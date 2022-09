Scummy Man schrijft nu ook eigen nummers: ‘Onze bandcoach zei dat het op muziek van Muse lijkt’

Het nieuwe bandje Scummy Man. Met van links naar rechts Tijmen Kamerhuis, Wietske Snijers, Lars Dijkgraaf, Sep Elders en Merrit Hiddes. Beeld Jakob van Vliet

Scummy Man

Sinds september 2021

Genre poprock, covers en werken aan eigen nummers

Bandleden bassist Tijmen Kamerhuis (18), zangeres Wietske Snijers (20), drummer Lars Dijkgraaf (19), gitarist Sep Elders (16), toetsenist Merrit Hiddes (18)

Kennen elkaar van de Muziekschool Amsterdam

Repeteren op woensdagavond tijdens bandcoaching bij de Muziekschool Amsterdam in de Bachstraat

Aantal optredens 5Wietske: “Onze naam komt van een Arctic Monkeys-nummer dat we spelen: When The Sun Goes Down. Daarin zit de tekst ‘what a scummy man’. Toen ik die zin zong, schreeuwde de rest van de band ‘scummy man’ terug. Dat werd onze naam.”

Sep: “We begonnen met popmuziek, maar gaan steeds meer de rockkant op.”

Tijmen: “Een ander voorbeeld van wat we spelen is The Pretender van de Foo Fighters. En we zijn begonnen met zelf nummers schrijven. In anderhalve maand knalden we er twee nummers uit. Eén is Engelstalig, de andere Nederlandstalig.”

Wietske: “Nu experimenteren we gewoon lekker, ook met de talen. Het Nederlandstalige nummer heeft gierende gitaren, is bombastisch. Onze bandcoach zei dat het op muziek van Muse lijkt.”

Sep: “Een vaste taakverdeling is er niet, we doen veel samen. Voor nummers komt Merrit vaak met een idee. Dan speelt ze het, veranderen we het een beetje en dan komt Wietske na tien minuten met een tekst.”

Merrit: “Ik ben ook niet bang om ideeën te laten horen aan de anderen. We hebben het heel gezellig in de band.”

Sep: “Af en toe iets té gezellig.”

Merrit: “Dan kletsen we een halfuur en denken we: misschien moeten we weer gaan spelen.”

Lars: “Een uur per week met de band zijn is eigenlijk te weinig. Dus we willen meer repeteren en spelen, naast het uur bandcoaching dat we hebben.”

Wietske: “Als band willen we echt zelfstandig worden.”

Lars: “En optreden buiten de muziekschool om. We hebben gespeeld in de Q-Factory en Cinetol, maar dat was met andere bands van de muziekschool.”

Merrit: “Wat leuk was aan het optreden tijdens een bandwedstrijd in de Utrechtse Starsound Studio, was dat er ook andere mensen dan onze ouders kwamen kijken.”

Tijmen: “Het is vet om optredens te doen. Door optreden raken wij gemotiveerder.”