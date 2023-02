Sappig als een zwoele filmscène: de vegan döner van Helin’s is écht het proberen waard

Eke Bosman kent elke frituur in de stad. Hij deelt zijn krokantste ontdekkingen.

Dit is mijn lievelingsmoment, want ik mag weer eens iedereen in Amsterdam laten weten dat er een pareltje te vinden is. Ik ben namelijk ontzettend onder de indruk geraakt van Helin’s Vegan Döner in Oost. Genoeg shoarmazaken in de buurt van winkelcentrum Oostpoort, maar deze Turkse zaak legt de focus op veganistische döner. Plantaardig dus, op basis van sojabonen. En tevens glutenvrij, dat zie je ook niet vaak. Voor de vleesliefhebbers onder ons hebben ze ook döner van kalfsvlees, maar joh, dat is zonde, want de vegan döner van Helin’s is écht het proberen waard.

Het gevaarlijke aan vegan döner is dat ie snel droog kan worden, maar die vrees is hier ongegrond: het broodje als geheel is lekker sappig dankzij de groenten en veganistische knoflooksaus. Het vegan vlees krijgt daardoor ook een sappig jasje dat menig mond doet grijnzen als een scène uit een romantische film. En nee, dan bedoel ik niet de gemiddelde Nederlandse romkom, maar een oprecht goede zwoele film. U begrijpt: ik ben blij. Dat heeft ook te maken met het feit dat nog meer mensen deze tent gaan ontdekken en hopelijk mijn mening zullen delen. Want nog meer lekker eten in Amsterdam, dat wil toch iedereen.

Helin’s Vegan Döner Linnaeusstraat 221

ma-zo 10.00 tot 23.00 uur

Beeld Eke Bosman