Scholieren kopen via Snapchatkoeriers steeds vaker hasj, ketamine en xtc: ‘Dealen is cooler dan vakkenvullen’

Vapes met mierzoete smaakjes, THC gummiberen, weed, xtc, ketamine: het wordt steeds vaker via Snapchat aan jonge scholieren verkocht. De Snapchatkoeriers zijn meestal niet veel ouder. ‘Wie een drugsmenu in zijn stories deelt, kan rond de 35 euro verdienen. Dat is veel geld voor een veertienjarige.’

Toen ze steeds vaker een zoete geur rook in de de kamer van haar veertienjarige zoon, een geur die vaag deed denken aan toiletverfrisser, ging moeder Sophie (43) uit Haarlem op onderzoek uit. Ze ontdekte dat haar zoon en zijn vriendjes aan vapes lurkten. “Ik vroeg hem hoe hij eraan kwam. Via een dealer op Snapchat, vertelde hij. Voor hem was het de normaalste zaak van de wereld.”

De online verkoop van e-sigaretten, in zoete kleurtjes met nog zoetere smaken als watermeloen, hazelnootpasta en mango, heeft onder scholieren een enorme vlucht genomen. Net zo populair is het illegale snus, nicotinezakjes die je onder je lip plakt met hetzelfde verslavende effect als een sigaret. De toename van de online verkoop is mede te danken aan influencers, die vapes en snus via TikTokvideo’s aanprijzen, maar hangt ook samen met het smaakjesverbod op e-sigaretten, dat sinds januari van dit jaar van kracht is.

Moeder Sophie besluit om mee te kijken op het Snapaccount van haar zoon en ziet daar advertenties van dealers met namen als Sjaakie-VI en Assie voorbij komen. “Ik maakte zelf een Snapchataccount aan, onder een fake meisjesnaam, met een avatar met fonkelende kristallen, en ging gericht op zoek naar termen als vape, snus, assie (hasj) en ketamine. Na twee weken kreeg ik tien tot vijftien vriendschapsverzoeken per dag, daar zat ook veel narigheid tussen; vechtfilmpjes, dickpics en aanbiedingen van pooiers om 3500 euro per te dag te verdienen als gezelschapsdame.” Maar Sophie wordt vooral belaagd door dealers die via Snapchat adverteren. “Er kwamen veel menu’s voorbij met daarin aanbiedingen van vapes en gummiberen met THC, weed en assie (hasj), sterke drank, maar ook ketamine en xtc. Ik maakte overal screenshots van en stuurde die door aan de politie. Die kunnen er helaas weinig aan doen.”

Nadat ze de vapes van hun twee zoons – de andere is 12 jaar – hebben afgepakt, gaan Sophie en haar man met beiden het gesprek aan. “Zo leerde ik dat de koeriers vaak niet veel ouder zijn dan zijzelf en dat de thuissituatie niks zegt. Iedereen kan het doen, Snapchat heeft dealen heel laagdrempelig gemaakt. Jongeren worden er ook via personeelsadvertenties benaderd of ze een zakcentje willen verdienen door te gaan bezorgen. Wie een menu van een dealer in zijn stories deelt, kan rond de 35 euro verdienen, dat is veel geld voor een veertienjarige.”

Heel rijk worden de vaak jonge bezorgers er uiteindelijk niet van, ze krijgen minder dan vijf euro per bezorging, zegt Sophie. “Het gaat vooral om het stoer doen, dealen is cooler dan vakkenvullen. Ze zijn zich vaak niet bewust van de gevaren, zoals ripdeals, waarbij zowel koeriers als klanten kunnen worden beroofd.”

Telefoons zijn vergif

Veel ouders hebben geen idee wat zich allemaal afspeelt op de telefoon van hun kinderen. De Amsterdamse Dorien (48) had door dat haar dertienjarige dochter wiet rookte en ook al een paar keer xtc had gebruikt. “Toen ik haar vroeg hoe ze aan het spul kwam, vertelde ze dat het via Snapchat werd aangeboden.” Haar dochter sprak vervolgens met vriendinnen af met een jonge verkoper op het Museumplein of op een tramhalte. “Telefoons zijn een soort vergif voor jonge kinderen, het is moeilijk te reguleren. Het zou al helpen als de wetgeving voor Snapchat strenger wordt.”

Dat beaamt Pim (28), een van de drie digitale wijkagenten die Amsterdam sinds 2020 heeft en die onder andere meer bewustwording moeten creëren onder collega’s over de toegenomen digitale criminaliteit. “Als digitaal wijkagent in West verbind ik het web met de wijk. We worden als maatschappij links en rechts ingehaald door de digitale ontwikkelingen, wegkijken is geen optie. Snapchat is redelijk anoniem, omdat berichten snel weer verdwijnen wordt het ook veel gebruikt voor allerlei misstanden, zoals de verkoop van namaak merkkleding.”

Sinds een halfjaar krijgt de politie steeds meer signalen over dealers die via Snapchat vapes en drugs verkopen, een trend die is overgewaaid uit de VS, aldus Pim. “De laatste maanden vinden we ook steeds meer wegwerpvapes en lege zakjes edibles, zoals gummiebeertjes met THC, in speeltuintjes en op schoolpleinen, dé hangplekken voor vooral jonge kinderen. Jongeren die we op straat aanspreken geven aan dat het heel makkelijk is om via Snapchat te bestellen. Het gebruik van vapes en gummieberen zien ze vaak als iets onschuldigs. Dat baart ons zorgen, want via hetzelfde menu worden ook extremere middelen aangeboden, zoals harddrugs. Voor ouders is het belangrijk om te beseffen dat de smartphone voor hun kind een portaal kan zijn naar een heel andere wereld.”

Sinds een halfjaar krijgt de politie steeds meer signalen over dealers die via Snapchat vapes en drugs verkopen. Beeld Ted Struwer

Snapchat is een lastig medium, niet alleen voor ouders, ook voor de politie, zegt de digitale wijkagent. “Het komt in de buurt van een versleutelde chatservice, voor opsporingsdiensten is het niet makkelijk de vinger erop te leggen. We hebben gelukkig wel goede contacten met het platform en veel data zijn uiteindelijk wel te achterhalen. Het is goed om meldingen te maken van Snapchatdealers zodra je ze voorbij ziet komen op de telefoon van je kind. Zodra er een gebruikersnaam bekend is, kan de politie bijvoorbeeld identificerende gegevens vorderen van die betreffende persoon en gebruiken in een strafrechtelijk onderzoek.”

Gevaarlijk en verslavend

Jeugdagent Pauline (48) geeft voorlichting over onder meer Snapchatdealers en wapenbezit op middelbare scholen in Noord-Holland. “Ouders hebben geen idee in wat voor nieuwe wereld hun kind terechtkomt wanneer ze naar de middelbare school gaan. Veel denken dat hun kind niets illegaals zal doen, maar die garantie heb je nooit. Kinderen uit alle lagen van de maatschappij hebben een smartphone op zak. Vooral jongeren onder de achttien, die nergens heen kunnen, maar elkaar wel opzoeken in parken en op straat, zijn de doelgroep van de (jonge) Snapchatdealers.”

Het onderwerp bespreekbaar maken is beter dan telefoons verbieden, benadrukt de jeugdagent, die zelf ook moeder is van twee pubers. “Verdiep je in de leefwereld van je kind, zorg dat ze met je durven te praten. Kinderen moeten weten hoe gevaarlijk en verslavend vapes en drugs zijn, en dat dealen geen onschuldige of stoere activiteit is. Zie je advertenties voorbij komen van Snapchatdealers: maak er melding van, dat kan ook bij Meld Misdaad Anoniem.”

De zoon van Amsterdammer Marc (50) was dertien jaar toen hij begon met blowen en experimenteerde al snel ook met hardere drugs, waaronder xtc en lsd. “Ik was in shock over hoe makkelijk het voor jonge kinderen is om zulke heftige drugs te bestellen via hun smartphone. Ik werd er vooral heel boos van, ik heb zelfs een mail aan Femke Halsema gestuurd. Een ambtenaar nam contact met me op en vertelde me dat ze van het probleem op de hoogte zijn en het bespreken, dat was alles. Als ouder sta je machteloos; drugs regelen is voor jonge kinderen even makkelijk als een patatje halen.”

Mark en zijn vrouw gingen met hun zoon naar de Jellinek, hij is inmiddels van de drugs af. “Als ik ooit zo’n Snapchatdealertje op het Museumplein was tegengekomen, had ik hem met zijn ballen tegen het Stedelijk Museum geniet. In plaats van een paar stillen, die er volgens mijn zoon zo uitgefilterd worden, zou een groep boze ouders daar niet misstaan.”

De namen van de ouders zijn om privacyredenen gefingeerd en bekend bij de redactie. Vanwege hun werk delen de politieagenten geen achternamen.