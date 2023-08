Actrice en fotograaf Randy Fokke observeert de straten van de stad.

Nog niet zo lang geleden, toen een zekere pan­demie de wereld had lamgelegd, kreeg de binnenstad een nieuw gezicht. Althans: een gezicht dat gedurende mijn leven grotendeels verborgen was gebleven achter een muur van massatoerisme.

Zoals zovelen maakte ik lange wandelingen over de uitgestorven Wallen, de zwanen in de grachten werden ineens het hoofdvertier, de schoonheid van de gevels maakte de dagen lichter. Soms is esthetiek niets minder dan een medicijn, ook als een virus onverminderd voortwoekert.

De stad had haar plek heroverd, de mens was slechts een nederige gast. Vaak fantaseerde ik tijdens mijn pandemiewandelingen over vervlogen tijden, ­tijden die ik slechts uit boeken ken, van beelden in zwart-wit.

Toen ik onlangs in Weesp langs de gracht wandelde, katapulteerde de aanblik van de stille overkant met het mooie huis me terug naar mijn expedities over de kalme Wallen. Ik zou ­bijna – heel even – de ontluisterende aanleiding van de destijds zo stille stad vergeten.

Schoonheid doet ellende verbleken, kort en hevig, maar het is beter dan niets.