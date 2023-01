Scarlett Hooft Graafland borduurt op haar kleurrijke foto’s

Beeld Scarlett Hooft Graafland

Kunstenaar/fotograaf Scarlett Hooft Graafland bedenkt vaak pas als ze is afgereisd naar een uithoek wat ze precies wil fotograferen. Ze zoekt dan ter plekke naar materialen, improviseert met situaties en ensceneert taferelen in samenspraak met de lokale bevolking.

Bij EENWERK zijn nu (foto)werken te zien die in de afgelopen tien jaar zijn ontstaan. Rock, Socotra (2014-2022), een immens, uitbundig begroeid rotsblok voor de kustlijn van het gelijknamige eiland ten zuidoosten van Jemen, is verreweg het grootst. Het intieme Red Roofs (Groningen) uit 2020 is het kleinste en meest recente beeld. Ook de andere foto’s, gemaakt in Bolivia, Turkije, Madagaskar, de Canadese Arctische Archipel en Noorwegen, zijn een feest van kleur, mede door de geborduurde accenten die Hooft Graafland op de beelden heeft aangebracht.

Ook heel bijzonder is haar installatie Au Castor uit 2002, eveneens borduurwerk, waarmee ze ‘de dierlijkheid’ van het vrouwelijke geslachtsorgaan in kaart brengt. Toen Hooft Graafland in 2002 studeerde aan de Parsons School of Design in New York kwam ze erachter dat beaver slang is voor het vrouwelijke geslachtsorgaan. Onderzoek leerde haar vervolgens dat andere nationaliteiten verwijzingen hebben naar de meest uiteenlopende diersoorten – van vogeltjes en vissen tot poezen en knaagdieren. “Wat ik daar wel mooi aan vind is dat het soms veel zegt over een plek. Het verschilt nogal of je – de mannen dan – het vrouwelijke geslachtsorgaan met kakkerlak aanduidt of met vlinder.”

Tracks van Scarlett Hooft Graafland: t/m 31 januari bij EENWERK, Koninginneweg 176.