nummer vraagt – op een feestje, in het park of op het terras. Wat overigens niet betekent dat je daarna de hele zomer samen op een picknickkleed ligt te kronkelen. De leuke Brit van de parkrave blijkt niet zo’n whatsapper, en de concurrentie is moordend.

Ik maak me geen illusies; mijn 06 is niet de enige aanwinst in zijn mobieltje. Toch laat ik de datingapps voorlopig even links liggen; de terugkeer van de toevalligheid bevalt me wel.