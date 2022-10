Schilders gingen met klassieke zilverstiften aan de haal in het Amsterdam Pipe Museum

Beeld Shutterstock

U geeft tekencursussen en voor de gelegenheid deed u dat met zilverstiften?

“Dat is een klassieke techniek die eigenlijk alle oude meesters, onder wie Rembrandt, gebruikten omdat het potlood nog niet was uitgevonden. De tekening lijkt meer op een etsje, alsof je met een naald in het speciaal geprepareerde papier hebt gekrast. De zilverdraden kun je niet meer courant kopen, die heb ik speciaal laten trekken door een bevriende edelsmid.”

Gummen is er niet bij?

“Het stiftje laat een zilverspoor achter. Het moeizaam prepareren van het papier heeft ook een voordeel: het dwingt je rust te nemen. En als het klaar is, sta jij er ook helemaal klaar voor. Ik kan de methode alle beginners aanraden, en met zo’n stiftje doe je ongeveer je hele leven.”

De tentoonstelling evolueert, begrijp ik?

“Zilver oxideert, na een maand of zes wordt de tint warmer, zoals een zilveren theelepel uitslaat.”

Wat vonden uw twaalf cursisten ervan om naar het pijpmuseum te worden gedirigeerd?

“Uit nood geboren, omdat het gebouw waarin de Zondagsschilders (een ‘Amsterdamse vereniging voor Amateur-Kunstenaars’, red.) huizen, zou worden verbouwd. Roken wordt geassocieerd met iets negatiefs, maar ik moet zeggen: zo’n inclusief museum als het Amsterdam Pipe Museum ken ik eigenlijk niet. De hele wereld is er vertegenwoordigd, van Afrika tot China.”

Bestaat de expositie uit twaalf werken?

“Veel meer, we hebben ons niet beperkt tot een pijp per cursist. Het is een selectie van ons werk met de voorbeeldpijpen ernaast. Het tekenen in musea wordt door het toeslaan van de mobiele fotografie steeds minder beoefend, maar staat echt in een traditie.”