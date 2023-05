Saus verbindt. Ook de rendang met de patat

Het frietpatatje rendang. Beeld Eke Bosman

Rendang, het Indonesische stoofgerecht bestaande uit (meestal) gekruid rundvlees, heeft zo’n indrukwekkende en rijke smaak dat het eigenlijk bij alles lekker is. De meeste mensen eten het met rijst, maar in het land van de kapsalon wordt het steeds vaker gegeten bij de friet.

Ik at het zes jaar geleden voor het eerst op muziek­festival Best Kept Secret bij het Amsterdamse collectief HotMamaHot, bekend van (rust in vrede) Dum Dum Palace aan de Zeedijk. Sindsdien heeft het patatje rendang gelukkig aan populariteit gewonnen: anno 2023 vind je hem bij meerdere snackbars.

Waaronder Friethuys Tien, een sympathieke snackbar in Oostzanerwerf, overigens een aan te raden cafetaria voor meerdere heerlijke loaded fries-gerechten. Maar hun frietpatatje rendang is ongeëvenaard, ten eerste omdat – u ziet het al aan de foto – het een ontzettend rijk gerecht is. Geen frikandel of kroket erbij, hieraan heeft u genoeg.

Wat krokante uitjes, lente-ui en chilipeper erbij, lekker scherp, mjam. Maar wat deze patat rendang zo goed maakt is de samuraisaus die het frietje naar een hoger niveau tilt. Daar moet ik wel direct een kanttekening plaatsen, want naar mijn mening was er iets te weinig saus. Saus verbindt, niet alleen het land, maar ook de rendang met de patat.

Friethuys Tien

Lange Vonder 124

ma en wo 16.00-20.00 uur

do-zo 16.00-21.00 uur

Friethuys Tien in Oostzanerwerf. Beeld Eke Bosman