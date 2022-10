Schrijver Berend Sommer: ‘De man is in crisis, maar waarom zou dat erg zijn?’

Mannen zijn niet meer de baas, hoe gaan ze daarmee om? Die vraag fascineert schrijver Berend Sommer (32) mateloos. Zijn laatste roman zit vol dolende Amsterdamse dertigers, maar zelf hoort hij daar voorlopig niet bij. ‘Dit is voor mannen een eng moment.’

De man verkeert in crisis. Berend Sommer zegt het op een toon alsof hij er lang over heeft nagedacht.

“De man heeft minder ruimte dan twintig jaar geleden. Toen keken we er niet van op als om half negen ’s avonds vijf oude witte mannen tegen elkaar aan het praten waren op Nederland 1.”

Sommer is woordvoerder van de Nederlandse ambassade in Parijs. Maar vooral is hij een vertegenwoordiger van een nieuwe, aanstormende generatie schrijvers. In zijn werk laat hij, aldus zijn uitgever, ‘moderniteit en authenticiteit met een grimmig genoegen botsen’. Hoe dat ook zij: hij behoort in elk geval tot de best geklede schrijvers van Nederland. En ook dat is wat waard.

Op het terras van het Koninklijk Instituut voor de Tropen eet Sommer een tosti en drinkt een glaasje tomatensap. Wat hem interesseert, zegt hij: hoe gaan mannen ermee om dat de vanzelfsprekendheid van hun dominantie in twijfel wordt getrokken? “Hoe komt het dat sommigen zich moeiteloos een weg weten te banen door de nieuwe mores en anderen boos of moedeloos worden: er mag ook niks meer, niemand zit op mij te wachten, doe ik er nog wel toe? Mannen die afhaken of denken: dit is niet hoe het vroeger was, laten we die oude situatie weer herstellen.”

Zijn stelling: “De man is in crisis, maar waarom zou dat erg zijn?”

De wereld zit nog steeds…

“Vol met mannen die iets uitleggen. Dat klopt.”

Die pakken het gewoon wat slimmer aan?

“Dat denk ik. Maar uiteindelijk is het toch het verstandigst om je aan te passen. Verzet is zinloos.”

Waartegen zou je je ook moeten verzetten?

“Goede vraag.”

Tegen vrouwen?

“Dat is te simpel. Het is ook niet zo dat de vrouwen nu aan de macht zijn. De ruimte wordt alleen wat eerlijker verdeeld. Voor sommige mannen is dat een probleem.”

Voor jou?

“Ik voel me niet bedreigd. Als schrijver fascineert het me om te zien hoeveel woede er is in de maatschappij. Dat mensen verward opkijken en hun omgeving niet meer herkennen. Dat sommige mannen denken dat ze geen man meer kunnen zijn, dat ze terug moeten slaan en hun mannelijkheid moeten tonen. Het idee dat je iets wordt ontnomen, gaat uit van slachtofferschap: wij kunnen er niets aan doen, maar ze willen me niet meer. Ik vind het een beetje mal om te denken dat het leven draait om de vraag wie er schuldig is aan jouw ellende.”

Hoe zou je mannelijkheid willen omschrijven?

“Als controle. Je voelt je op je mannelijkst als je de touwtjes helemaal in handen hebt en precies weet wat er gaat gebeuren. Maar dat is niet exclusief. Als een vrouw controle heeft kan ze zich ook heel vrouwelijk voelen. Snap je?”

Nee.

“Het gaat om zelfvertrouwen. Als je controle verliest, ben je kwetsbaar. Dat is voor mannen een eng moment.”

Dus de crisis van de man…

“Komt erop neer dat er iets meer controle naar vrouwen gaat.”

Beeld Ivo van der Bent

Sommer zat als kind op de school in Frankrijk, waar zijn vader correspondent was voor de Volkskrant. Hij werkte voor Elseviers Weekblad en HP/De Tijd en was kortstondig redacteur bij de talkshows Beau en M. Nu woont hij in Parijs.

Lezen is leuker dan leren, dacht hij toen hij op zijn zeventiende The Secret History van Donna Tartt las in de Leidse universiteitsbibliotheek. Aan het einde van het jaar had hij zijn studie rechten aan de wilgen gehangen. “Ik dacht: ik ga gewoon verhalen schrijven,” zegt hij. “Ik zou ze niet graag teruglezen, maar zo werkt het: als je gaat zitten en je hebt een eerste zin, dan komt meestal ook wel de volgende zin.”

Is het zo makkelijk?

“In essentie wel. Maar om het goed te doen moet je veel studeren, veel boeken lezen en veel oefenen. Fictie is mijn motor. Schrijven is een vloek en een zegen.”

Wanneer durfde je jezelf schrijver te noemen?

“Toen ik mijn eerste boek had uitgegeven.”

Als je zo graag wil schrijven, hoe kom je dan op de ambassade terecht?

Lachend: “Het is heel verdrietig, maar ik heb een inkomen nodig. Ik heb best een dure levensstijl. Vaak uit eten, mooie schoenen. Het is toch een beetje zonde als je in Parijs woont en op je appartement zit met een pan macaroni met kaas.”

“Het is wel lastig: als je naast je gewone werk een boek wil schrijven, heb je een draconische discipline nodig. Ik begin elke ochtend om zeven uur. Dan schrijf ik tot een uur of negen en ga ik naar kantoor. ’s Avonds om negen uur ga ik weer verder tot een uur of elf.”

Maak je nog wel een beetje lol in je leven?

“Jazeker, maar als je het schrijven niet serieus neemt, wordt het niks. Een paar jaar geleden vroeg ik Connie Palmen om wijze raad. Ik kwam niet vooruit en snapte niet waarom. Stiekem hoopte ik op medeleven. Ze was meedogenloos: als je geen echte schrijver bent, is dat helemaal niet erg, maar dan moet je gewoon niet schrijven. Godverdomme, dacht ik. Als je er heilig in gelooft, dan voelt het heel natuurlijk om er veel voor opzij te zetten. Dan wil je gewoon dat boek schrijven, al is het minder leuk dan ergens op een terras champagne drinken.”

Zijn nieuwste boek, zijn derde, is een zedenschets geworden van zijn generatie: Gouden Dagen. Een roman vol dolende Amsterdamse dertigers, bezien door de ogen van een jonge vrouw, die ook al niet weet wat ze met haar leven aanmoet.

Een boek ook over de crisis van de man. De een schopt het tot bekende schrijver, werkt bij De Correspondent als correspondent ‘Kloof’, maar loopt vast in zijn eigen succes. Een ander eindigt als teleurgestelde leraar Nederlands in Gouda, terwijl een derde zich verliest in de drugs en eenzaam sterft. De broer van de hoofdpersoon is een ‘gewone man’ die zijn nieuws van Geenstijl haalt en op een goede dag besluit zijn Playstation te verruilen voor de sportschool en een datingcoach.

Oudere exemplaren van de soort banen zich moeizaam een weg door het moderne leven. Universitair docent Hans Verbruggen is ‘een dinosaurus die per toeval de meteorietinslag heeft overleefd’, die zich opwindt over het feit dat zijn boekenkast plaats moet maken voor flexwerkplekken en een lounge met velours banken.

De vijftigjarige Gabriël Gogel is een volgevreten, zelfgenoegzame columnist die er maar niet in slaagt de grote Europese roman te schrijven waar hij het altijd over heeft.

Een man die grote gelijkenis vertoont met Michaël Zeeman, voormalig boekenredacteur van de Volkskrant. Een notoire ruziemaker die in 1986 door de eigenaar van boekhandel Tille in Leeuwarden werd aangeklaagd wegens diefstal van duizenden boeken.

Hou je van Zeeman?

“Hij fascineert me. Hij was iemand met een encyclopedische kennis. Een man die, toen hij in 2009 overleed, 40.000 boeken in zijn huis bleek te hebben staan, maar zelf nooit een roman heeft geschreven, terwijl dat wel zijn ultieme droom was.”

“Ik baal ervan dat ik hem nooit heb ­ontmoet. Hij las elke dag een roman. Een hele. Onvoorstelbaar. Ik heb alles van hem gelezen, ik heb zijn boekenprogramma bekeken en zijn radio-interviews beluisterd. Ik heb uren zitten googelen: hoe klonk hij, wat voor man was het? Het heeft me tweeënhalf jaar gekost om Gouden dagen te schrijven, maar ik denk dat minstens een derde van de tijd is opgegaan aan de dialogen van Gabriël Gogel.”

Vond je Zeeman geen eikel?

“Waarom?”

Hij was arrogant, jatte boeken, was helemaal vol van zichzelf.

“Ik ken mensen die hem tot in het diepst van hun vezels haten. Dat begrijp ik goed, maar er zijn ook mensen die hem fantastisch vonden. Dat begrijp ik ook. Ik heb daar geen oordeel over.”

Zou hij het in deze tijd overleven als man?

“Ik denk het niet, hahaha.”

Heb je een heimelijke bewondering voor die generatie mannen waartoe ook ­Zeeman behoort?

“Voor dit specifieke exemplaar wel.”

Je vader, Martin Sommer, maakt ook deel uit van die generatie.

“Wat wil je dat ik erover zeg?”

Het is ook een man die graag veel ruimte inneemt met zijn column in de Volkskrant.

“Hij heeft er hard voor gewerkt.”

Dat zeggen ze allemaal.

“Ik vind het eigenlijk een beetje ongemakkelijk om hier over mijn vader te praten. Het gaat toch om mij?”

Beeld Ivo van der Bent

Zijn boek is goed ontvangen, zegt hij. Alleen maar goede recensies. Dat verbaast hem dan weer niks. “Ik weet dat wat ik heb gemaakt erg goed is.”

Van bescheidenheid heb je geen last.

“Ik denk gewoon dat ik op dit moment, waar ik nu sta, geen beter boek had kunnen maken.”

Vind je kritieken belangrijk?

“Nee, niet echt. Het is leuk voor de verkoop. En het is goed dat er veel over boeken wordt geschreven, maar wat een ander van mijn boeken vindt is ruis.”

En als iemand je boek helemaal afbrandt?

“Dat zou ik één dag stom vinden. ”

Wat kenmerkt jouw generatie?

“Wij zijn de eerste generatie die groot is geworden met de smartphone. Dat heeft gezorgd voor vervlakking en conformisme. Mensen van mijn generatie denken: ik moet niet te veel uit de maat lopen, want je weet nooit wat de anderen ervan vinden. Dat zorgt voor een zekere mate van ironische distantie. Ik maak mezelf er ook schuldig aan: altijd zorgen dat je iets snel weer terug kunt nemen.”

Nooit vuile handen maken.

“Angst om je uit te spreken en te zeggen: dit is waar ik voor sta. En ik denk dat er, zeker in Amsterdam, een soort progressivisme heerst, maar dat het vooral niet te veel mag kosten. Tenminste: het mag wel veel kosten, maar niet van mijn eigen geld.”

In je boek beschrijf je een generatie met een ingebakken onzekerheid over hoe het verder moet in het leven.

“Dat is vooral een strijd die hoort bij een bepaalde leeftijd. Ik vind de drang tot conformeren opvallender. Die is in Amsterdam groter dan in Parijs.”

Waar merk je dat aan?

“Iedereen kleedt zich hetzelfde. Alle jongeren lijken op elkaar en in elke kroeg kun je zeven soorten gin tonic bestellen.”

Zie je nog andere grote verschillen tussen Frankrijk en Nederland?

“Voor mijn werk luister ik elke ochtend naar de Franse radio. Daar beginnen ze om negen uur gewoon een half uur te leuteren over een boek. In Nederland gaat de radio alleen maar over sport. In Frankrijk hebben ze oog voor de waarde van cultuur. In Nederland is het beeld ingebakken: cultuur is iets voor de rijken. Dat is een barbaarse opvatting. Cultuur is van ons allemaal. Als je dat niet onderwijst, erodeert het fundament van wat je als samenleving wil zijn.”

Twitter je daarom zoveel over Dries Roelvink?

“Die volg ik al vanaf mijn zestiende, ver voordat hij was doorgebroken. Ik vond hem grappig, omdat hij een hele slechte zanger was, maar op een gegeven moment werd hij uitgenodigd voor allerlei talkshows om over politiek te praten. Volgens mij is hij een aardige man, maar ook een symptoom van de afvlakking van de Nederlandse cultuur. Dat ze denken: we moeten nog de stem van de Albert Cuyp hebben. Alleen woont Dries Roelvink niet op de Albert Cuyp, maar in de PC Hooftstraat.”

Ook een man die veel ruimte inneemt.

“Zeker, ja. Veel te veel ruimte.”