Sarah & Vela: ‘Soms zeg ik voor de grap: o, heb je weer een levensles?’

Sarah (36) voedt Vela (10) positief op. Ze zijn allebei temperamentvol, maar verschillen qua energie wel van elkaar. ‘Ik hou van rustige dingen, Vela houdt meer van actie.’

Sarah Molendijk (36)

“Voor mijn werk als ouder- en kindadviseur geef ik binnenkort ook trainingen in positief opvoeden. Ik voed Vela zelf ook positief op; ik ondersteun haar en bereid haar goed voor op nieuwe dingen, en praat met haar over gevoelens en emoties. Ik vind het belangrijk dat ze voor zichzelf op kan komen en stimuleer haar om haar eigen mening te vormen.

Vela weet goed wat ze wel en niet wil, dat krijg ik inmiddels ook wel eens terug: ze gaat een discussie met mij niet uit de weg. We zijn allebei wel temperamentvol, maar qua energie verschillen we wel van elkaar. Ik hou van rustige dingen, Vela houdt meer van actie. Als ik me vroeger ook maar even omdraaide, was ze al naar het einde van de straat gerend. Het liefste onderneemt ze de hele dag door leuke dingen, op de fiets na voetbaltraining vraagt ze alweer wat we die avond gaan doen.

Vela is heel lief en zorgzaam. Ze komt op voor kinderen die gepest worden en stuurt zomaar lieve briefjes aan vriendinnen. In mijn vriendenkring was ik op mijn zesentwintigste de eerste die moeder werd, dat was soms weleens lastig, omdat anderen nog studeerden en veel uitgingen. Ik heb Vela van jongs af aan wel overal mee naartoe genomen, van koffietentjes, musea en restaurants tot verjaardagen. Ze is daarin altijd heel makkelijk en is altijd heel open en nieuwsgierig.

Tussen mijn vriend Axel en Vela gaat het gelukkig heel goed, we doen vrijwel alles met zijn drietjes. Maar ik vind het ook belangrijk om tijd alleen met Vela door te brengen. Bijvoorbeeld door samen een weekendje weg te gaan, laatst zijn we naar Utrecht geweest. Nu het nog kan wil ik zoveel mogelijk van die momenten samen genieten, want ze krijgt steeds meer haar eigen wereldje.

Laatst fietste ik langs het Mercatorplein en zag ik haar opeens met allemaal vriendjes een ijsje eten. Ik laat Vela al langer zelfstandig buiten spelen, ik weet dat ze heel verantwoordelijk is en heb haar geleerd hoe ze zich op straat en in het verkeer moet bewegen. Zelf ben ik ook geboren en getogen in Amsterdam. Mijn ouders, die iedere week een dag op Vela passen, mijn zus en haar gezin en mijn neefje – we wonen allemaal bij elkaar in de buurt, in West. Ik vind Noord al ver weg. Mocht ik ooit weggaan uit Amsterdam, dan is het om Nederland te verlaten.”

Vela Vos (10)

“Mama vindt het altijd leuk om samen dingen te doen, alles wat er is voor kinderen in Amsterdam hebben we samen wel gedaan: van de geitenboerderij tot alle speeltuinen, en als het mooi weer is gaan we zwemmen bij de steiger in het Erasmuspark. Ik ben iedere vrijdag bij papa in Haarlem en om de week ben ik er een heel weekend. Ik maak zelf mijn weekplanning, dat vind ik leuk om te doen.

Bij mama wonen we met zijn drietjes en mijn hamster, Otje. Bij papa zijn we met zijn zessen: de twee kinderen van papa’s vriendin en mijn broertje van twee, die heel erg lief is. Ik vind het bij allebei leuk, de drukte en gezelligheid bij papa en meer rust en aandacht voor mij alleen bij mama. Axel is mama’s vriend, hij komt uit Frankrijk, samen praten we Engels.

Ooit kreeg ik een poes van hem voor mijn verjaardag, maar ik bleek allergisch voor katten dus toen moest de poes naar een ander baasje. Dat vonden we heel jammer en toen hebben we elkaar getroost. Het liefste wil ik een hond, maar dat vindt mama zielig, op onze bovenwoning. Ik probeer haar nog wel over te halen om een chinchilla te nemen, ik laat haar allemaal schattige filmpjes en foto’s zien, maar het is me nog niet gelukt.

Ik heb al veel sporten gedaan, zoals dansen en tennis, maar nu zit ik sinds een jaar op voetbal en dat vind ik het allerleukste; ik kan er lekker hard rennen en tegen de bal trappen. De trainer roept weleens naar me en dan noemt hij me Lena, maar dat is niet mijn naam, dus daar luister ik niet naar. Mama is heel lief, als ik heel moe ben na voetballen, helpt ze om mijn voetbalschoenen uit te doen.

Ik heb twee uur schermtijd per dag, maar het liefst ga ik knutselen of buitenspelen. We spelen vaak Jachtseizoen, waar we wel onze telefoons bij nodig hebben, want je maakt een foto van iedere verstopplek en moet dan weer doorrennen naar de volgende, tot je ontdekt wordt.

Mama leert mij allerlei dingen over het leven, die ik dan moet onthouden, ook voor later. Zoals dat ik altijd zelf moet nadenken en op mezelf moet letten, bijvoorbeeld bij het oversteken. Altijd als ze weer met iets komt zeg ik voor de grap: ‘O, heb je weer een levensles?’”