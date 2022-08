School’s Cool koppelt al 25 jaar mentoren aan Amsterdamse kinderen

Beeld Shutterstock / Jr images

Hoe helpen jullie kinderen?

“We hebben in Amsterdam en Diemen nu 350 vrijwilligers die zich inzetten voor 760 kinderen op voornamelijk gemengde scholen. De mentoren gaan wekelijks bij hen op bezoek. Niet alleen om hun schoolwerk te verbeteren, maar ook om het geluk van de kinderen te verhogen.”

En lukt dat?

“Ja, er zijn veel positieve verhalen. Ons traject duurt anderhalf jaar, maar veertig procent van de kinderen blijft in contact met de mentor. De vier meiden die ik begeleidde zie ik ook nog steeds, terwijl ze inmiddels begin twintig zijn.”

Gaat het goed met ze?

“Absoluut. Een van de meiden werd op de basisschool erg gepest, omdat haar ouders wit zijn en zij zwart is. Ze is geadopteerd door lieve mensen, maar kinderen praten liever niet met hun ouders over zulke onderwerpen. Ze gaan eerder naar een vriendin. Als je dan geen vriendinnen hebt, sta je er alleen voor. Toen zij naar de middelbare school ging, werd ik haar mentor en kon ze er met mij over praten. Ze is nu een sterke vrouw met een goede baan.”

Op naar de volgende 25 jaar?

“Zeker, het liefst zouden we álle kinderen begeleiden. Ik hoop op een samenleving waarin we elkaar ondersteunen zonder dat daar geld tegenover moet staan. De passie om een kind verder te brengen zou genoeg moeten zijn. Daarnaast geloof ik dat dit werk helpt om eenzaamheid terug te dringen, doordat de vrijwilligers contact hebben met mensen uit hun eigen buurt. Zo zullen ook verschillende culturen dichter bij elkaar komen. School’s Cool is er niet alleen voor het kind, maar voor de hele stad.”