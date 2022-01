Schilderen op een leren jas tijdens deze workshop in De Pijp

Beeld Kiki

Iedereen kan schilderen met… Kiki?

“Als kind deed je het ook, zonder erover na te denken. Eenmaal volwassen hebben mensen opeens last van faalangst, maar ze kunnen het nog steeds. Tijdens de workshops schilder ik zelf mee en kun je bij mij afkijken hoe ik het doe.”

Je kunt voor een doek kiezen, maar het schilderij mag ook op een leren jas.

“Voor een canvas, schilderspullen, thee en koekjes zorg ik, maar die leren jas moet je zelf meenemen.”

Heb je zelf nog een favoriet onderwerp om te schilderen?

“Muziekhelden, filmsterren, het circus, pin-ups, dieren en eenhoorns. Ik heb net al het artwork gedaan voor de albumhoes, posters en stickers van de band, Koala Rage. Mijn expositie in What is Happening Here Gallery, in een voormalig bankgebouw in de Reguliersdwarsstraat, is weer te bekijken zodra alles open mag.”

Is schilderen de ideale lockdownhobby?

“Schilderen is heel rustgevend. Een paar uur lang ben je met niets anders bezig dan met wat er op het doek gebeurt. Als je schildert of tekent kun je je eigen fantasiewereld creëren en even ontsnappen aan de realiteit. Tijdens een workshop kun je je creatieve vuur herontdekken, of wie weet wordt het wel je nieuwe passie. Trouwens, ik geef ook next level schminkworkshops, om je thuisparty een feestelijke touch te geven.”