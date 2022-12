Scenarioschrijver Roos Ouwehand: ‘Bitch vind ik een rotwoord en van powervrouw moet ik ook braken’

Tien jaar geleden vond actrice Roos Ouwehand (54) zichzelf opnieuw uit als scenarist, onder meer van de hitserie Oogappels. Haar fascinatie voor het menselijk onvermogen ontstond al vroeg. ‘In ons gezin werd heel slecht naar elkaar geluisterd.’

De keukentafel, haar laptop, een kop koffie binnen handbereik: meer heeft Roos Ouwehand (54) niet nodig om scenario’s te schrijven. Onlangs ging haar speelfilm Piece of my heart in ­première en deze week was het Oog­appels-kerstverhaal Kerst­appels te zien. Er ligt alweer een kolossale stapel werk te wachten. Ze ontwikkelt een eigentijdse musical en werkt aan een filmscript voor regisseur Norbert ter Hall, met wie ze in 2019 Mi vida maakte. Ze zint op een groot project rond jeugdvriendin Tjitske Reidinga – maar nu eens geen komedie zoals Doris – en ze wil een film schrijven over het jaar na de oorlog. Met een glimlach: “Daar moet ik nog een producent voor zoeken die dat net zo’n goed idee vindt als ik.”

Haar telefoon licht op. In de appgroep van Oogappels worden de eerste ideeën voor seizoen 6 uitgewisseld met coscenarist Lex Passchier en regisseur Will Koopman. “De gezinnen in de serie zijn nogal welvarend, maar ik zou ook iets willen doen met de moeite die veel mensen nu hebben om rond te komen vanwege de inflatie en de energiecrisis. De alarme­rende toename van depressiviteit, eenzaamheid en stress onder jongeren baart me ook zorgen. Ik vind het belangrijk om maatschappelijke thema’s aan te kaarten, maar het moet geen Postbus 51-spot worden. Oogappels is entertainment, we gaan niet zeggen: zo moet u leven.”

De muur van de woonkamer is bedekt met stemmige schilderijen van landschappen en een somber werk van Andrey Klassen. “Dat heb ik gekocht tijdens de coronacrisis om mezelf op te fleuren. Ik werkte altijd al hard, maar toen was er helemaal geen reden meer om te stoppen.”

Ze rondde onder meer het scenario af voor de historische dramaserie De Joodse Raad, een beladen opdracht, die haar vijf jaar plus de nodige twijfels kostte. “Ik ben me ervan bewust dat sommige mensen zullen denken: o, dat meisje van Oogappels denkt nu dat ze iets kan maken over zo’n belangrijk onderwerp.”

De opnames beginnen binnenkort. “Ik heb er hard aan gewerkt om het verhaal genuanceerd te vertellen. Maar je hebt ook te maken met een budget, soms moet je wat aanpassen. Dat is de pijnlijke en soms frustrerende realiteit, dat het ook betaalbaar moet blijven.”

Hoogste tijd voor een kerstreces, maar zonder toeters en bellen graag, wat Ouwehand betreft. “Ik heb niet zoveel met kerst, en nu is mijn oudste zoon ook nog eens op reis. Mijn beste vrienden hebben me uitgenodigd om op tweede kerstdag te komen eten, samen met mijn moeder en mijn jongste zoon. Ik denk dat we kerst de komende jaren vaker gaan vieren met vrienden, en met de vader van mijn zoons en diens nieuwe vriendin en háár kinderen. Dat lijkt ons gezellig, zo’n patchworkkerst.”

Naast Kerstappels schreef Ouwehand dit jaar nog een kerstfeestscenario: Grote vragen, een aflevering van de Prime Videoserie Modern Love Amsterdam.

U vertelde ooit dat u in een scenario spanning creëert door te zorgen dat er twee dingen tegelijk gebeuren.

“Ja, je hebt altijd twee ideeën nodig die op elkaar inwerken. Modern Love is gebaseerd op gelijknamige columns uit The New York Times. Er zat er een bij over een vader met volwassen zoons en een moeder die overleden was. Die twee heb ik met kerst gecombineerd. Ik zag de situatie meteen voor me. Zo’n gezin waarin de moeder wegvalt en er vier mannen overblijven. Die moeder zorgde dat er werd gepraat en dat er dingen werden uitgesproken. Omdat ze doorvroeg: hoe zit het nou met je studie, waarom is je relatie uit?”

“Die mannen kunnen dat niet omdat ze als het ware geen tolk meer hebben. De jongste zoon lijdt daar erg onder, dat is het eerste gegeven. Het tweede is dat je terwijl de aflevering vordert ziet dat hij verliefd wordt. Dat is een grote stap, want zijn leven is stil komen te staan. Omdat hij denkt: er mogen geen nieuwe dingen gebeuren want ik kan het niet meer aan mijn moeder vertellen. Intussen zie je zijn vader en broers worstelen en probeert hij daar beweging in te krijgen.”

Hoe verwerkt u die dynamiek tot een scène?

“Als ze nog even stad ingaan om wat dingen te kopen voor het kerstdiner zien ze in de ruit van een makelaar hun ouderlijk huis te koop staan. Daar schrikken ze van, maar er is ook boosheid en verdriet. Dat vind ik interessant, mensen die iets heel erg vinden worden meestal boos of beginnen over iets anders. Een van die broers roept meteen: ‘Dat is een veel te lage vraagprijs! Daar kan een ton bovenop!’ Terwijl hij eigenlijk wil zeggen: ‘Ik ben verdrietig pap, want ik ben zo aan dit huis gehecht.’ Het is heerlijk om met die tegenstelling te spelen. Konden we ons verdriet maar tonen. Konden we maar zeggen: je doet mij nu pijn. Maar dat leren we vaak pas als we veel ouder zijn.”

Kunt u dat thuis ook niet?

“Totaal niet. Nou ja, ik kan heus wel iets aankaarten, maar als ik word overspoeld door iets, kan ik vaak pas een dag later uitleggen waarom ik het nou precies zo erg vind.”

Uw zoon Joost kreeg op zijn 18de verjaardag een brief van u waarin u hem een hart onder de riem stak. Doet u dat soort dingen vaker?

“Het was eigenlijk een speech die ik hem ook als brief heb gegeven. Ik vind het een mooie gewoonte grote gelegenheden aan te grijpen om iets tegen iemand te ­zeggen, als piketpalen in de tijd. Ik zag dat als kind thuis bij Robert Alberdingk Thijm, mijn beste vriend, die ik al ken sinds de middelbare school en die ook scenario’s schrijft. Zijn ouders deden dat met verjaardagen. Ik vind dat iets van beschaving. Ik snap nooit waarom mensen zeggen: we gaan trouwen, maar we willen niet dat iemand iets zegt! Het is zo ontroerend. Robert en Norbert zijn in dezelfde zomer getrouwd als Jasper en ik, in 2000. Op ons huwelijk gaf Robert mij een zilveren pen en zei hij: ‘Ik vind dat je ook moet gaan schrijven.’ We hadden het er weleens over gehad, maar dat hij dat zo specifiek zei, vond ik heel bijzonder.”

Beeld Sanja Marušić

“Toen Joost 18 werd, vond ik dat een mooi moment om samen terug te kijken naar de mooie en ingewikkelde dingen. Daar hebben we het niet vaak over. Joost is nu 21. Op de lagere school heeft hij een rottijd gehad omdat hij heel dyslectisch was en daardoor niet mee kon op school, terwijl hij hartstikke slim was. Maar iedereen dacht dat hij dom was omdat hij niet kon lezen. Het is allemaal goed gekomen. Dat heb ik aangehaald in die speech. Ik zei: ga het leven ontdekken en ik zal er altijd voor je zijn. Speechen is een beetje raar, er is altijd iets dat je tegenhoudt. Omdat het vaak zo emotioneel is. Ik voel het bij de jongens ook, dat ze denken: mijn hemel, daar gaat mijn moeder weer. Met mijn ­verjaardagspeech moest Joost heel erg huilen. Dat is iets wat je als achttienjarige helemaal niet wil. En toch is dat volgens mij prettig.”

Werd er bij u vroeger thuis ook gespeecht?

“Mijn vader sprak met kerst weleens mijn moeder toe, om haar te bedanken voor het koken, weet ik veel. En hij speechte toen ik mijn gymnasiumdiploma had gehaald.”

Zei hij bij die gelegenheid ook hardop dat hij van u hield?

“Nee, zeker mijn vader deed dat niet zo. Nee. Toch een andere generatie.”

U groeide op in Hilversum, met een oudere zus. Wat voor gezin was dat?

“Een uiterst welvarend gezin. We waren bevoorrecht, we woonden in een mooi huis, altijd eten op tafel.” Een zucht. “Ik vind het een ingewikkeld onderwerp. Het was niet altijd gezellig of makkelijk. Mijn vader leeft niet meer, mijn moeder nog wel. En zij vindt het vervelend als ik persoonlijke dingen over mijn of ons leven vertel. Tegenwoordig is het heel normaal om over je privéleven te praten, maar zij is 86 en komt uit een tijd dat je dat niet deed.”

Terwijl uw hele werk gaat over de dynamiek in gezinnen en het menselijk onvermogen.

“Ja, precies. Wat ik wel wil zeggen: in ons gezin werd heel slecht naar elkaar geluisterd. Dat fenomeen, van mensen die wel met elkaar praten maar elkaar absoluut niet horen, en elkaar ook niet meer echt proberen te begrijpen, dat heb ik thuis heel erg bestudeerd, met de nodige frustratie. Ik kon al vrij jong aan tafel zien hoe een gesprek verliep en hoe iedereen zich daarin niet gehoord voelde. Vaak voelde ik al aan dat er ergens ruzie van zou komen. Dan dacht ik: ja, dan zeg jij dit en jij zegt dat en dan krijgen jullie weer ruzie.”

U zag als kind al hoe het scenario zich zou ontvouwen.

“Van die mechanismes die zich herhalen. Ik vond het ontzettend stom, want ik hou niet van conflicten en ruzie.”

Als scenarist weet u er wel raad mee. De onderhuidse woede en onmacht van advocate Merel in Oogappels heeft haar tot publiekslieveling gemaakt.

“Het gedrag dat je bij Merel ziet, is dat ze zich telkens voorneemt om nou eens een keer goed te gaan luisteren naar haar dochter of haar man. Maar zodra iemand zegt: ‘Nou, waar ik last van heb, Merel, is dat jij af en toe dit en dat doet’, heeft ze voor ze het weet al geroepen: ‘Nou, alsof jij zo leuk bent!’ Dat is wat mensen vaak doen, ik ook. We zijn niet in staat om te denken: oké, dit vind ik niet leuk om te horen, maar is het misschien waar?”

Welke rol nam u als kind aan bij conflicten thuis?

“Nou, er is altijd één persoon in een gezin die denkt: ik ga gewoon veel grappen maken, want dan gaat die ruzie er niet komen. Ik was altijd de clown thuis. Ik ging mensen uit De Muppetshow naspelen, de Zweedse kok kon ik goed. Eerst natuurlijk eindeloos proberen het gesprek op een ander spoor te brengen, en als dat niet lukte kwamen de grappen.”

Wat deed u als de grappen niet werkten?

“Dan ging ik gewoon kijken hoe het verkeersongeluk zich voltrok.”

En dan naar uw kamer.

“Zo snel mogelijk ja.”

U ging op uw 18de uit huis. Wat was uw toekomstplan?

“Mijn eerste plan was om Engels te gaan studeren. Ik wilde in Oxford of Cambridge een soort Brideshead Revisited-leven gaan leiden, met ribfluwelen kleren en blauweregen langs de ramen. Gedichten schrijven en verliefd worden op een Engelse professor met een tweedjasje. Ik vond toneel­spelen leuk en op de middelbare school schreef ik al dingen met Robert. Maar ik dacht: op de toneelschool worden alleen uitzonderlijke mensen aangenomen. Dat ga ik niet proberen, ik word toch afgewezen. Mijn grootste angst was dat ik een saai leven zou gaan leiden. Ik wilde naar het buitenland om geld te verdienen, zodat ik daarvan een reis kon maken. Uiteindelijk heb ik vier maanden in Griekenland in een groot toeristenhotel gewerkt, waar ik spelletjes moest doen met bleke Engelsen en Duitsers. Waterpolo en volleybal, heel erg. Ik was het animatieteam, want de rest van het team was de dag voordat ik arriveerde opgestapt.”

Beeld Sanja Marušić

“Terug in Nederland ging ik Engels ­studeren en speelde ik bij Toneelgroep Amsterdam in een jongerenproductie. Al snel kwam er niets meer van mijn ­studie terecht en deed ik toch auditie bij de toneelschool, omdat iedereen uit de club dat deed.”

U trad in dienst bij Toneelgroep Amsterdam. In een interview zei u toen: ‘Van Hove is heel goed, al vind ik dat hij bij het Zuidelijk Toneel de vrouwenrollen niet altijd goed regisseert. Het zijn vaak van die rare stereotypes: altijd hoeren of heilige maagden. Ik heb geen zin om zes jaar lang een naakte hoer of hysterische moeder te spelen. Maar daarover ga ik te zijner tijd wel met hem in debat. Als dat niets wordt, ga ik weg.’

“Ik weet nog goed dat ik bij zijn voorstellingen dacht: wat lopen die vrouwen nou allemaal raar te doen? Ik ben weggegaan toen Ivo van Hove kwam. Zijn eerste productie was mijn laatste. The Massacre of Paris, daar heb ik slechte herinneringen aan. Ik was zwanger van Joost en het was een heel gewelddadige voorstelling, dat ging niet samen. Ik moest in die voorstelling verkracht worden door een jonge collega die mij wild tegen het decor aan moest duwen. Ik wilde dat allemaal niet. Dat viel samen met de komst van Ivo, die totale toewijding eiste aan zijn ideeën. Nou, dat voelde ik helemaal niet. Er was iets veel belangrijkers, ik kreeg een kind. Weggaan was een wijs besluit.”

Voor Van Hove werkte u met Gerardjan Rijnders, ook een veeleisende regisseur.

“Hij zei altijd: ik wil dat het er ongeveer zo uit gaat zien en dat het publiek dit en dat denkt. Maar hoe je daar kwam, liet hij helemaal bij jou. In het begin vond ik dat eng, want ik was begin twintig, als enige in het gezelschap. Telkens moest ik weer zo’n première spelen en hopen dat ik me een beetje redde. Later voelde die aanpak fijner. Want als je iets goeds had gevonden, was het ook van jou. Hij vond: jij weet het beter dan ik. Want jij kan spelen, ik niet.”

U won in 1997 de Colombina voor uw rol in Een soort Hades, een voorstelling van vier uur.

“We speelden dat in de breedte van het Transformatorhuis, daar stond bijna het hele ensemble op. Het speelde zich af in een psychiatrische inrichting en je zag iedereen in zijn eigen wereld van alles doen. Ik speelde een meisje dat had geprobeerd zelfmoord te plegen omdat haar vader haar seksueel misbruikt had. Maar die vader ontkende dat. Het was heel mooi geschreven, maar ik vond het beklemmend, letterlijk ook, want ik had zelf bedacht dat ik in bed onder een laken verstopt lag als de voorstelling begon. Dat betekende dat ik er al moest liggen als het publiek binnenkwam. Dus ik lag daar al drie kwartier te wachten voordat ik langzaam tevoorschijn kwam. Soms dacht ik: ik kan nu helemaal wegdrijven in dit tranendal. Maar dan word je Roos die ligt te huilen omdat ze moe is en twijfelt of die rol wel goed uitpakt. Als je jong bent, is het moeilijk die grenzen helder te houden. Als je niet uitkijkt, word je een lijdend voorwerp. Maar dat is niet wat toneel­spelen is. Je tóónt iets. Dat vind ik nu het mooie aan schrijven, dat je iets zo laat zien dat het mensen raakt.”

In uw toneeljaren zei u: ‘Ik speel altijd weer het slachtoffer, degene die de klappen opvangt.’ Voelt u de ambitie om een nieuw soort vrouwenrollen te creëren?

“Zeker. In Oogappels kan ik een complexe vrouw als Merel laten zien, die onsympathieke kantjes heeft. Maar ik kan tonen waar dat vandaan komt. Daardoor kan ik haar nog veel naarder maken, omdat je voelt dat het bij haar gaat over onmacht, onvermogen en verdriet.”

Merel is het soort vrouw dat in sommige kringen zou worden aangeduid als ‘bitch’ of ‘powervrouw.’

“Bitch vind ik zo’n rotwoord. Dat is een van de weinige woorden waarvan ik tegen mijn zoons heb gezegd: dat wil ik thuis nooit horen. Powervrouw, daar moet ik ook van braken. Is dat dan wat we te bieden hebben, om tegenover al die oude ­stereotypen te zetten? We hebben behoefte aan vrouwenpersonages die niet alleen een kutwijf zijn of een superlieve moeder, zoals in vroegere dramaseries. Ook in de eerste gesprekken over Merel kwam het naar voren: ze moet niet al te onsympathiek worden. Waarop ik zei: maar als je een echt mens wil maken, moet je zorgen dat iemand meer lagen heeft.”

Beeld Sanja Marušić

Tussen het moment dat u in 1999 stopte bij Toneelgroep Amsterdam en in 2013 uw eerste scenario schreef, voor de serie Doris, zit veertien jaar. Wat hield u tegen?

“Ik wist niet waar ik moest beginnen. Ik speelde in die jaren in televisieseries als Keyzer & De Boer Advocaten en kreeg twee zoons. De jaren dat ze klein waren, vond ik ingewikkeld. Ik wilde de hele tijd bij ze zijn. Ik kon ze moeilijk achterlaten op een crèche of toevertrouwen aan een oppas. Ook toen ze groter werden vond ik het niet lekker om andere dingen te doen of een week weg te gaan. Ik was altijd met ze bezig. Als ik terugdenk aan die tijd voel ik een beetje spijt, ik had mezelf iets meer een schop onder mijn reet kunnen geven. Want ik ben in principe een heel ambitieus iemand.”

Als acteur was u een vroegbloeier, als scenarist bent u een laatbloeier.

“Ja! En ik vind ouder worden leuk. Het doet me ontzettend goed. Ik weet steeds beter wat ik wil. Als scenarist kan ik mezelf meer ontwikkelen dan als toneelacteur, waarbij je maar moet wachten wat er nou weer komt.”

U beleeft nu een hoogtepunt in uw carrière. Zijn er nog zaken waar u tegenaan moet boksen?

“Heel veel dingen. Ik werk het liefst met mensen die ik goed ken en vertrouw, maar dat is niet altijd het geval. Soms heb ik iets geschreven en worden er acteurs gecast waarvan ik denk: ik vind dat geen goed idee. Als de regisseur dan zegt: ik vind het wél een goed idee, is de kous af. Ik denk steeds vaker: ik kan dit niet zomaar los­laten. Ik kan niet mijn script inleveren en denken: de rest mogen jullie wel bepalen. Misschien moeten scenaristen net als in Amerika en Engeland meer showrunners worden die alles bepalen? Die zeggen: dit heb ik geschreven en zo gaan we het doen, met deze mensen. Dit wordt de sfeer, dat wordt de cameraman en ik bepaal als schrijver wie de regie gaat doen. Dat is nu een groot gesprek in Nederland en dat is ook in mij aan het veranderen. Ik schrijf nog maar tien jaar scenario’s. In het begin dacht ik: ik hoop maar dat het goed is. Inmiddels doe ik steeds meer grote projecten. Oogappels wordt heel goed bekeken, daardoor merk ik dat mensen anders naar me gaan kijken. Want ineens ben ik die vrouw die elke week 1 miljoen kijkers aan de buis bindt.”

Piece of my heart is nu te zien in de bioscoop, Kerstappels op NPO Start en de Modern Love-aflevering Grote vragen op Prime Video.

Beeld privéarchief