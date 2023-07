Sarai Barel runt de enige pluktuin van Amsterdam: ‘Bloemen zijn food for the soul’

In de Tuinen van West ligt de eerste en enige pluktuin van de stad, opgezet door Sarai Barel (36). Geplukte bloemen mogen in een vaas, maar zijn nadrukkelijk ook om van te proeven. ‘Bloemen eten is mijn leefstijl geworden.’

Twee elegante, withouten bouwwerken markeren de ingang van pluktuin Lokale Bloemetjes in de Tuinen van West. ‘Station’ staat in krullende letters op het bordje erboven. Er hangen emaillen vaasjes die bezoekers kunnen vullen met water, om er vervolgens zoveel bloemen in te doen als erin passen. Er hangt een rol composteerbaar inpakpapier, er zijn elastiekjes, touw en een compostbak.

Het is iets na negen uur ’s ochtend als Sarai Barel op haar elektrische fiets aankomt. Haar hondjes Phlox en Bubby zitten in manden voor- en achterop. Bij de keet (een witte pipowagen) hangt een zeil dat zorgt voor schaduw. Erachter heeft Barels vader een overkapping getimmerd, waar ze vandaag de bloemstukken zal schikken die ze wekelijks voor twee zuurdesembakkerijen in Amsterdam-West maakt.

Bakkerij Ulmus Lokale Bloemetjes levert onder meer aan Ulmus, een zuurdesembakkerij in Amsterdam-West die veel werkt met biologische, lokale producten. In de bakkerij zijn boeketten te koop en staan de bloemen ter decoratie. De bakkers gebruiken de geleverde eetbare bloemetjes in de patisserie ter decoratie van hun baksels, maar ook als smaakmaker. Lavendel, vlier en vijgenblad verwerken ze bijvoorbeeld in de custard voor de cruffins, bomboloni, zoete danish, in siroop voor cakes, of ze worden met fruit vermengd voor jam.

Lokale Bloemetjes is de eerste en enige pluktuin in de stad, opgezet in 2017. Nadat bezoekers zelfstandig bloemen hebben geplukt, rekenen ze af met een QR-code of door contant geld in het kistje te stoppen. “Dat gaat op goed vertrouwen,” zegt Barel, lopend over een houtsnipperpad richting de bloembedden. “Ik kan hier niet de hele dag blijven staan, ik moet in de tuin werken.” Voor ons bloeit duizendblad in de kleuren roze, wit en zachtgeel. “Ik hoor dat mensen dat vertrouwen heel fijn vinden, het geeft ze een plattelandsgevoel.” Uit de bosschage roept een koekoek. Het geruis van de A5 klinkt monotoon op de achtergrond. Even later vliegt een vliegtuig bulderend laag over.

Laatste rafelrandjes

We lopen over een grassig onkruidpad -tussen de bloemvakken door. Barel wijst op grijs-viltige ezelsoren (‘Zo’n grappige naam’), donkerpaarse grote pimpernel, geel bloeiende phlomis en vrouwenmantel. Een deel van de tuin is ingeruimd voor dahlia’s, populair onder plukkers, maar die bloeien nu nog niet. Aan de overkant liggen velden met zomerbloemen, waar net de gladiolen, cosmea’s, zonnebloemen en zinnia’s zijn geplant, en een grote kas. De kippen op het afgezette gedeelte verzorgen eitjes in verschillende tinten groen en crème. Barel levert ook die aan de bakkerij.

Lokale Bloemetjes telt nu vijfentwintig abonnees; mensen die regelmatig komen plukken. Daarnaast komen er zo’n tien tot vijftien losse bezoekers per dag, in het weekend wat meer. De pluktuin is gevestigd tussen de andere ‘groene’ ondernemers van de Tuinen van West: een oesterzwammenkweker, een stadsgroenteboer, een biologische plantenkweker, een voedselbos en een ecologische voorbeeldtuin. Het is een van de laatste rafelrandjes van de stad waar alternatievelingen de vrije hand hebben.

Barel zit even later op een krukje bij de keet, waar ze met een borstel plastic emmers schoonmaakt. Ze rolde het kweekvak in na een lastige periode. “Ik studeerde voltijd leisure management aan InHolland in Diemen, werkte daarnaast fulltime in de horeca, was vol aan het leven met vrienden en uitgaan. Dat eindigde in een burn-out.”

Beeld Mariet Dingemans

Tijdens het herstellen fietste ze op een dag vanuit Geuzenveld met haar hondje door de polders. “Er waren schapen en koeien, dat voelde vertrouwd – ik ben opgegroeid in Bergen. Het was hier toen net opengegaan, iedereen was enthousiast. Toen heb ik een moestuin bij MijnStadstuin genomen, of eigenlijk meteen twee.”

Tijdens haar burn-out was Barel zich bezig gaan houden met het opkweken van plantjes: voor haar huiskamer (‘Het staat er nog steeds vol mee’), voor haar balkon (sla in bakken en courgettes tegen de muur), voor haar buren en haar ouders. “Ik ben druk in mijn hoofd. Tijdens het tuinieren concentreer ik me op wat er is, en dat is niet te overweldigend.”

Nadat Barel een opleiding biologisch dynamische stadslandbouw in Dronten had afgerond, zette ze de bloemenpluktuin op. Zijn groente en fruit voeding voor de maag, bloemen zijn volgens Barel ‘food for the soul’.

Bloemen op je bord

Een moeder met zomerse outfit komt met peuter en oma het terrein op wandelen. Barel begroet ze enthousiast en blijft een tijdje praten. Een halfuur later loopt het gezin met een bos bloemen in de hand weer weg. Het is een van de abonnees die al sinds het begin plukt. “Van heel wat klanten heb ik de gezinsuitbreiding meegemaakt,” zegt Barel trots.

Terwijl andere bezoekers arriveren om een boeket voor een vaas te plukken, brengt Anna Koster (62) bloemen om ons te laten proeven. Ze schreef het onlangs verschenen boek Elke week bloemen op je bord en eet ze dagelijks: in salades, op de soep, met chocolade, in drankjes. “Ik zie al heel veel eetbaars,” zegt ze wanneer ze komt aanlopen.

In de kas buigt ze zich over het eerste bloembed dat we tegen­komen, met witte, paarse en lichtpaarse bloemen. Koster plukt een dieppaars bloemhoofdje af. “Dit is een violier, hij komt uit de kool­familie en dat proef je: er zit een kool­smaak in.” Ze stopt hem in haar mond en kijkt bedachtzaam. Nadat ze hem heeft doorgeslikt: “Veel soorten uit de koolfamilie zijn eetbaar, maar ze zijn niet allemaal lekker. Muurbloem smaakt bijvoorbeeld verschrikkelijk.”

Sarai Barel in de kas van Lokale Bloemetjes. Beeld Mariet Dingemans

Ernaast is een bloembed gevuld met juffertjes-in-’t-groen: de blauwe, witte en roze bloemen steken fel af tegen de groene sprietjes. Supermooie bloemen om een chocolaatje te garneren, volgens Koster. “Al smaakt het eigenlijk naar niks.”Voor het boek tekende Koster een jaar lang elke week met inkt en oliekrijt een bloem die ze die week oogstte. “Het was maar de vraag of ik wel elke week iets zou kunnen vinden. De laatste weken van december heb ik kamerplanten opgenomen: de bladbegonia en een orchidee. Ik vond het leuk om te laten zien dat je die óók kunt eten. Als ze biologisch gekweekt zijn tenminste.”

Mollen en woelmuizen

Terwijl snijbloemen van reguliere ­kwekers vaak doordrenkt zijn van chemicaliën, werkt Lokale Bloemetjes zonder bestrijdingsmiddelen. “Ik vind dat zo raar,” zegt Barel. “Dat je bloemen kweekt en dan gif gaat spuiten.” Een apparaat op een zwart paaltje verspreidt een hoog piepgeluid: dat moet de mollen en woelmuizen weghouden. “Maar het werkt totaal niet,” zegt Barel lachend. “Dus die ga ik binnenkort weer weghalen. Soms heb ik net gezaaid en graaft een woelmuis of mol er diezelfde nacht nog een gang onderdoor.” Ze haalt haar schouders op. “Dat is biologisch tuinieren.”

De zaden die Barel inkoopt zijn niet biologisch. “Ik begon wel biologisch, maar die markt loopt ver achter. Van biologische zaden bestaat maar een heel kleine variatie aan soorten. Dan heb je bijvoorbeeld alleen roze cosmea, terwijl ik ze ook in het geel en abricot heb.”

Beeld Mariet Dingemans

Anna Koster ontdekte het bloemen eten in Japan, waar ze lesgaf nadat ze een bloemschikwedstrijd had gewonnen. “Na afloop van de lessen kregen we een heel chic diner aangeboden, een eetbarebloemendiner. Die kant van bloemen had ik nog niet ontdekt. Ik ging me erin ver­diepen en het werd mijn hobby. Bloemen eten is mijn leefstijl geworden. Als ik met mijn man thee drink met een koekje, serveer ik er vaak eetbare bloemen bij.”

Dat veel bloemen eetbaar zijn, weet niet iedereen. “Mensen kunnen vaak drie soorten noemen,” zegt Koster wanneer we door het eetbarebloemengedeelte van Lokale Bloemetjes lopen. Ze plukt een felblauw bloemetje en houdt het tussen haar duim en wijsvinger. “Dit is vaak de derde: komkommerkruid. Dat smaakt een beetje naar komkommer.” Het viooltje en Oost-­Indische kers zijn de twee andere.

Op de cappuccino

Even later reikt Koster me de oranje bloem van die laatste aan. Ik vraag of ik hem in zijn geheel in mijn mond kan steken. “Nee!” zegt ze snel, daarna lachend: “Dit was de eerste bloem die ik ooit at, ik was een jaar of tien. Mijn vader zei dat hij eetbaar is en ik at hem direct op. Ik dacht meteen: dat ga ik nooit meer doen. De smaak is vrij scherp, net als die van een radijsje.”

Van bloemen zijn vaak maar flintertjes nodig om bonbons, taartjes of andere maaltijden op te leuken, vertelt Koster. Rozenblaadjes knipt ze in smalle reepjes, anders vindt ze die te taai.

Anna Koster. Beeld Mariet Dingemans

Ze knielt bij een bed viooltjes – viola -tricolor, met donkerpaarse, lila-witte en gele bloemhoofdjes – en begint gretig te plukken. “Dit is mijn lievelings. De bloemblaadjes van viooltjes zijn fluweelzacht en qua smaak neutraal tot ietsje zoet. Ik doe ze in de soep, op toetjes, in salade en soms op de cappuccino.”

Barel is naast de keet bloemen aan het schikken. Ze legt de geplukte stengels – campanula, moederkruid, vrouwenmantel, verbena – op de werkbank, pakt ze een voor een op om ze aan de bos toe te voegen. Losse productie, zoals deze bossen voor de zuurdesembakkerijen, heeft Barel beperkt. “Ik wil wel groter worden, maar dan moet ik een koeling kopen en daarvoor ontbreekt het hier nog aan goede infrastructuur zoals water en elektriciteit.” Zonder koeling kan Barel niet veel boeketten maken, want de bloemen kunnen pas geplukt worden als het koel is. “Nu wacht ik vaak tot de avond en dan moeten ze nog een paar uur dehydrateren. Soms sta ik hier om middernacht uur nog.”

Behalve een koeling ontbeert Barel ook vervoersmogelijkheden. De bloemen brengt ze op de fiets rond, met haar twee hondjes voorop en de bossen achterop. Een auto heeft ze niet, al doet ze morgen rijexamen. Barel pakt met elke hand een bak bloemen en sjouwt ze naar de ingang van het terrein, waar haar rij-instructeur staat te wachten voor een laatste les. “Al is het zwaar en verdient het niets, I’m happy.”

Bloemensalade uit het boek ‘Elke week bloemen op je bord’ van Anna Koster.