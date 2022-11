Schrijver Maxim Osipov ontvluchtte Rusland en woont nu in Amsterdam: ‘De echte helden zitten in de gevangenis’

Maxim Osipov: ‘Toen ik emigreerde had ik geen idee waar ik terecht zou komen.’ Beeld Marcel Bakker

Tegen het einde van het gesprek staat opeens de Russische geheime dienst in de keuken. Of Maxim Osipov niet bang is voor de lange arm van Poetin. Heel even flitsen verbazing en geamuseerdheid over zijn gezicht. Dan legt de Russische auteur zijn pijp op tafel en kijkt onbewogen voor zich uit. “Daar ben ik niet beroemd genoeg voor,” zegt hij. En zwijgt dan.

De interviewer stamelt dat hij te veel thrillers en films heeft gezien. Maxim Osipov glimlacht, en neemt zijn pijp weer op. “Je kunt voor alles bang zijn. Een hartaanval, een beroerte, kanker…”

De zeespiegelstijging. Weet Osipov dat Amsterdam onder zeeniveau ligt, en dat…? Dat weet hij. “Dat is iets wat me het minst bang maakt. Bovendien zou ik hier de rest van mijn leven wel willen wonen. Nog een kop koffie?”

Een uur eerder.

Maxim Osipov opent de deur van een pand aan een van de Amsterdamse grachten. Hij neemt het bezoek door een hal mee naar een appartement op de begane grond. Daar is hij even later in de keuken in de weer met een soort elektrische waterkoker waar hij koffie in zet. “Dit is al de tweede, de eerste zette ik op het gasfornuis.”

Met de nog borrelende substantie loopt hij naar de tafel. Schenkt twee koppen vol.

Amsterdam

Maxim Osipov. In 1963 in Moskou geboren, en in maart dit jaar Rusland ontvlucht. Hij was er arts, uitgever van medische boeken, en uiteindelijk ook schrijver.

Zijn verhalenbundel Kilometer 101 – bijna alle verhalen schreef hij voorafgaand aan Poetins ‘speciale operatie’ – ligt net in de boekhandel. Een jaar nadat zijn eerste bundel De wereld is niet stuk te krijgen verscheen, met verhalen over een veranderende Russische maatschappij, over hoe daar te leven. Vol ironie, verbazing. En droevig, wrang én humoristisch.

Het werk van Osipov, die in Rusland diverse literaire prijzen won, is in vele talen vertaald.

Hoe is de schrijver in Amsterdam beland?

“Toen ik emigreerde had ik geen idee waar ik terecht zou komen. Eerst ben ik met mijn vrouw, zoon en zijn familie naar Armenië gevlogen. Daarna kwam ik in Duitsland terecht, in Berlijn. Mijn dochter en mijn kleinzoon wonen in Frankfurt, dus de hele familie is veilig. En toen werd me, met dank aan mijn Nederlandse uitgever, een baan als gastdocent aangeboden in Leiden.”

“Daar doceer ik Russische literatuur. Wat ik nooit eerder deed. En iemand stelde dit appartement ter beschikking. Daar ben ik erg dankbaar voor, want Amsterdam is mijn favoriete stad in het buitenland. Bovendien verkopen mijn boeken hier het best.”

Die uitspraak doet vermoeden dat hij zich nog steeds een Rus voelt. Meer in ieder geval dan een vluchteling. “Natuurlijk voel ik me een Rus!” zegt Osipov. “Dat kan ik niet terzijde schuiven. Russisch is mijn taal. Ik denk, schrijf en droom in het Russisch. Ja, ik zei emigreren, maar we zijn het land ontvlucht.”

Walging

En hij vertelt hoe hij eind februari, in de eerste dagen nadat Rusland Oekraïne was binnengevallen, met anderen in zijn woonplaats Taroesa op het plein demonstreerde tegen die ‘speciale operatie’. “Niemand deed ons iets. De agenten, die we allemaal kenden, wisten ook niet goed wat te doen. De vijfde dag van de oorlog schreef ik een essay dat ik op internet plaatste, waarin ik het falen van het Russische leger voorspelde.”

“Op dag zes belde een vriend die zei dat het erop leek dat ze mensen zouden gaan oproepen voor het leger. En dat de grenzen gesloten zouden worden. Dan zou ik misschien nooit meer mijn dochter en kleinzoon zien… Mijn vrouw en ik werden bang, maar we waren ook vervuld van walging. We willen niet in een fascistische staat wonen.”

Een van de laatste dingen die Osipov zag in Rusland was een tekst die op een muur was gekalkt. “‘We schamen ons niet’, stond er. Dat is iets wat onvoorstelbaar is in de Russische cultuur. De Russische cultuur gaat juist om hoe schaamtevol we zijn, dat zit in onze aard, net als fatalisme. Wat moet je met mensen die niet weten wat schaamte is?”

En weg waren ze. (Voor Armenië hadden ze geen visa nodig.)

Oorlog en vrede

Misschien schaamt Osipov zich op de een of andere Russische manier ook voor het feit dat zijn boeken goed verkopen in Nederland, en dat hij buiten Rusland inmiddels als een belangrijke schrijver wordt gezien. Ook omdat hij niet kan voorkomen dat in zijn schrijven commentaar op de oorlog met Oekraïne doorsijpelt.

“Dat is gewoon niet mogelijk. Ik ben een hedendaagse schrijver die over het hedendaagse schrijft. Op dit moment werk ik aan een verhaal, een triest verhaal, over een liefde tijdens de oorlog.”

“In mijn lessen komt het ook terug. We lazen Hadzji Moerad, van Tolstoj (over de opstand in de Kaukasus tegen het Russische Rijk, red.). Dat boek zegt ook iets over de actuele toestand in Rusland. Net als Oorlog en vrede, dat voor het volgende semester op het programma staat. Daarin wordt met de juiste argumenten oorlog gevoerd om iets heel waardevols te beschermen – in tegenstelling tot wat er nu gebeurt. Ik probeer in mijn lessen altijd de verbinding met het nu te maken.”

Zou Poetin die boeken niet eens moeten lezen? “Ik denk niet dat Poetin veel Russische klassiekers heeft gelezen. Ik denk dat hij helemaal niet leest. En als hij ze zou lezen, zou hij ze niet begrijpen.” Op het gezicht van Osipov verschijnt een glimlach.

“Naar mijn idee kan er geen enkel probleem opgelost worden door het lezen van boeken.” Nu ligt er somberte op het gelaat van de fatalist Maxim Osipov. “Maar ik vind het lesgeven heel leuk, hoor. Ik maak het ook persoonlijk. Wat is het, afgezien van het esthetische van de tekst, dat het ons aanspreekt? Wat is het dat ons doet huilen, of ons blij maakt, of verdrietig? Daarvoor, om dat te laten zien, is de Russische literatuur uiterst geschikt. En ik geloof dat de studenten ook waarderen wat ik doe, want niemand, op één studente na, is ermee opgehouden. Nog koffie?”

Verrader

Als hij weer terug is met twee schuimende koppen, moet hij even nadenken over de vraag of hij in Rusland als een verrader van het vaderland wordt gezien.

“De echte helden, de mensen die echt in opstand kwamen, zitten in de gevangenis,” zegt hij dan. “Van op afstand heb ik als cardioloog nog contact met een aantal patiënten uit het ziekenhuis in Taroesa. Een vrouw vroeg me wanneer ze me weer kon zien. Ik zei: ‘Als de oorlog over is en Poetin is verdreven.’ ‘Nou,’ zei zij, ‘ik heb veel waardering voor Vladimir Vladimirovich.’ ‘Ik niet,’ zei ik. Zij: ‘Ik zou mijn land nooit verraden.’ Ik: ‘Ik zie het niet op die manier, we verschillen erover van mening.’”

Hij frommelt wat met zijn pakje pijptabak. “‘Jij hebt het voor Poetin mogelijk gemaakt dat hij nu zo doet, je hebt je niet tegen hem verzet.’ Dat hoor je dan. Wat voor nut het had gehad als Maxim Osipov in de gevangenis was beland? Geen idee…”

Osipov steekt zijn pijp op, kijkt naar buiten.

Femke Halsema

Weer een hypothetische vraag. Zou hij ooit weer teruggaan naar Rusland? “Ik mis mijn vrienden die er nog wel zijn, ik mis mijn huis, en ik mis het heel erg om de graven van mijn ouders te bezoeken. Dus, ja. Maar ik zie het niet gebeuren in de nabije toekomst, en ik denk ook niet dat ik daar nog zou kunnen leven.”

Een somber vooruitzicht. Maar gelukkig is daar nog Amsterdam. “Ik heb jullie burgemeester gesproken, Femke. Ze kwam naar mijn lezing in De Balie. ‘Ik heb uw eerste boek gelezen, en ik kocht uw tweede. Wilt u het alstublieft voor me signeren?’ Ik was verbaasd, want ik keek voorheen altijd naar politici en bestuurders als vreemde, afwijkende wezens. ‘Ik bewonder uw stad,’ zei ik tegen haar. ‘Ik heb haar niet gebouwd, hoor,’ zei ze. Dat vond ik heel grappig. En iedereen spreekt Engels, en de mensen zijn aardig. Heel direct, maar aardig. En ik hou van de verhouding tussen orde en vrijheid. Ja, dit is echt mijn favoriete stad.”

Maxim Osipov: Kilometer 101. Vertaald door Yolanda Bloemen en Seijo Epema. Uitgeverij Van Oorschot, €25, 369 blz.