Schilderen tijdens het wijn drinken bij PaintFest

PaintFest moet het gevoel van een nachtclub geven. Beeld Daphne Lucker

Joost Zuurbier (50) kwam tijdens een vakantie in Rusland in een studio waar mensen schilderlessen volgden, terwijl ze een glas wijn dronken. Hij vond het er zo leuk uitzien, dat hij met zijn vriend Maarten Mulder (42) op onderzoek uitging. Het bleek te gaan om de paint and sip industry, een Amerikaans concept.

De heren volgden vervolgens in Amerika veel van deze cursussen om het trucje af te kunnen kijken. Waarom is dit er niet in Nederland, dachten ze, en zo begonnen ze PaintFest. Drie jaar geleden huurde het duo het pand waar voorheen de vintagewinkel Itemz zat. Na een grote verbouwing werkten de mannen in februari 2020 al naar de opening toe, maar helaas kwam de coronapandemie en ging alles op slot.

Nu is de zaak eindelijk open, en met de knalpaarse, roze en groene muren is het pand niet te missen. De eigenaren willen dat het het gevoel van een nachtclub geeft, waar het vooral om gezelligheid draait. De cursussen worden voornamelijk in de avond gegeven, omlijst door muziek. Er hangen verschillende schilderijen, gemaakt door de kunstenaars die de lessen geven. Online kunnen bezoekers kiezen welk schilderij ze willen namaken en tijdens de cursus krijgen ze dit proces stap voor stap uitgelegd.

“Ik ben zelf helemaal niet kunstzinnig, dat laat zien dat iedereen dit kan doen, ook al heb je nog nooit een kwast aangeraakt,” zegt Mulder. Een cursus kost 39 euro en een wijntje of biertje bestel je aan de bar. Binnenkort opent een tweede vestiging van PaintFest in Rotterdam en in Utrecht zoeken ze naar een locatie.

