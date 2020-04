Seks en daten in deze tijd: hoe doe je dat? ‘Wil je mijn quarantine zijn?’

Beeld Eugenia Loli

Het regende apocalyptische bootycalls in de week voor de horeca op slot ging: laten we ophokken nu het nog kan! Zelf had ik een date in een halfleeg restaurant, het voelde alsof we iets deden wat illegaal was. De paniek zat er echt goed in toen de cafés, restaurants en clubs dicht gingen, dé plek waar de meeste singles elkaar treffen. En toen Rutte na een weekend vol geflaneer in de parken en op de stranden de maatregelen nog wat aanscherpte begon het pas echt door te dringen: binnenblijven en afstand houden was de boodschap.

Alleen als het echt moet mag je thuis maximaal drie mensen uitnodigen, maar uiteraard niet voor een ménage à trois. Het seksleven van Amsterdamse singles ging officieel op slot, de coronasutra-afbeelding (mogelijke standjes op 1,5 meter afstand) die driftig werd rondgestuurd veranderde daar helaas helemaal niks aan.

“Mag het écht niet meer?” was dé vraag die singles elkaar de afgelopen weken stelden. Al weten we het antwoord allemaal heus wel, wordt het verbod op het uitwisselen van lichaamssappen door iedereen toch nét weer anders ingevuld. Er is duidelijk sprake van scharrelen voor en na de lockdown. De meeste seksueel actieve singles hanteren nu de volgende regel: de laatste sekspartner voor de lockdown mag blijven en andere friends with benefits belanden – voorlopig – op de reservebank.

Esmée (26) had net via Tinder een leuke dame leren kennen, na een week van appen was het tijd om af te spreken, vlak voordat de social distancing van kracht ging. “We besloten in het park te gaan wandelen in plaats van thuis een wijntje te doen. We vonden elkaar meteen zo leuk dat ik diezelfde avond toch bij haar bleef slapen. Sindsdien zien we elkaar bijna iedere dag. We hebben het er wel over of het ook zo was gelopen als de coronacrisis er niet was geweest. Dan hadden we het vermoedelijk iets rustiger aan gedaan, nu duiken we er veel sneller in.”

Vier dates per week

Het alles-of-nietsgevoel speelt een grote rol. Waarom zou je nu alleen zijn als je het samen ook leuk kunt hebben? Hoe het straks uit gaat pakken weten ze nog niet. “Door de omstandigheden zijn we nu al na een week exclusief gegaan,” zegt Esmée. “Gelukkig hebben we het heel leuk met elkaar.”

Lisa (28) had voor de sociale isolatie gemiddeld vier dates per week, via verschillende datingapps. “In de week voor de horeca op slot ging leerde ik via Bumble een leuke jongen kennen. Door de situatie werden we bij wijze van spreken gedwongen om direct meer tijd samen door te brengen. Nu zijn we elkaars quarantainepartners, voor zolang het duurt. De afspraak is dat we allebei echt niemand anders zien. Er valt natuurlijk sowieso weinig te daten nu, hoewel mijn Bumble-app momenteel explodeert. Ik krijg opeens veel meer you’ve been liked-meldingen in mijn telefoon. Ik reageer er niet op, het voelt eigenlijk nogal nutteloos nu.”

Pure frustratie

In het eerste weekend van de lockdown ging Mara (49) wandelen in het Amsterdamse Bos met een Tindermatch: “Ik zat voor de crisis uitbrak al een week ziek thuis en uit pure frustratie ging ik keihard Tinderen, Happnen en Hingen. Er zat een man tussen die me enorm intrigeerde; grappig, slim en leuk om te zien. Hij haalde me over om af te spreken en we wandelden drie uur, op anderhalve meter afstand. Sindsdien blijft hij op een leuke manier contact zoeken, de aandacht doet me goed, juist nu. Iemand denkt aan mij en wil iets met me, heerlijk!”

Beeld Eugenia Loli

“Hij heeft voorgesteld om deze zaterdag weer te gaan wandelen, ik heb ‘ja’ gezegd, maar denk eigenlijk ‘nee’. Ik weet dat hij ook met andere dames heeft gewandeld. En het consequent afstand houden is echt heel lastig als je iemand leuk vindt, bovendien wil ik mijn kinderen niet besmetten als ze langskomen op mijn vijftigste verjaardag volgende week. Flatten the curve is het devies, het kan echt niet nu, maar eenvoudig is het niet.”

Dorine (42) sprak afgelopen weekend ook nog gewoon af met haar vaste scharrel: “Normaal geven we elkaar een bootycall na het uitgaan, nu besloten we om overdag en buiten af te spreken. We kennen elkaar al een paar jaar, maar dit was de eerste keer dat we zo lang hebben gepraat. De anderhalve meter afstand namen we heel serieus, maar toen ik thuiskwam kreeg ik wel een verzoekje voor telefoonseks. Dat had ik nog niet eerder gedaan, zo levert die crisis toch nog iets leuks op.”

Datingapp Happn, die mensen wier paden elkaar kruisen aan elkaar koppelt, maakt het mogelijk om nu ook mensen te leren kennen die verder weg wonen. En ze waarschuwen gebruikers om dates IRL (In Real Life) uit te stellen. In de app staat een bericht met ideeën voor het nieuwe daten: ‘spreek af via videobeeld, schrijf elkaar een brief of praat met elkaar over de telefoon. Wij zijn ervan overtuigd dat jullie je van je meest creatieve kant zullen laten zien, de liefde verdient het.’

Quarantainehumor

Tinder roept op om vaak handen te wassen en afstand te bewaren. Na een rondje op de datingapps blijkt dat corona inmiddels is uitgegroeid tot een conversatiestarter waarbij quarantainehumor een vereiste lijkt: ‘Ik ruil naaktfoto’s voor wc-papier’, ‘Wil je mijn quarantine zijn?’ tot ‘Ik heb zin om mij met jou te isoleren’, het komt allemaal voorbij.

Een veertiger met wie ik een Tindermatch heb, lijkt zich weinig van de oproep tot ouderwetse romantiek aan te trekken, hij vraagt of ik alleen thuis ben zodat hij langs kan komen om zijn seksuele diensten aan te bieden. Ik hoef me geen zorgen te maken, zegt hij, want hij zit sinds begin maart in thuisisolatie en is niet ziek. Voor dit soort roekeloze types is al een naam bedacht: covidiot of pandemic fuckboy.

Single Samuel (36) ziet nieuwe manieren van online daten ontstaan. “Appgroepen schieten als paddenstoelen uit de grond, via crossfit, yogaclubjes of andere hobby’s. Toegevoegde deelnemers stellen elkaar voor via een filmpje. Omdat je al een interesse deelt én je elkaars nummer hebt, ga je snel met iemand apart chatten.”

Samuel ontmoette zelf ook al iemand tijdens een avondje virtueel dansen. “Ik klikte op het scherm van een knappe verschijning en flirtte alleen met haar verder. Het is beter dan niets, maar het is ook frustrerend. Als we na 1 juni weer mogen, denk ik dat het een grote orgie wordt.”

Als we dan weer mogen. Want het kan nog wel even gaan duren voor we weer in grote groepen samenkomen of we ons weer vrij voelen om af te spreken met onbekenden. Er zijn echt ergere dingen dan even niet kunnen seksen, appt een getrouwde vriendin me. ‘En,’ stelt ze me gerust, ‘een partner hebben is nu ook echt niet altijd even leuk.’ Natuurlijk, er zijn ergere dingen, en nu met een partner in lockdown zitten lijkt me inderdaad niet altijd even feestelijk, maar drie maanden zonder aanrakingen, dat moet je niet onderschatten. Ik heb een kat en als co-ouder heb ik om de week nog mijn dochter om mee te knuffelen, maar hoe moet het zijn voor de singles zonder kinderen of huisdier? Die hebben het nu het zwaarste.

Dat zegt ook seksuoloog Eveline Stallaart: “Huid-op-huidcontact is een basis levensbehoefte. Door elkaar aan te raken wordt er oxytocine aangemaakt en dat werkt stressverlagend en versterkt het immuunsysteem. Een paar weken zonder intiem contact gaat nog wel, maar als het te lang duurt kan het tot somberheid en depressieve gevoelens leiden. Dan krijgen we last van huidhonger.”

Beeld Eugenia Loli

“Er zit niets anders op dan creatief met de situatie om te gaan,” zegt Stallaart. “Je kunt deze tijd benutten om je eigen seksualiteit beter te leren kennen: wat vind je eigenlijk lekker, waar raak je opgewonden van en waarvan niet? Ontdek je lijf. Daar heb je straks alleen maar profijt van.”

Speel vooral met jezelf, raadt de seksuologe singles aan. Ze ontwikkelde een sekstoy voor vrouwen: L’Eve, een bladvormige vibrator, gericht op het clitoraal orgasme. “Er rust nog een taboe op masturberen, maar het is heel gezond. Bij een orgasme komt dopamine en oxytocine vrij, wat een goed gevoel geeft of waardoor je lekker in slaap valt.”

Net als porno, het is niet voor niks dat het aantal Pornhub-gebruikers flink is gestegen de laatste weken (een toename van 14 procent in Nederland). Helemaal nadat het bedrijf gratis premium accounts had aangeboden aan gebruikers. “Porno kijken is nu een fijne afleiding, maar je moet oppassen dat je het niet iedere dag gaat doen, want voor je het weet loop je een verslaving op,” waarschuwt Stallaart. “Porno doet iets met je brein, het is vergelijkbaar met drugs. Er komt dermate veel dopamine vrij, daar kan geen echte sekspartij tegenop. Ik vrees dat er straks naast een baby- en scheidingsboom, ook een pornoverslavingsboom aankomt.”

Schaamte overboord

Niet alleen wordt er tijdens de lockdown meer porno gekeken, ook zelfgemaakte seksfilmpjes floreren als nooit tevoren. Het is alsof bij veel singles opeens alle schaamte overboord gaat nu de seksuele nood hoger wordt. Damian (33) heeft één vaste partner, allebei hebben ze ook (veilige) seks met anderen. “IRL-ontmoetingen heb ik nu alleen nog met haar en dan houden we ons niet aan de anderhalve meter afstand regel. Ik vind het wel lastig, mijn seksdrive is hoog en juist omdat het niet mag, wordt de zin alleen maar meer.”

Hij merkt een duidelijk verschil in contacten met vrouwen nu: “Ik krijg opeens veel vaker een sexy foto of kort filmpje met ontblote lichaamsdelen opgestuurd. Die manier van contact zoeken is echt toegenomen, blijkbaar hebben we allemaal meer behoefte aan aandacht en erkenning. Ik probeer wel afleiding te zoeken in andere zaken – werken, tuinieren en sporten – maar het geeft niet dezelfde voldoening als seks. Die filmpjes zijn dan een welkome afleiding, net als porno.”

“Herkenbaar,” vindt single Anne (38). “Maar het gaat ook vervelen. Ik heb iets nieuws ontdekt: tumblr audio porn, dan luister je naar seksende mensen.” Ze heeft al met de gedachte gespeeld om toch af te spreken met een scharrel. “Ik merk dat ik zelfs aan kansberekening doe: hij is metrobestuurder en zit de hele dag geïsoleerd in dat hokje, dan is de kans dat hij corona heeft vast heel klein.”

“Om mijn focus te verleggen heb ik al mijn datingapps van mijn telefoon gegooid. Ik lees nu liever een boek. Van de vier jongens met wie ik contact had, hou ik het er nu bij eentje. Het is een soort quarantainemonogamie, dit is ook hét moment om eerlijk te zijn over wat je er verder nog naast doet en met wie.”

Wetenschappers en wijsgeren spreken al van een post-coronatijdperk waarin minder consumeren en verbonden zijn met elkaar belangrijk is. Misschien is het slowdaten waar singles nu toe gedwongen worden tegen die tijd wel de nieuwe norm en zijn vluchtige seksdates iets van het tijdperk van voor de lockdown.

Stallaart: “Er zijn altijd mensen die het er meteen weer op wagen, maar ik denk dat veel singles straks voorzichtiger en kieskeuriger zullen zijn. Het zou best kunnen dat we een preutser tijdperk ingaan.”

Wat precies? Friend with benefits Vriend met wie je seks hebt, maar geen relatie. Bootycall Elkaar bellen of appen puur voor een seksdate. Exclusief gaan Het nieuwe verkering hebben: er wordt niet meer met anderen gerotzooid en alle datingapps worden verwijderd. Bumble Datingapp waarbij in heteroseksuele contacten alleen de vrouw de eerste stap kan zetten. Happn Datingapp gebaseerd op locatie; je kunt contact zoeken met mensen die in de buurt zijn. Hinge Datingapp met de slogan: ‘Designed to be deleted’. Hier moet je De Ware tegenkomen. Pornhub Adult content site oftewel server met gratis porno. Abonnees betalen voor een premium abonnement, een soort Netflix voor vieze filmpjes. IRL In Real Life.

Op verzoek van een aantal geïnterviewden zijn de namen gefingeerd.