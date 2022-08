Schrijver Jessica Durlacher: ‘Ik ben met gepakte koffers en gespannen zenuwen opgevoed’

Met twee nieuwe boeken en de heruitgave van haar eerdere romans bij De Arbeiderspers viert Jessica Durlacher (60) haar 25-jarig schrijverschap. ‘Als schrijver ben je sowieso een verrader.’

Ze verlekkert zich over het hotelzwembad morgen, in de aaneenrijging van tropisch warme dagen. Na het gesprek, in de schaduw van haar Bloemendaalse tuin, zal ze in goed gezelschap afreizen om op vliegveld Twente het theaterspektakel Hanna van Hendrik te zien, een ode van actrice en vriendin Johanna ter Steege aan haar Twentse wortels. Wordt te laat om terug te rijden, beter het ervan te nemen.

Maar die middag wordt Salman Rushdie neergestoken. En blijkt dat een fatwa nooit verjaart, ook niet na 33 jaar, en dat terreur altijd kan toeslaan. Het is juist waar ze over schrijft in haar laatste roman De stem, geïnspireerd op de jaren dat Ayaan Hirsi Ali in haar leven was en de moord op Theo van Gogh. Voor en na de voorstelling – ‘ondanks alles geweldig’ – heeft ze het nieuws gevolgd. Voor het zwembad ontbreekt de volgende ochtend de stemming, liever snel weer naar huis.

“Dat we het er nét over hadden gehad,” zegt Jessica Durlacher later aan de telefoon. “Ik heb natuurlijk geprobeerd me voor mijn boek in te leven, maar elke aanslag is weer nieuw in zijn weerzinwekkendheid. Rushdie is zó met messteken toegetakeld, chilling. Net als bij Theo van Gogh. Zo’n haat openbaart zich dan.”

We zijn weer terug bij af, had ze gedacht. “Niet dat ik had gedacht dat de moslim­terreur weg was, laten we wel wezen, er zijn de hele tijd aanslagen geweest de afgelopen decennia. Maar niet zo symbolisch, op zo’n bekend iemand als Rushdie. Ik word wel moedeloos van de rij verschrikkingen, dit laat zien dat de waanzin nooit verdwijnt.”

Door de beveiliging waarmee Ayaan Hirsi Ali na háár fatwa werd omgeven en de soms draconische maatregelen, begrijpt Durlacher Rushdies wens om vrijer door het leven te gaan in New York. “Je wil het leven omarmen, je wil door en afstand nemen van al die angsten – zeker als er al een hele tijd niets is gebeurd. Maar je ziet nu: er is maar één echte beveiliging en dat is vijf, zes mannen met oortjes om je heen. Je ziet nu hoe weinig effect het heeft als je maar één bewaker neerzet. Heel deprimerend en heel angstaanjagend.”

Aan haar werd gevraagd, na de aanslag, of het niet een compliment was voor de literatuur dat een roman als gevaarlijk gedachtengoed wordt gezien. “Néé!” Dat is de ontkenning van de kracht van literatuur, van een boek als Rushdies De duivelsverzen waarin de vrijheid werd genomen de islam van alle kanten te belichten en verkennen, en zeker niet per se verketterd zoals de moslimfundamentalisten ervan hebben gemaakt.

Een roman is bij uitstek de plek om ideeën te onderzoeken, vindt Durlacher. Juist dat is wat ze zelf ook heeft willen doen in De stem, waarin een gezin in de ban raakt van het Somalische moslimmeisje Amal, dat de ster wordt van een zangwedstrijd, haar religieuze ketenen afwerpt en zich ontpopt tot activist – waardoor haar leven (en dat van anderen) in gevaar komt.

Durlacher viert deze zomer vijfentwintig jaar schrijverschap met, naast De stem en de novelle Baby als geschenkboek, een heruitgave van vier romans die niet meer ­verkrijgbaar waren. Het is een bevochten schrijverschap, van een dochter wier vader boven haar leven torende – de schrijver G.L. Durlacher, in wiens oeuvre zijn kampverleden centraal stond.

Beeld Linda Stulic

De Tweede Wereldoorlog is ook in haar boeken nooit ver weg. Maar de thema’s waarover ze schrijft mogen zwaar zijn, ze probeert ze altijd op te tillen in iets lichts. “Je moet verleiden, er theater van maken. Dat ik me toestond lichtzinnig om te gaan met de dingen die me zo na aan het hart liggen, betekende mijn doorbraak. Maar toen was mijn vader er al niet meer.”

Het is typerend geworden voor uw stijl, dat uw grote onderwerpen aansnijdt maar uw boeken toch makkelijk leesbaar zijn.

“Er zijn veel literaire schrijvers die dat commercieel vinden.”

Dat klinkt miskend.

“Ja, dat is wel zo. Maar ik krijg het ook elke keer wel weer voor mijn donder. Nu met De stem ook weer, dat door een recensent volkomen is neergesabeld omdat ik alleen maar haatdragende moslims zou hebben neergezet. Ik wilde eerlijk zijn over onze vooroordelen, onze houding bevragen tegenover een andere cultuur. Daar worstelen we allemaal mee sinds 9/11. Ik wilde in geen enkel opzicht een mening poneren, maar toch kreeg ik de gedachten­politie over me heen. Je voelt een afrekening en je weet niet waarom.”

U en uw man Leon de Winter waren ­bevriend met Ayaan Hirsi Ali en steunden haar. Wordt het u misschien aan­gerekend dat u een personage op haar hebt geënt?

“Het verhaal van Ayaan is een ander verhaal. Ze is nooit zo lang hier geweest als Amal in het boek in het gezin van Zelda en Bor. Mijn boek is een fantasie op basis van dingen die wel echt zijn gebeurd. Het feit dat Ayaan een fenomeen was en is staat voorop.”

“Ze heeft mij, ons, echt veel geleerd. Ik heb er veel over nagedacht waar zij uit voortkwam; ik wilde uitzoeken hoe je je verhoudt of moet verhouden tegenover een cultuur die je eigenlijk niet kent, waar je alleen je westerse manier van denken tegenover kunt stellen. Na 9/11 was de schok enorm. Er waren mensen boos op ons. We moesten ons achter de oren krabben, wat hadden we fout gedaan? Heel veel natuurlijk, maar we waren volkomen oblivious geweest, we hadden geen idee. Ik wilde juist daar eerlijk in zijn. Dit is onze tijd. Wat ik altijd op de loer voelde liggen is nú.”

Op de loer voelde liggen?

“Wij waren wel héél gelukkig dat wij niet die oorlog hadden waarin de generatie voor ons haar trauma’s had opgelopen. Wij waren ‘van na de oorlog’ en hadden dat allemaal niet. Dat is de illusie waarin wij zijn opgegroeid in de jaren zestig en zeventig en het kon alleen nog maar beter gaan in de jaren negentig.”

Nu slaat u wel de Koude Oorlog over.

“Ja, dat weet ik, maar daar hadden wij hier in het Westen toch eigenlijk weinig last van. En toen werd na 1989 het Oosten ook nog opengebroken. We leefden met de gedachte: alles wordt goed en Rusland wordt één grote kapitalistische gezelligheid. Zo’n irreëel beeld hadden we en dat heeft tot mijn spijt wel danig bijgesteld moeten worden. Maar eerlijk gezegd denk ik dat de meeste mensen nog steeds denken dat de tijd vóór corona, Oekraïne en 9/11 nog wel terugkeert. Er is nog steeds een niets-aan-de-handsfeer.”

Maar u voorvoelde dat het niet goed kon blijven gaan?

“Ik voelde de dreiging altijd, ergens op de achtergrond, het besef van het wonder van onze westerse mazzel terwijl zoveel stukken wereld die mazzel ontbeerden. Ik ben met gepakte koffers, gespannen zenuwen, voorzichtigheid en angst opgevoed.”

De stem leest ook een beetje als een ­liefdesverhaal: de betovering die van Amal uitgaat, maakt de leegte als ze uit het ­leven van dit gezin verdwijnt des te ­groter.

“Dat is ook wel zo. Verliefdheid is natuurlijk een vorm van fascinatie, het onkenbare leren kennen. Het mysterie waar je helemaal in wil, de verwondering. Dat is de verrukte fase en die kan in liefde uitmonden. Maar je kunt ook gekwetst worden als je zo open staat.” Peinzend:­“Misschien is verliefdheid toch niet het juiste woord; fascinatie dekt de lading beter. Ja, dat is het.”

Ayaan was vier jaar in uw leven, mist u haar?

“Nee, missen niet. Maar het was een intense periode, sterk verweven ook met 9/11, en dan nog het drama waarmee we werden omgeven door die verschrikkelijke moord. Dat ze naar de VS vertrok, hebben we mee helpen bewerkstelligen, vooral Leon. Dat ze vervolgens niemand meer wat liet horen is iets wat veel mensen nog steeds onbegrijpelijk vinden, maar vind ik ook close to character. Ze is bezig met zo’n groot doel. Maar we spreken elkaar weer af en toe. Na Rushdie nog niet. Maar ik vermoed dat ook bij haar alles van die tijd bovenkomt. Zij laat zich nog wel beschermen, dat is nog heel reëel. Maar daarnaar vragen is een no-go. Elke vorm van commentaar daarop is levensgevaarlijk.”

Een andere actualiteit in uw boek: The Voice. Het tv-programma waarin Amal furore maakt heet De stem. Uw boek was net verschenen en toen kwamen of die onthullingen. U zult gebaald hebben.

“Ja nou, verdorie, en ik hield van The Voice! Ik wilde laten zien wat de mogelijkheden van zo’n podium zijn, de macht van de media waardoor Amal ineens zo groot kan worden. Ik heb er ontzettend veel naar gekeken, tot en met die laatste uitzending. Toen we in LA woonden, waren we al enorme fans van American Idol en toen kwam hier The Voice. Het bleef altijd leuk, vooral die met kinderen – en nu is het zo verschrikkelijk níét meer leuk. Ik zocht voor mijn boek een vertaalslag, een pendant van het wereldpodium, en vond dat met zo’n televisieshow. Het bracht ook dat ­lichtere in een verhaal dat opbloeide uit dat van Ayaan van toen, maar vandaar zijn eigen weg heeft gevonden. Ook omdat ­zingen zoiets universeels en zo intens en indringend is.”

U heeft lang over dit boek gedaan.

“Maar geen tien jaar hoor, zoals ergens is geschreven. Ik heb het scenario van De held geschreven, de verfilming van mijn boek. De voorstelling Anne die Leon en ik gemaakt hebben in het Amsterdam Theater heeft heel veel tijd gekost. En er was het vertrek bij De Bezige Bij, in die zin was ik een tijdlang stuurloos. Uitgeverloos.”

U vertrok omdat De Bezige Bij Pleidooi voor radicalisering ging uitgeven van de Vlaamse activist en publicist Abou Jahjah, eerder voorman van de actiegroep Arabisch Europese Liga en volgens u antisemitisch.

“Ik moet daar niet over praten, dat is zo negatief allemaal. En ik was niet de enige: Leon, Margriet de Moor, Jolande Withuis, Hella de Jonge, Adri van der Heijden, Tommy Wieringa – veel schrijvers waren hier ongelukkig mee. Ik heb toen een statement gemaakt en op zo’n statement kun je niet terugkomen.”

Of, zoals u schrijft in De stem: ‘Geen risico’s nemen was iets voor verraders.’

“Dus ging ik weg uit een huis waar ik me altijd veilig had gevoeld, omdat ik niet een verrader wilde zijn.” Valt stil, peinst. “Weet je, het ergste is dat je als schrijver sowieso een verrader bent. Je bent een openbaarmaker en dat ook nog voor eigen gewin. Je haalt verhalen, je trekt ze uit de werkelijkheid. Daar zit verraad in en dat is niet anders. Maar dat is een ander soort verraad dan niet blijven bij wat je goed vindt en niet afwijzen wat je slecht vindt. Daar stopt het.”

Wat betreft dat openbaar maken, u put veel uit dicht bij huis. In De stem is Bor iemand die zich net als uw man flink roert in het publieke debat. Uw hoofdpersonen hebben ­dezelfde tweedegeneratie-achtergrond als u en uw echtgenoot.

“Dat is zo, ik zoek het dichtbij. Ik zoek naar echtheid en geloofwaardigheid en dat vind ik bij datgene wat ik ken. Je hebt altijd de anekdote, de plot, de gedachten, alles wat een verhaal voor mij een verhaal maakt, dat is nieuw. Maar de ingrediënten, het staketsel, haal ik uit het allerdichtbijste. Dat is een vorm van opportunisme, ik voel me soms een beetje een roofdier. Maar juist in alles wat je kent, vind je ­eindeloos veel interessants.”

Zelda verwijt Bor een groeiende mate van eerzucht met zijn mediaoptredens, terwijl ze zelf haar ogen ‘liefst een klein beetje struisvogelachtig gesloten houdt.’ Je bent als lezer geneigd dat als een privé-inkijkje te zien.

“Zoiets is gewoon puur handig, het past in het narratief en ik hou van tegenstellingen. Daar heeft Leon ook nooit problemen mee. Er zitten zeker dingen in die ik heb gevoeld, ooit. Maar belangrijke klachten zou ik nooit in een boek zetten. Ik speel er ook meer mee dan misschien lijkt.”

“En over die achtergrond ben ik nooit uitgepraat. Eigenlijk gaat elk boek van mij over geweten, wat de titel is van mijn eerste boek. Mijn geweten is gevormd door die vader. Een geweten dat van weten komt, weten dat de mensheid een Holocaust heeft doorgemaakt. En ik had deze vader die de Holocaust heeft meegemaakt, hij is exemplarisch. Daarom moet ik wel schrijven over wat mensen in hun geweten aantreffen, over goed en kwaad. Dat er kwaad is geweest – en ís – betekent dat je daarover moet nadenken.”

Besefte u dat al toen u begon met schrijven?

“Dat je dat zo ziet terugkomen in elke roman had ik niet zo bedoeld. Maar het is er.”

Uw debuteerde pas na uw vaders dood. Vormden hij of zijn statuur een drempel?

“Ja, dat was wel zo. Toen ik tegen mijn moeder zei dat ik stukken zou willen schrijven voor een krant leek haar dat ook onmogelijk. Zoals iets van een grote baan voor háár onmogelijk was geweest. Mijn ouders studeerden gelijktijdig sociologie. Maar mijn vader ging afstuderen en mijn moeder kreeg mij. En alles ging over die vader die heel controlling was. Ze heeft daarna nog een Nederlands MO gedaan, dat vond hij niet nodig en daarin was hij totaal niet supportive. Zoals hij ook niet nodig vond dat ze auto reed – iets wat ze nu met lust doet. Ze is net 88 geworden en still going strong.”

Was hij ook zo dwingend naar u en uw zussen toe?

“Jaaaa.” Stilte. “Het is moeilijk om uit te leggen, maar alles ging toch om hem. Zijn weerstand was heel laag, hij had allerlei kwalen en was veel ziek thuis. Als je zo ontzettend veel dingen inhoudt en onderdrukt, word je ziek. We wisten wel dát hij verschrikkelijke dingen had meegemaakt, maar we wisten niet wát.”

Beeld Linda Stulic

“Toen hij ging schrijven, is dat uiteindelijk toch naar buiten gekomen, in een geserreerde, gestileerde vorm. Niet dat hij ons nog iets extra’s gaf. Maar dat was eigenlijk ook heel genadig, want daarmee spaarde hij ons ook; hij had natuurlijk veel ergere dingen gezien.”

“Hij had een heel sombere, driftige kant. Ik ben zelf ook driftig, dat begrijp ik wel. Maar intussen waren we ook allemaal gek op hem. Hij was een enorme gangmaker en kon heel grappig zijn. En ontzettend hard lachen. Dat maakte alles weer dragelijk.”

En u zette toch dat schrijven door.

“Vanaf 1985 begon ik voor bladen te schrijven, ik heb heel veel journalistieke dingen gedaan en columns. En ik wist: ooit ga ik écht schrijven, dat ga ik gewoon doen. Voor het blad De held, dat ik mede had opgericht in mijn studententijd, heb ik mijn eerste verhaaltje, Schoorstenen heette het, geschreven. Echt verschrikkelijk, gemijmer over wat ik zag uit mijn ­studentenkamer, reminiscenties aan het kamp, heel erg.”

“Mijn zusje Eva, die op de Rietveld Academie zat – en de tekeningen op de kaft van deze nieuwe uitgaven heeft gemaakt – had iets soortgelijks. Haar eerste werk was iets zwaars met beton, ook vanwege de oorlog. We moesten daar later samen hard om lachen, dat we allebei waren begonnen met een monstrum dat voortkwam uit dat loodzware verleden. Pas toen ik aan mijn eerste boek werkte, merkte ik dat ik niet op die manier kan schrijven – in een depressie een depressie vangen is voor mij geen schrijven. Die lichtvoetigheid is als tegenwicht noodzakelijk.”

Uw schrijversjubileum wordt deze zomer gevierd. Hoe is het om zo terug te blikken?

Lacht. “Het is geen afsluiting hè, ik ben van plan nog heel veel meer te schrijven. Maar dit was vooral ook een goede reden om mijn romans opnieuw uit te geven. Ik had het gevoel dat alles verspreid lag en alleen nog via boekwinkeltjes.nl verkrijgbaar was. Het is leuk dat mijn huidige uitgeverij De Arbeiderspers nu die backlist weer in druk heeft. Dat ik weer bij elkaar hoor.”

Heeft u bij de heruitgave uw boeken herlezen?

“Ik kan er niet tegen. Ik kan er écht niet tegen. Van sommige boeken heb ik nog wel een passage herlezen. De dochter uit 2000 was zó’n succes, dat schreef eigenlijk zichzelf en ik wilde weten hoe ik bepaalde dingen had opgelost. Het lijkt wel een boek van een vreemde, terwijl ik tegelijk elke zin herken. Hetzelfde geldt voor De held uit 2010, dat ik moest bewerken tot scenario.”

“En over twee weken ga ik voor een optreden naar mijn vaders geboorteplaats Baden-Baden, ze willen me ook Durlach laten zien daar vlakbij. Het verhaal is dat mijn familie, die toen geen Durlacher heette maar Levi, daar in de diaspora is terechtgekomen. Ik moest passages uit De stem uitzoeken om voor te lezen.”

En hoe beviel dat?

“Toch wel goed. Ik weet waarom de ­dingen zijn ontstaan zoals ze zijn ontstaan. Al ben ik bang dat als ik het weer helemaal zou lezen, ik opnieuw zou gaan editen, al redigeer ik altijd al tot het gaatje. Maar dat is niet te doen. Het is dicht. Het is gestold. Zo staat het er, zo is het, niet aankomen!”