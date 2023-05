Saskia Wolters schreef een boek over de moord op haar broer Joost in de Amsterdamse metro: ‘Dit verhaal van falende instanties moest op papier komen’

What the fuck?! Dat zijn op 27 juli 2017 de laatste woorden van Joost Wolters (38), voordat hij in de Amsterdamse metro wordt doodgestoken. De dader blijkt een psychiatrisch patiënt met een lange rij geweldsdelicten. What the fuck?! denkt ook zijn zus Saskia Wolters als ze uitzoekt wat er gebeurd is en stuit op falende instanties. Ze schreef er een boek over.

‘Welke Joost? Er zijn veel mensen die Joost heten. Iedereen kan doodgaan, maar niet Joost. Niet onze Joost.’ Die gedachten schieten door Saskia Wolters (41) heen als haar ouders haar op 27 juli 2017 komen vertellen dat Joost dood is. “Het was half twaalf ’s avonds toen de deurbel ging. Ik lag hoogzwanger op bed. Het waren mijn ouders. Er moet iets ergs gebeurd zijn, flitste door me heen. En dat klopte: mijn broer Joost was neergestoken in de metro,” vertelt Wolters. “Ik was in shock, riep dat het niet waar kon zijn. Hoe kon dit gebeuren? Had hij ruzie met iemand gehad? Was hij ergens tussengesprongen? Het was een nacht vol angst en paniek. Ruimte voor verdriet had ik nog niet; te veel vragen spookten door mijn hoofd.”

Joost Wolters (38) werkt als cybersecurity-specialist bij Deloitte en is eerder die avond in de drukke metro 53 op weg naar huis. Even na zessen stapt de 27-jarige Philip O. binnen. Hij luistert naar muziek op zijn telefoon. Later zal blijken dat het zogeheten murder music was, een omstreden genre waarin moord en geweld worden verheerlijkt. Joost is verdiept in zijn telefoon en heeft niet in de gaten dat O. opstaat en een schilmesje uit zijn tas haalt. Hij begint op hem in te steken.

‘What the fuck,’ is het enige wat Joost nog kan uitbrengen. Hij probeert te ontkomen, maar O. steekt hem in zijn rug. Omstanders rennen in paniek weg. Anderen proberen Joost te reanimeren, maar tevergeefs; hij heeft al te veel bloed verloren. O. gaat na zijn daad kalm op een metrobankje zitten. Bij de volgende halte stapt hij uit de metro en likt op het perron het bebloede mes af. Dan rekent de toegesnelde politie hem in.

Strafblad met veel geweldsdelicten

Het zijn gruwelijke details die de familie Wolters pas later zal horen. Op dat moment weten ze niet meer dan dat de dader direct is gepakt. Hun leven ligt in één klap overhoop. Een paar weken eerder heeft Saskia Wolters nog een zorgeloze, gezellige middag beleefd met haar broer, zijn vrouw Annemiek en hun acht maanden oude zoontje. Nu wacht ze tot zijn lichaam wordt vrijgegeven. Dat duurt lang, omdat het eerst naar het Nederlands Forensisch Instituut moet voor sectie. “Het was vreselijk en haast ondraaglijk dat we nog niet bij hem mochten.”

Intussen druppelt het nieuws binnen via het NOS-journaal en AT5. Een ooggetuige vertelt dat er, volgens haar, geen ruzie aan de steekpartij vooraf is gegaan en dat de dader nog een poos op het perron is blijven staan. “Verslagen lazen we die berichten. Joost leek een willekeurig slachtoffer te zijn. Steeds maar de vraag: wat kan er gebeurd zijn?”

Het antwoord daarop volgt pas weken later, op 9 oktober, in een drie uur durend slachtoffergesprek met de officier van justitie. “We hadden 60 à 70 vragen op papier gezet en wilden daar graag antwoord op. Tegelijkertijd zag ik er enorm tegen op om het te horen,” zegt Wolters.

Tijdens het gesprek wordt duidelijk dat Philip O. naast psychiatrische problemen al sinds zijn jeugd een lang strafblad heeft, met veel geweldsdelicten. “In mei 2017 bedreigde hij zijn moeder tijdens zijn voorwaardelijke invrijheidsstelling, maar hij werd niet teruggestuurd naar de gevangenis in Vught waar hij eerder verbleef.”

O. is op dat moment voorwaardelijk vrij. Vanwege die bedreiging wordt er een inbewaringstelling (ibs) uitgesproken en komt hij terecht op de gesloten highcare-afdeling psychiatrie van het AMC. “Wij waren perplex. Hoe kon zo iemand in het AMC geplaatst worden? Waarom zat hij niet in detentie? Toen hij in juni 2017 een kop hete thee naar een verpleegkundige van het AMC gooide, mocht hij kort daarna toch op onbegeleid verlof. Hoe kon dat in vredesnaam? Deze gewelddadige man was levensgevaarlijk. Het gesprek wierp bij ons alleen maar nieuwe vragen op. Zelfs tijdens de inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen O. in april 2018 hadden we nog veel vragen.”

Wolters krijgt steeds meer het gevoel dat instanties hun verantwoordelijkheden afschuiven en niet eerlijk zijn over hun aandeel. “In een tv-interview op AT5 hoorde ik de hoofdofficier zeggen dat de dader ‘niet in beeld was bij justitie als zijnde gevaarlijk’. Ik was verbijsterd. Niet in beeld als gevaarlijk? Hij was levensgevaarlijk met een lange lijst van veroordelingen. Ook zei hij dat de dader niet op voorwaarden vrij was, terwijl het AMC ons had verteld dat de dader vervroegd en voorwaardelijk was vrijgelaten. Ik raakte er totaal van in de war. Pas maanden later vertelde de zaaksofficier ons dat het formeel klopte: de voorwaarden worden opgeschort als iemand gedwongen wordt opgenomen. Voor haar was daarmee de kous af, maar voor mij niet.”

Philip O. wordt in mei 2018 veroordeeld tot 5 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Voor Wolters is de zaak daarmee allerminst afgesloten. Het is het begin van een lange speurtocht. “Er was nog zoveel onduidelijk, nog zoveel vragen waren onbeantwoord over hoe dit kon gebeuren.”

De Volkskrant en AT5 beginnen samen een onderzoek om boven water te krijgen wat er aan de dood van Joost vooraf is gegaan. Daaruit blijkt dat in twaalf jaar tijd ernstige inschattingsfouten zijn gemaakt door verschillende instanties, waaronder het AMC, de reclassering, de gevangenis in Vught en het OM. De Inspectie Justitie en Veiligheid bevestigt deze bevindingen in een eigen onderzoeksrapport. Overheidsdiensten en hulpverleners werkten langs elkaar heen en op cruciale momenten werd niet ingegrepen, terwijl dat wel had gekund en gemoeten. “Dat sloeg de grond onder onze voeten vandaan. Onze achterdocht bleek terecht. Joost had niet hoeven overlijden. Zijn dood had voorkomen kunnen worden.”

Veel verdriet, boosheid, frustratie

Nu, bijna zes jaar later, heeft Wolters eindelijk duidelijkheid. Sander Dekker, destijds minister voor Rechtsbescherming, bood zijn excuses aan en ook het AMC heeft toegegeven dat er fouten zijn gemaakt. “Het waren heftige jaren die veel van me vroegen. Ik voelde veel verdriet, boosheid en frustratie. Steeds als ik even dacht te ontspannen, kwam er weer iets boven waardoor ik van de kaart was. Het was om gek van te worden. Aan rouw kwam ik bijna niet toe.”

Is dit een manier om met de dood van Joost om te gaan? vroegen mensen soms als ze zagen hoe Wolters zich vastbeet in de zaak. “Dat vond ik heel irritant, al was dat natuurlijk wel een beetje zo. Toch was voor mij het belangrijkste om te voorkomen dat dit in de toekomst weer gebeurt. Dat er nog iemand om het leven wordt gebracht terwijl het niet nodig was. Ik weet dat ik daarin maar een klein aandeel heb, maar hoop met deze strijd toch iets teweeg te brengen.”

Het heeft zijn tol geëist. “Mijn leven is compleet veranderd. Ik kon mijn baan in de jeugdzorg niet voortzetten. Het werk had te veel raakvlakken met de gangen van de dader en werd daardoor te moeilijk om uit te voeren. Mijn gezondheid leed eronder. Vriendschappen en familiebanden veranderen erdoor. De moord op Joost zal altijd een thema in mijn leven blijven. Het maakt je bovendien kwetsbaar. Om de twee jaar wordt de tbs van de dader verlengd en elke keer zijn we bang dat hij zich weer vrij in de maatschappij mag bewegen. ”

Wolters schreef een boek over haar zoektocht en de impact die de moord op haar familie had. “Ik vond het belangrijk dat dit verhaal op papier kwam. Het zou mooi zijn als mensen er lessen uit kunnen trekken.”

Hoe Joost dat had gevonden? Ingewikkeld, denkt ze. Hij was gesteld op zijn privacy en zou de media niet snel opzoeken. Juist daarom houdt ze niet van de vraag ‘wie was Joost?’ “Dat is iets van ons. Maar onze strijd zou hij gewaardeerd hebben. Hij had een groot rechtvaardigheidsgevoel. Ik denk dat hij nog harder gevochten had dan wij.”

Joost Wolters, broer van Saskia Wolters. Beeld privéfoto

Saskia Wolters: What the f*ck?! – Hoe het falen van instanties leidde tot de moord op mijn broer Joost, Uitgeverij Growingstories, €24,99.